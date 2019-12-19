Дорослим важливо, аби діти почувалися задоволеними і щасливими. А як вони полюбляють сюрпризи! І керівництво Верховної Ради з нагоди Дня Святого Миколая забезпечило понад дві сотні дітей з усіх куточків України, зокрема із зони проведення ООС, незабутніми враженнями від перебування у стінах українського парламенту.
У переддень свята дітям середнього і старшого шкільного віку провели екскурсію Верховною Радою, вони відвідали освітній центр. А ще школярі вперше потрапили в сесійну залу, відчувши себе народними депутатами і проголосувавши за (жоден не утримався) вдаваний законопроєкт, але з такою бажаною для всіх українців назвою «За мир і щасливе майбутнє України».
Голова ВР Дмитро Разумков привітав дітей із дебютом у парламентській роботі. Вітаючи школярів із Днем Святого Миколая та всіма прийдешніми святами, побажав, щоб вони були не лише добрими і теплими, а й мирними для всіх українських родин.
«Докладатимемо максимум зусиль, щоб життя у країні змінювалося на краще, аби наступного року ви у Верховній Раді могли говорити лише про позитивні зміни», — звернувся Дмитро Разумков до дітей.
Долучилися до вітань інші народні депутати. Вони побажали школярам наслідувати ідеали добра, ставити перед собою максимальні завдання і в наполегливій праці досягати бажаного.
Цього дня у Верховну Раду завітав Святий Миколай. Він побажав дітям здоров’я, добра, усмішок, надії. Святий Миколай побачив у сесійній залі майбутніх керівників, які вестимуть корабель «Україна» у світле майбутнє. «Поважайте учителів, навчайтеся, діти, адже знання — найбільший і найдорожчий скарб. Благослови, Боже, ваші розумні та кмітливі голови», — наголосив він.
Школярі прийшли до парламенту не з порожніми руками. Вони передали Святому Миколаєві листи за мир, сподіваючись, що він виконає їхнє бажання.
До слова, на початку грудня соціологічна група «Рейтинг» провела опитування, згідно з яким половина українців вірить у Святого Миколая (торік цей показник був на рівні 43%). Тож Святий Миколай переміг Діда Мороза з його 31%. І перемагатиме надалі!