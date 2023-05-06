На виставці представлено малюнки дітей — переселенців з Донецької області, евакуйованих у Чернівці, вихованців обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», роботи з експозицій, представлених у Буковинському центрі культури та мистецтв і Чернівецькому міському палаці дітей та юнацтва. А ще мотанки, які виготовили учні ліцею села Рукшин (колишній Хотинський район).

Діти демонструють власні враження від найжорстокішої в історії людства війни, яку розв’язали московитські агресори. Нація стала на захист Вітчизни, і маленькі українці також. По-своєму нерідко простодушно і наївно, але щиро вони передають відчуття болю, мужності й рішучості, які охопили Україну.

Ось кілька сюжетів. Хлопчик намалював прапорець на паличці — символ росії. І поряд написав: «Тепер я знаю, яке гімно на паличці». Ще один маленький художник намалював будиночок на околиці села. На ньому синьо-жовтий український прапор і червоно-чорний — УПА і напис: «Моя хата скраю — першим ворога зустрічаю». Хлопчик, якому п’ять років, зобразив море, корабель (мабуть, символ потопленого крейсера «москва»). І кривими літерами висловив думку: «путін! Іди на піську!»

Шкода, що наші діти змалечку пізнають такі реалії. Але вони органічна частина нашого народу і мислять так, як його більшість.

Поштовхом для організації цієї виставки стали роздуми педіатра доцента кафедри педіатрії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика Валентини Корнєвої про фізичний і ментальний стан здоров’я дітей України під час війни «Дитинство, яке перевернула війна» («Урядовий кур’єр» №16 за 24 січня 2023 року). Авторка наводить таку статистику: «Від початку повномасштабної війни в Україні від обстрілів армії рашистів загинуло вже майже 10 тисяч мирних жителів, серед них приблизно 500 дітей». Тепер спеціалісти стверджують, що майже 100 тисяч маленьких українців під різними приводами вивезено до росії.

У заяві головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про видачу ордерів на арешт путіна та львової-бєлової йдеться: «Ми повинні забезпечити притягнення до відповідальності винних у ймовірних злочинах і повернення дітей у їхні сім’ї та громади. Ми не можемо допустити, щоб з дітьми поводилися так, ніби вони військові трофеї».

«Працюючи дитячим лікарем понад 50 років, — наголошувала В. Корнєва, — викладачем у вищій медичній школі, можу з упевненістю сказати, що наші діти — це чудовий генофонд світу. Треба тільки Україні зробити все, щоб ці різнобарвні дитячі голоси лунали в мирній країні. Але і не забувати, завдяки яким випробуванням, зусиллям, мужності наша держава збереглася».

На мою думку, доцільно створити в Україні музей «Війна і діти» або міжнародний виставковий простір «Дитинство, яке перевернула війна». Такий проект має показати громадянам України і всьому світу, як під час московитської агресії страждають діти, чим це загрожує нашій країні і людству загалом.

Організаторами виставки виступили головний редактор громадсько-політичного, літературно-мистецького і науково-освітнього всеукраїнського часопису «Буковинський журнал» М. Лазарук, директор Буковинського центру культури та мистецтв М. Шкрібляк, доцент кафедри педіатрії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика В. Корнєва, вчитель, керівник еколого-просвітницького гуртка «Лелеченька» Рукшинського ліцею Л. Григоришина; в.о. директора обласного меморіального музею Володимира Івасюка Н. Мороз та автор цих рядків.

У відкритті виставки взяли участь юні співаки і музиканти Буковини, народний артист України Павло Дворський, заслужена артистка Олена Урсуляк, володарка «Золотої квітки» — призу вокального конкурсу імені Квітки Цісик Тетяна Петришин, співачка Лариса Бєлова, доцент кафедри української мови ЧНУ ім. Ю. Федьковича Валентина Чолкан. Були присутні вдови та діти воїнів-буковинців, які загинули на фронті. Усі висловили їм глибоку шану і подяку за подвиг їхніх близьких.

Пожертви, зібрані під час функціонування виставки, перерахують на потреби дітей переселенців, які лікуються в Чернівецькій міській дитячій клінічній лікарні, вдовам та дітям загиблих воїнів.

Юрій КОРНЄВ

для «Урядового кур’єра»