Реєстрація земельних ділянок завжди була проблемним питанням для громадян нашої держави. Дані Державного агентства з питань електронного урядування свідчать: щороку українці реєструють понад 500 тисяч ділянок. Люди витрачають багато часу і грошей, щоб отримати омріяний папірець, який засвідчує повне право на власність землі. Процедура реєстрації ділянок проходить кілька затяжних етапів, серед яких виготовлення землевпорядної документації ліцензованою землевпорядною організацією, державна реєстрація земельної ділянки в територіальних органах Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, реєстрація права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно тощо. Хоч у земельній галузі запроваджено онлайн-послуги, це не гарантує їхню якість.
18 липня 2017 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект про внесення змін до статті 37 Закону України «Про нотаріат» (щодо спрощення порядку оформлення спадщини на нерухоме майно, державної реєстрації прав на успадковані земельні ділянки та інше нерухоме майно на території сільських територіальних громад).
Ухвалення цього закону дасть змогу сільським і селищним радам знаходити фахівців, які спеціалізуються на наданні нотаріальних послуг, а сільські й селищні ради зможуть брати на облік нерухоме майно на місці й надавати послуги щодо засвідчення правильності копій і підписів на документах. Норми цього закону значно полегшать життя громадянам, яким потрібно було їхати в інші населені пункти і платити, щоб отримати послуги нотаріусів. Цим законопроектом передбачено і навчання нотаріусів.
За інформацією Урядового контактного центру, впродовж січня — липня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 5 тисяч звернень громадян щодо надання земельних ділянок та оформлення прав власності на землю. Звернення стосувалися систематичних порушень у цій галузі. Обурює громадян, що не приділяють належної уваги проблемі надання та реєстрації землі учасникам АТО і родичам загиблих воїнів.
Оформлення права власності на землю ще й досі кричуще проблемне для значної кількості українців. У зверненнях повідомляють про затягування процедури реєстрації або відмову в її проведенні, масове порушення термінів опрацювання документації із землеустрою.
Тож як свідчить аналіз звернень громадян України на урядову «гарячу лінію», робота місцевих органів влади з питань отримання та реєстрації земельних ділянок, об’єктивні умови та обставини на ринку землі не сприяють позитивним зрушенням і не задовольняють у повному обсязі очікувань і потреб населення, передовсім його пільгових категорій. На жаль, поки що органи виконавчої влади надають роз’яснення і консультації заявникам.
За період з 14 по 25 липня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 71 904 дзвінки, 987 звернень зареєстровано через інтернет.
Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.
Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.
Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15 Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.uа