Позавчора Верховна Рада ухвалила головний кошторис країни на наступний рік. Тому свою промову під час чергового засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав зі слів подяки всім, хто долучився до ухвалення в парламенті Держбюджету-2023 — Міністерству фінансів, уряду загалом, народним депутатам.

«Ми швидко та якісно здійснили величезну роботу. Під час формування бюджету відштовхувалися від помірно-консервативного сценарію макроекономічного прогнозу. Це зростання ВВП на 3,2%, інфляція — 28%, середній річний курс долара — близько 42 грн. Чітко визначили три найважливіші пріоритети.

Перший — армія та безпека. На цю сферу спрямуємо 43% усіх видатків. Це понад трильйон гривень. Держбюджет-2023 буде бюджетом перемоги України в боротьбі з агресором.

Другий пріоритет — соціальне забезпечення, освіта й медицина. Разом це понад 30% видатків. Держава в повному обсязі виконає свої соціальні зобов’язання перед громадянами.

Третій пріоритет — відновлення. Створюємо Фонд ліквідації наслідків збройної агресії росії з ресурсом у 35 мільярдів гривень. Насамперед для відбудови критично важливих для людей об’єктів. Відбудова також передбачає нові стимули для економіки та приватного сектору. Через Фонд розвитку підприємництва спрямовуємо 16 мільярдів гривень на підтримку бізнесу. Продовжуємо програми «5—7—9», єРобота, підтримку аграріїв, пільгову іпотеку, індустріальні парки та стимули для великих інвестпроєктів. Відновлюємо країну вже зараз, аби завтра економіка зростала», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Очільник уряду зазначив, що Держбюджет-2023 наполовину фінансуватиметься з власних ресурсів. Насамперед за рахунок податків та мит. Дефіцит у 38 мільярдів доларів планується покрити з допомогою партнерів країни, зокрема США, Євросоюзу та МВФ.

«Нещодавно в Берліні ми отримали запевнення від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в тому, що ЄС надасть Україні 18 мільярдів євро наступного року у вигляді макрофінансової допомоги. Маємо також прогрес у перемовинах із МВФ. Розраховуємо на старт нової великої програми співробітництва у 2023 році», — каже Денис Шмигаль.

Подбати про людей

Комплексна підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів деокупованих територій: Прем’єр заявив, що з 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 мільйона ВПО. Загальна кількість ВПО, зареєстрованих в Україні, — 4,8 млн. Це співвідносно з населенням кількох великих обласних центрів.

«Наш обов’язок — подбати про цих людей, забезпечити їх харчуванням, житлом, роботою. Від початку повномасштабної війни ми формуємо продовольчі набори, які місцева влада розподіляє серед переселенців та жителів прифронтових громад», — зазначив Прем’єр.

Під час засідання уряд ухвалив рішення, що прискорить процес роздачі цих продуктів. А також дасть змогу пріоритетно видавати продуктові набори тим ВПО, які мають право на допомогу від держави та міжнародних організацій. Окрім того, буде компенсовано пекарям вартість послуг із випікання хлібобулочних виробів за рахунок частини продукції, яку вони переробляють. Так, на прифронтових територіях бізнес працюватиме і люди будуть із хлібом.

Із резервного фонду Кабмін надав 34 мільйони гривень на відшкодування комунальних витрат за липень громадам, які безкоштовно прихистили внутрішніх переселенців у комунальних і державних закладах, а також приватних закладах освіти. «Це допоможе їм розрахуватися за комунальні послуги й далі приймати ВПО», — прокоментував Денис Шмигаль.

За даними Міністерства розвитку громад та територій, зокрема, у липні 6,2 тисячі закладів комунальної та державної форм власності надали прихисток понад 97,6 тисячі громадянам. Загалом, за вісім місяців війни, у громадах по всій Україні було розміщено майже 1,6 мільйона вимушених переселенців. Компенсація від держави спрямовується на покриття витрат за воду, світло, газ, вивезення сміття, а також купівлю дров, пелет і вугілля.

Говорив очільник уряду й про те, що днями відбувся черговий обмін військовополоненими. Україна повернула 107 наших захисників, серед яких бійці з «Азовсталі». «На жаль, ще багато українців залишається в руках ворога. Щоденно працюємо над їх визволенням. Соціальне забезпечення тих, хто вже повернувся, і рідних тих, хто досі в полоні, — наш пріоритет», — наголосив він.

Уряд перерозподілив 107,5 мільйона гривень для виплат одноразової грошової допомоги тим, хто повернувся з полону.

Реформи тривають

Проходження опалювального сезону: за словами Прем’єра, наразі майже половина (45,6%) об’єктів по всій Україні підключено до тепла. Це школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки. Найбільше в Житомирській, Закарпатській та Харківській областях. У Києві наразі опалюється 78% будівель. У підземних газосховищах достатньо ресурсу. Накопичено 14,5 мільярда кубів газу.

«Враховуючи очікувані зарубіжні поставки, цих обсягів вистачить, аби пройти опалювальний сезон. Готуємося до будь-яких сценаріїв. Накопичуємо обладнання для генерації енергії в разі надзвичайних ситуацій. Провели координаційну нараду зі структурами ООН та USAID. Говорили про підготовку до зими. Від донорів вже отримали 700 генераторів. Ще 900 буде доставлено від них найближчим часом.

Пройти стабільно опалювальний сезон і забезпечити людей світлом, водою та газом — нині одне з наших головних завдань. У цьому контексті маємо важливе кадрове рішення. Олексія Чернишова призначено головою правління НАК «Нафтогаз України» (до цього він плідно працював на посаді міністра розвитку громад та територій — Ред.). Виклики дійсно безпрецедентні. Пан Чернишов добре розуміє і проблематику компанії, і відповідальність. Насамперед забезпечити Україну газовим ресурсом на час опалювального сезону та в постопалювальний сезон. Зокрема за рахунок імпорту газу та зростання обсягів вітчизняного видобутку», — зауважив Денис Шмигаль.

І додав, що попри війну, уряд продовжує реалізацію реформ. Одна з ключових — корпоративна.

«З урахуванням ініціативи новопризначеного голови правління НАК «Нафтогаз Україн», за підтримки профільних міністерств та номінаційного комітету доручаємо розпочати нову конкурсну процедуру щодо обрання та призначення наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Уряд завжди готовий допомогти й підтримати всі кроки, спрямовані на благо держави», — резюмував він.