Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск мобільного додатка «Дія», який має на меті поєднувати в єдиному електронному форматі всі послуги, які держава надає громадянам та бізнесу. Презентація додатка відбувалася в Києві.

«Відтепер цей додаток доступний в Apple Store та Google Play», — поінформував українців Володимир Зеленський. Він наголосив, що це ще один крок до того, що держава має стати для людини простим і зручним сервісом. І відтепер 9 мільйонів українців зможуть користуватися посвідченням водія і свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу у своїх смартфонах.

Треті в Європі

«Інші країни йдуть до цього роками. Ми змогли за пів року. І наскільки мені відомо, Україна стала третьою країною Європи, яка має щось подібне», — зауважив Президент. Він додав, що на створення додатка не витрачено жодної гривні з державного бюджету. А новий додаток має значно економити час, гроші й нервові клітини його користувачів. У ньому працюватиме сервіс «Е-малятко», коли батьки новонародженого зможуть отримати одразу 10 державних послуг для дитини, не збираючи понад 30 різних документів та довідок і не відвідуючи понад 10 різних установ. Слід лише раз заповнити форму в електронному додатку.

«Так, поки що маємо і певні проблеми на цьому шляху. Серед іншого — спротив чиновників та недосконала якість інтернет-покриття. Та переконаний, ми ці перепони здолаємо», — зазначив глава держави.

Він анонсував упровадження цифрових паспортів до кінця зими. «За допомогою смартфона громадяни зможуть посвідчувати особу, подорожуючи залізницею, купувати білети на літак, користуватися ним під час медичного обслуговування, проведення банківських операцій тощо. Загалом наша мета — зробити так, щоб усі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою звичайного смартфона та за допомогою інтернету, зокрема навіть голосувати. І це наша мрія, і ми це зробимо на президентських, парламентських чи місцевих виборах», — окреслив перспективу Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що в Україні є найголовніше — талановиті люди, які вміють досягати мети, досягати змін. «Кажуть, що до цього потрібна ще політична воля. У мене є воля, отже, у нас буде е-країна», — резюмував Президент.

Підвищуватимемо цифрову грамотність

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що «Дія» запрацювала завдяки спільним зусиллям парламентаріїв, урядовців та Президента. «Наша мета за наступні три роки — оцифрувати абсолютно всі державні послуги. І вже цього року будуть оцифровані перші 50 з них, найбільш актуальні серед громадян. Останнім часом ми вивчали запити українців», — підкреслив Прем’єр, додавши, що відтепер усі зайві умовності мають піти в минуле. І не потрібно буде більше ходити по кабінетах, возитися з паперами, намагатися переконати умовну «Тамару Іванівну» у віконці в тому, що робочий день не такий уже й короткий тощо. Отже, цифровізація — це ліквідація великої кількості корупційних чинників.

Він нагадав, що нині вже працює «Електронний кабінет забудовника». І якщо раніше на запити за цією тематикою люди отримували близько 50% відмов чиновників, то нині, за час роботи цього електронного сервісу, там було 0% відмов. Адже запити тепер обробляє не чиновник, а алгоритм, програма, яка вивчає надані дані та приймає рішення.

Він назвав реалізацію програми «Держава в смартфоні» однією з найпріоритетніших для уряду і висловив сподівання, що за три роки Україна увійде до ТОП-3 країн у сфері відкритих даних у світі. Адже поки що в нашій державі лише 9% громадян користуються такими цифровими інструментами. І це через невисоку цифрову грамотність населення. Та це обов’язково зміниться найближчим часом. Адже в Україні запрацює програма цифрової грамотності, у планах фахівців якої — за рік навчити близько 6 мільйонів громадян. Адже освіта — це якісна інвестиція у людський потенціал, повідомляє УНІАН.

За його словами, гарантією того, що цифровізація державних послуг охопить усю Україну, стане поява відповідальних за впровадження цифрової трансформації на всіх рівнях влади: від міністерств, відомств до районних адміністрацій (CDTO — Chief Digital Transformation Officer). А необхідну для цього постанову уряд підтримає на найближчому засіданні.

Верифікація і захист

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтвердив, що, вірогідно, навесні 2020 року українці зможуть отримати цифровий образ паспорта громадянина держави, який можна буде застосовувати для отримання чималої кількості послуг.

«Це складний процес. Потрібна верифікація та захист. Але ми це зробимо», — наголосив урядовець. Він додав, що застосовувати цей електронний документ можна буде під час отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних та поштових послуг, подорожуючи залізничним і повітряним транспортом у межах країни, на підтвердження особи на запит поліції та правоохоронців, під час придбання товарів у магазині, входу в адміністративні будівлі тощо.

Розробник мобільного додатка «Дія» Мстислав Банік поінформував, що цей додаток має значно спростити життя понад 10 мільйонам українців. Він нагадав, що тестування додатка відбувається із грудня минулого року. За цей час до служби підтримки надійшло понад 17 тисяч запитів від громадян. Допомогли розібратися усім, хоч на 70% запитів відповідали чат-боти, тобто автоматичні програми.

Він розповів, що в амбітних планах на найближче майбутнє — перевести у цифрову форму автоцивілку. Це буде вже третій електронний документ, що полегшить життя водіїв. Далі, як уже повідомляли, ID-картку, закордонний паспорт. І нарешті студентський квиток, яким зможуть користуватися близько 900 тисяч молодих українців. Адже молодь здебільшого має смартфони, володіє цифровою грамотністю і охоче користується такими сервісами.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»