Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Харківщину та ознайомився з діяльністю Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.
Прем’єр зауважив, що проблеми на підприємстві існують давно, тому урядовці прибули для пошуку спільних рішень. Ідеться про затвердження плану санації та розвитку, що дасть змогу відкрити замовлення, отримувати кошти й витрачати їх на закупівлю комплектації й будівництво нових літаків.
«Наступний етап — розвиток програми сприяння експорту. Обговорили законодавчі зміни й шляхи фінансування. Плануємо зробити замовлення двох літаків наступного року, щоб підприємство розвивалося, платило податки й забезпечувало робочі місця. Адже одне робоче місце на авіабудівному заводі створює 50 у суміжних галузях, які забезпечують комплектацію та сервісні послуги», — зазначив він. І такі підприємства мають бути символом відродження промисловості в Україні.
«Невідкладно буде створено робочу групу під керівництвом Олега Уруського, яка напрацює необхідні підходи для розв’язання проблем галузі авіавиробництва», — сказав Денис Шмигаль.
Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що найближчим часом передбачено трансформацію ДК «Укроборонпром», за підсумками якої буде утворено дві керівні холдингові компанії. Це істотно поліпшить показники, створить механізми для залучення інвестицій у галузь для конкуренції на світовому ринку.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій поінформував, що відомство підходить до етапу розроблення стратегії авіації, центром якої буде авіабудівництво. Також в планах уряду — створення національного авіаперевізника.
Для регіональних перевезень залучатимуть літаки виробництва ДП «Антонов». Авіакомпанія зможе надавати якісні послуги й водночас бути конкурентною на рівні регіональних і міжнародних пасажирських перевезень.