Проєкт «Дитинство, яке перевернула війна» розпочався з роздумів педіатра Валентини Корнєвої, надрукованих у ЗМІ, зокрема й в «Урядовому кур’єрі». Автор нагадала страшні факти: від початку повномасштабної агресії рашисти вбили майже пів тисячі українських дітей, тисячу поранено, понад 20000 дітей московити вивезли за межі України. І додала: якщо зараз не придумаємо, як долати наслідки злочинів загарбників проти дітей, — у майбутньому нас чекають важкі часи.

Щодо стану здоров’я українських дітей, змін у структурі дитячої захворюваності та травматизму, поки що немає чіткої статистики. Частина дітей, які зазнали поранення, на превеликий жаль, можуть залишитися інвалідами. Нині проходить активна реабілітація більшості з них. Остаточні статистичні висновки робити зарано, але юридичні, зокрема міжнародні, Україна вже готує. У нашій країні здійснюють реєстрацію всіх відомих випадків поранення і травмування дітей, щоб загарбники, особливо їхні керманичі, постали перед дитячим Нюрнбергом, як його називають багато фахівців.

Та не варто вважати дітей пасивними жертвами насильства, позбавленими свободи й волі. Вони активні члени суспільства, які створюють власні стратегії виживання і подолання труднощів. Головне, щоб цей вектор активності був продуктивним, а не деструктивним. Психологічні дослідження показують, що попри нелюдські умови, діти мають величезний потенціал життєстійкості, що дає їм змогу подорослішати та стати повноцінними особистостями всупереч психологічним травмам.

Таких дітей в Україні дуже багато. Це маленькі волонтери, що збирають пожертви, граючи в шахи або шашки; виступають перед своїми односельцями або містянами з патріотичними дитячими концертами; виготовляють сувеніри з патріотичною символікою тощо. І ми, дорослі, повинні їх оберігати як символ спротиву і стійкості нашої нації, її козацького генетичного коду.

З цього й виникла ідея громадськості створити Міжнародний виставковий простір з назвою «Дитинство, яке перевернула війна». Ініціативна група почала збирати малюнки дітей-переселенців з різних областей України, зокрема тих, які перебували в Чернівцях, лікувалися в міський дитячий клінічній лікарні.

Багато робіт для виставки надали Буковинський центр культури і мистецтв, Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини», Чернівецький палац дітей та юнацтва. Згодом приєдналися учні еколого-просвітницького гуртка Рукшинського ліцею на чолі з викладачем Л. Григоришиною. Вони надали унікальну колекцію мотанок, у якій представлено патріотичні символи, вироби світового класу.

Спершу роботи дітей розмістили в Чернівецькому обласному музеї ім. Володимира Івасюка, де їх експонували місяць, потім виставка перемістилася в опорний ліцей імені першого космонавта України Леоніда Каденюка в селі Клішківці. За цей час на виставці побували жителі та гості Чернівців, внутрішньо переміщені особи, діти і вчителі з міста Новодністровська, учні чернівецького ліцею №9, маленькі українці та їхні батьки з різних районів Чернівецької і сусідніх областей, гості з європейських країн, США та Канади. Кошти від організацій-благодійників та відвідувачів виставки оргкомітет передав родинам воїнів-буковинців, які загинули на фронті. А дітям, які співали, танцювали, грали на музичних інструментах на презентаціях, вручили подарунки.

Згодом до проєкту долучилася відома на Буковині система аптек. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей оголосили конкурс дитячих малюнків. Їх розмістили на вітринах аптек, а оцінювали відві дувачі, персонал та перехожі. 18 червня, коли в Україні відзначали День батька, в катехитичному корпусі собору Пресвятої Богородиці (УГКЦ) ім. Святого Апостола Петра в Чернівцях оголошено підсумки конкурсу дитячих робіт.

Його переможцями стали: у номінації «За дитячу доброту» — Макар Пустовіт, учень 3-В класу Чернівецького ліцею №9; у номінації «Юні патріоти України» — Вікторія Глевко, учениця 3-В класу Чернівецького ліцею №9; у номінації «За художню досконалість» — Єлізавета Піскова, учениця 4-А класу Чернівецького ліцею №9. Доктор фармацевтичних наук Галина Мельник вручила їм грошові премії, а всім 40 учасникам — заохочувальні подарунки.

У роботах, представлених на виставці «Дитинство, яке перевернула війна», бачимо глибоке розуміння маленькими громадянами України подій, що відбуваються в нашій країні. У них — переконання в нашій Перемозі над ворогом, віра в щасливе майбутнє Вітчизни, бажання чим можуть допомогти героїчному українському народові. І разом з тим чудові пейзажі нашої природи, рослини і квіти, які є символами України.

Юрій КОРНЄВ

для «Урядового кур’єра»