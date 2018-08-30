Україна готується до припинення чинності Договору про дружбу з РФ, щоб виплутатися з павутиння російської шовіністичної політики

Президент Петро Порошенко, виступаючи на черговій нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, яка відбувається щодва роки, повідомив журналістам і громадськості кілька сенсаційних новин. Одна з них про те, що глава держави вже доручив МЗС готуватися до розриву базового договору про дружбу з РФ: «Сьогодні ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до наступного кроку — припинення чинності Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ, який з вини Москви вже давно став анахронізмом». МЗС отримало відповідне доручення, і найближчим часом Україна зробить необхідні кроки.

Гібридна війна набирає обертів

Петро Порошенко також нагадав про інші кроки з дистанціювання України від РФ. «Ми продовжуємо нитку за ниткою рвати ту павутину, якою російський царизм, а пізніше червоний більшовизм століттями методично обплутували волелюбну українську душу», — заявив він, нагадавши про здобуття економічної, енергетичної незалежності та просування до отримання томоса для Української помісної церкви.

Гібридна війна, яку веде проти нашої країни Росія, набиратиме обертів з наближенням президентських і парламентських виборів, прогнозує Петро Порошенко. Тож РФ не втратить жодної можливості, щоб посіяти зневіру серед громадян у завтрашньому дні та втому від європейського вибору.

«Уже зараз провідні ІТ-компанії фіксують створення тисяч фейкових акаунтів з російським корінням. Росія готується до нової потужної маніпулятивної кампанії. Маємо бути готові дати відсіч», — наголосив він. І запропонував робити окремий акцент на протидії російській пропаганді у кібер­просторі, соціальних мережах, медіа. Він доручив послам вивчити досвід інших країн з протидії і запобігання інформаційним атакам РФ.

«Прошу опрацювати можливість залучення німецьких, французьких, американських експертів для підготовки аналогічної законодавчої ініціативи в Україні. Міжнародна допомога буде нам не зай­вою», — заявив він. Петро Порошенко наголосив, що нове законодавче регулювання має створити баланс між національною безпекою та свободою слова.

Ще однією гучною заявою Президента під час виступу на нараді послів став анонс візиту в Україну федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, який має відбутися на початку листопада. На думку Петра Порошенка, повідомляє департамент прес-служби АП, цей візит стане свідченням особливої уваги Берліна до розвитку взаємовигідного партнерства з Києвом.

Від формату обговорення до конкретної підтримки

Під час наради перед українськими послами виступив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він закликав керівників дип­установ долучитися до боротьби з контрабандою, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. Глава уряду наголосив, що припинення потоку контра­банди через українські кордони — справа честі. «Наша позиція чітка: рухаємося далі і битимемо по конкретних точках сірого імпорту й контрабанди. Ми даємо запити, що виїжджає та в’їжджає в Україну, тож прошу реагувати на запити ДФС, митниці, правоохоронної системи і сприяти швидкому отриманню інформації від міжнародних партнерів», — звернувся Прем’єр до дипломатів.

Володимир Гройсман вважає, що міжнародні конференції з питань реформ в Україні, які відбулися у Лондоні та Копенгагені, мають переходити від формату обговорення до формату реальної їх оцінки та підтримки як на технічному, так і на фінансовому рівні. Він нагадав, що в червні, під час конференції у Копенгагені, він запропонував створити групу експертів з різних країн, які могли б оцінити реальний стан справ в Україні, дати оцінку стратегічному плану розвитку держави, а також запропонувати той обсяг підтримки, який вважатимуть за доцільне. Така пропозиція отримала схвальні відгуки.

«І насправді під час таких конференцій має з’являтися конкретика — і з точки зору технічної допомоги, і з точки зору співмірності підтримки. Наголошую: нам не треба нічого дарувати! Ми знаємо, що борги слід повертати. І просимо в партнерів тієї підтримки, за допомогою якої ми могли б зокрема зменшувати боргове навантаження», — наголосив Володимир Гройсман.

Зовнішні та внутрішні виклики, яким сьогодні протистоїть Україна, мають мобілізувати українських дипломатів. Таку думку на нараді висловила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона акцентувала на тому, що інтеграцію з ЄС та НАТО має бути винесено за межі політичних протистоянь, особливо з огляду на виборчий період, що наближається, а також маніпуляції та провокації проросійських сил. Віце-прем’єр-міністр наголосила, що курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію країни базується на консенсусі в суспільстві та має бути закріплений, за ініціативою Президента України, у Конституції. «Голосування у Верховній Раді за ці зміни стане своєрідним тестом, який продемонструє істинні наміри політичних сил», — цитує служба віце-прем’єра слова Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Вона підкреслила, що питання підтримки України міжнародними партнерами стикається з багатьма викликами. Зокрема це зростання напруженості всередині демократичного світу та загострення суперечностей між США і європейськими партнерами, відносин усередині ЄС.

«Ми не знаємо, якою буде конфігурація наприклад наступного Європарламенту. За таких умов важливо наполегливо й чітко комунікувати наш власний порядок денний, наші цілі та пріоритети», — наголосила віце-прем’єр.