Сімейна лікарка Тетяна Стулій переїхала до Києва із Запорізької області, рятуючись від жахіть російського «визволення». Її колега Тамара Куршакова також через агресію рашистів змушена була покинути рідний Херсон і переселитися до столиці. Обидві досвідчені лікарки, яким хотілося докласти максимум сил і знань, щоб допомагати людям у цей складний час воєнного лихоліття. Тому й привернув увагу лікарок проєкт Всесвітньої організації охорони здоров’я та громадського об’єднання «Академія сімейної медицини України» щодо надання фахової медичної допомоги жителям найвіддаленіших сіл та внутрішньо переміщеним особам. Проєкт так і називається: «Забезпечення доступності послуг первинної медичної допомоги в екстрених ситуаціях як гуманітарна відповідь для подолання тягаря неінфекційних захворювань в Україні через мобільні медичні пункти». Удосконаливши свої знання на курсах, які влаштували організатори проєкту, вони вирушили у глибинку, на Черкащину.

І огляди, і поради

Село Михайлівка за десяток кілометрів від Кам’янки й інші села територіальної громади поряд із розкішною природою цього куточка Шевченкового краю вразили приїжджих лікарів розгрузлими дорогами, не дуже якісною питною водою, застарілим матеріально-технічним оснащенням медичних закладів, недостатнім забезпеченням медикаментами першої необхідності. Проте інтерес керівників територіальної громади та жителів сіл і переселенців до медичних послуг приїжджих лікарок свідчив про бажання й можливість поліпшення ситуації. Огляди пацієнтів, консультації, різні діагностичні процедури, зокрема вимірювання артеріального тиску, зняття електрокардіограм, численні бесіди на теми охорони здоров’я — все це не вкладалося у звичайний робочий день.

Налагодженню ефективної роботи учасників проєкту сприяв сільський голова Тарас Плужник, який визнає, що можливість потрапити до лікаря жителям віддалених сіл випадає не завжди. Він дуже задоволений нагодою надати односельцям фахові консультації, здійснити медичні огляди сільських жителів. Особлива потреба в цьому є в літніх людей, яких у громаді чимало, та й переселенці з окупованих територій, натерпівшись різних негараздів, потребують лікарської уваги.

У Флярківці, Яровому, Ребедайлівці, Райгороді та інших селах необхідність серйозної медичної допомоги багатьом пацієнтам, як зауважують лікарки, дуже відчувається. Деяких літніх селян доводилося оглядати й консультувати просто вдома. Комусь одразу й ліки вручали. Безплатно, як і передбачено проєктом. Іншим рекомендували дообстежитися та полікуватися у спеціалізованих клініках, адже виявлені хронічні захворювання можуть призвести до серйозних негативних наслідків.

Прикро, але факт: віддалені села Черкащини, як і Київщини, де довелося бувати медикам після визволення територій від окупантів, не обминули такі поширені нині недуги, як гіпертонія, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, бронхіальна астма, захворювання щитоподібної залози. У процесі реалізації проєкту до бригади сімейних лікарів залучають і вузькопрофільних спеціалістів, а саме: офтальмологів, отоларингологів, гінекологів, ендокринологів та інших.

Дуже цінують у Михайлівській громаді й поради щодо способу життя, режиму харчування та відпочинку, фізичних навантажень, які одержали від медиків. Як зазначила координатор медичного проєкту Світлана Миронова, надаючи великий спектр медичних послуг, учасниці програми не забувають і про психологічний аспект. З огляду на стан переселенців та літніх людей, які нині переживають стреси, фахівці рекомендують місцевій громаді більше уваги приділяти адаптації цих категорій людей, посилювати їхній соціальний супровід. У кого є нагода — активніше допомагати тим, хто цього потребує. Добрі справи, волонтерство та підтримка інших, зокрема сусідів, переконані медики, допомагають недужим почуватися краще.

Певні висновки щодо організації медичного обслуговування й усього укладу життя в селах громади зробили й у сільській раді. Адже проблеми поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, забезпечення їх кваліфікованими кадрами, впровадження у медичній галузі сучасних інформаційних технологій, удосконалення роботи лікувально-профілактичних закладів у селах громади розв’язано ще далеко не всі.

50 лікарів у шести областях

Нині мобільна бригада медиків працює і в інших селах. Найближчим часом вона охопить послугами й Березняківську територіальну громаду. Реалізація проєкту триватиме до кінця листопада. Розпочавшись із деокупованих районів Київщини, з вересня проєкт розширився ще на шість областей: Харківську, Сумську, Чернігівську, Волинську, Хмельницьку та Черкаську. Нині до його реалізації долучилися 50 лікарів-професіоналів.

«Уже перші підсумки проєкту показали гостру потребу людей із хронічними захворюваннями в мобільній допомозі сімейних лікарів. Навантаження на первинну ланку зросло внаслідок вимушено переміщених осіб, а також через брак кадрів. Особливо це відчутно у віддалених громадах, де й до війни була нагальна потреба в медиках», — зазначає член правління Академії сімейної медицини України Ірина Волошина.

Проблеми вирішення соціальних потреб уразливих груп населення, куди входять і жителі віддалених сіл, літні люди та переселенці, ще більше ускладнилися терористичними діями російського агресора. На регіональному рівні громади стикаються з новими викликами через брак фінансових ресурсів, що заважає їхній здатності належно фінансувати заклади охорони здоров’я. Однак навіть на рівні села нині розуміють, що кроки до відновлення та розвитку системи охорони здоров’я, як і всієї України, просто необхідні вже зараз. Забезпечення людей високоякісними доступними послугами, посилення кадрової й організаційної спроможності системи охорони здоров’я — ось пріоритети, до яких нині прагнуть усі, кому не байдужа подальша доля нашої держави.