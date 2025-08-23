Щорічна освітня конференція «Серпнева-2025» об’єднала освітян, державних лідерів, управлінців, представників міжнародних і громадських організацій, а також усіх, хто працює над формуванням сучасної системи освіти в Україні. Захід став платформою для діалогу про трансформацію освіти, її адаптацію до викликів сьогодення та створення умов для самореалізації молоді в мінливому світі.

Цьогорічний акцент — освіта як основа стійкості країни, оновлення змісту навчання, що відповідає сучасним потребам, і створення освітнього простору, який стимулює розвиток та інновації. Понад 500 учасників очно та понад 5 тисяч онлайн долучилися та відвідали захід на трьох аренах конференції: «Зміст», «Педагог» і «Простір». Тематика охопила дошкільну, загальну середню, позашкільну, професійну та фахову передвищу освіту, а також ментальне здоров’я, інклюзію, безбар’єрність і цифровізацію.

У відкритті конференції взяли участь Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий та перша леді України Олена Зеленська.

«Коли вчителі проводять уроки навіть онлайн, вони роблять головне: повертають у життя дітей і їхніх родин нормальність. Дякую за це вам! Передусім як мама школяра та студентки», — сказала перша леді.

Дружина Президента розповіла про програми підтримки дітей, підлітків і молоді, якими вона опікується. Зокрема, це безбар’єрність, реформа шкільного харчування та програма ментального здоров’я «Ти як?». За її словами, освіта — також серед пріоритетів діяльності Фундації Олени Зеленської.

«Там, де безпекова ситуація дозволяє дітям ходити до школи, облаштовуємо класи-укриття. Спільно з партнерами забезпечуємо учнів і вчителів планшетами та ноутбуками для дистанційного навчання. Разом із Державною установою «Школа супергероїв» розширюємо мережу освітніх осередків у медичних закладах для тих дітей, які перебувають на довгостроковому лікуванні», — додала дружина Президента. Вона зазначила, що освіті, її впливу на майбутнє країни та світу буде присвячено 5-й Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться восени в Києві.

«Важлива цифра з нашого дослідження «Індекс майбутнього»: 82 відсотки українських підлітків з надією дивляться у власне майбутнє. Це дуже важливий сигнал, бо навіть попри війну, попри всі труднощі наші підлітки не втрачають віри та планують майбутнє», — зауважила Олена Зеленська.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголосила: «Наші діти мають навчатися попри всі виклики. Завдання уряду — створити для них середовище, де вони почуваються захищеними, мають доступ до сучасних знань і можуть розвивати свій талант. Простір — це безпечні школи з укриттями та сучасними лабораторіями. Зміст — оновлені програми, що дають дітям знання й навички для життя. Педагог — наставник і лідер, який допомагає дитині зростати. Поєднання цих складників формує якісну освіту від садочка до коледжу та готує молодь до життя в мінливому світі».

Оксен Лісовий, відкриваючи захід, наголосив: «Освіта — це фундамент, на якому будується майбутнє країни. Вона має дати дітям навички долати виклики та формує суспільну стійкість. Ми не можемо відкладати зміни на «після війни» чи «кращі часи», бо тоді буде запізно. Те, що ми робимо сьогодні, запобігає кризам і проблемам, які можуть з’явитися за 5—10 років. Сьогодні ми будуємо єдину систему, яка поєднує зміст освіти, педагога і простір. Вона створює середовище, що дає дитині відчуття спроможності й навчає жити у світі, що постійно змінюється».

На конференції «Серпнева-2025» освіту розглядали як цілісну систему, яка охоплює три ключові компоненти: зміст, педагог та простір. У поєднанні ці складники забезпечують якісне освітнє середовище на всіх рівнях — від дошкілля до профтехів і фахових коледжів, розвиваючи в молоді компетентності для життя в мінливому світі. Зміни лише в одному аспекті є недостатніми: оновлення змісту освіти запускає ширші трансформації, які разом із професійним розвитком педагогів і модернізацією освітнього простору створюють нову якість освіти, що є основою для майбутнього України.

На арені А «Зміст»учасники ознайомилися з політикою «Освіта для життя», логічним продовженням реформи НУШ, а також із десятьма оновленими концепціями освітніх галузей, спрямованими на формування навичок для життя в мінливому світі. Представлено пілотний проєкт профільної освіти у 30 ліцеях з 2025 року та плани масштабування у 2026-му. Учасники конференції обговорили зміни у професійній та фаховій передвищій освіті, зокрема оновлення майстерень, впровадження нового закону, створення центрів професійної досконалості, розвиток освіти дорослих і співпраця з бізнесом. Особливу увагу надали ментальному здоров’ю та інклюзії, наголосивши на розвитку навичок турботи про себе, протидії булінгу через оновлення психологічної служби та підтримку дітей з особливими освітніми потребами (ООП). Завдяки реформі дошкільної освіти впроваджують нові форми закладів дошкільної освіти, що забезпечують гнучкість і доступність для кожної дитини.

Окрім того, з вересня буде розширено програму безоплатного шкільного харчування. Наразі вона охоплює учнів 1—4 класів у всій Україні, з нового навчального року стане доступною для учнів 1—11 класів прифронтових регіонів та областей, які найбільше постраждали від війни. На це уряд спрямував приблизно 800 мільйонів гривень із державного бюджету. Надалі категорії учнів щороку розширюватимуть на всі регіони країні. Ініціативу втілюють у межах реформи шкільного харчування, щоб забезпечити дітей якісним, безпечним, повноцінним та збалансованим харчуванням у закладах освіти та сформувати культуру здорових харчових звичок в українських родинах.

На арені В «Педагог»учасники зосередили увагу на ролі вихователів і вчителів. Вони обговорили виклики, пов’язані із психоемоційним станом педагогів у воєнний час, та потребу у створенні гідних умов праці. У межах програми презентували політику підтримки батьків «єЯсла» та ініціативи з цифровізації дошкільної освіти для зменшення паперової роботи. Окремо наголосили на новому державному стандарті дошкільної освіти, який закладає основу для розвитку дітей через гру, пізнання та емоційний добробут.

Учасники ознайомилися з новою системою фінансування «Гроші ходять за вчителем». Це означає, що відтепер держава спрямовує кошти на професійний розвиток педагога, надаючи йому ширший вибір програм та закладів для навчання. Замість диктувати умови, держава підтримує вчителя в розвитку потрібних навичок.

Учасники ознайомилися з підсумками впровадження оновленого предмета «Захист України» у 964 осередках, де учні опановують тактичну медицину.

На арені С «Простір»розглядали трансформацію освітньої інфраструктури. У 2024—2025 роках держава інвестувала 22,56 мільярда гривень у модернізацію укриттів, лабораторій, кухонь, їдалень та осередків «Захисту України». Зокрема, це будівництво понад 170 підземних шкіл-укриттів, 200 майстерень і лабораторій у профтехах та фахових коледжах, а також 109 сучасних лабораторій у школах. У межах реформи дошкільної освіти створено 54 нові заклади, серед яких мобільні садочки та центри педагогічного партнерства, що відповідають потребам територіальних громад і дітей з ООП. Учасники також обговорили сучасні підходи до профорієнтації, орієнтовані на критичні професії — будівництво, енергетику, транспорт, медицину та аграрний сектор, які є ключовими для відновлення країни. Партнери під час обговорення поділилися досвідом створення STEM-просторів для шкіл.

Освіта як основа стійкості

Учасники «Серпневої-2025» підтвердили, що освіта залишається рушієм змін та основою для відновлення України. Попри виклики, спричинені війною, трансформації в освіті тривають. Їхня мета — забезпечити якісне навчання для кожної дитини та надати молоді можливості для самореалізації й розвитку, щоб будувати інноваційну конкурентоспроможну країну. Конференція стала майданчиком для діалогу, який об’єднав усіх зацікавлених заради спільної мети — створення якісної сучасної освіти, що відповідає потребам мінливого світу.

Організацію та проведення заходу здійснювало Міністерство освіти і науки України за підтримки Швейцарсько-українського проєкту DECIDE «Децентралізація для розвитку демократичної освіти», що впроваджують в Україні консорціум у складі ГО DOCCU та Цюріхський педагогічний університет за підтримки Швейцарії, Програми EGAP, що виконує Фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії, ЮНІСЕФ в Україні та Українсько-швейцарського проєкту «Публічно-приватне партнерство для поліпшення професійної освіти в Україні» EdUP, що впроваджують за підтримки швейцарського уряду, приватних партнерів та виконує Швейцарська фундація технічного співробітництва з розвитку «Свісконтакт» за підтримки МОН України.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство освіти і науки