Президенти України і Франції в Парижі обговорили ситуацію на Близькому Сході, посилення санкцій проти росії та збільшення підтримки нашої країни

Президенти Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили безпеку в Україні, всій Європі й на глобальному рівні у зв’язку із ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Володимир Зеленський висловив співчуття через загибель французького військового в Іраку внаслідок іранського удару напередодні.

Окрема увага тиску на загарбника

«Я вдячний за цей візит, за всю підтримку Франції для України та українців, за твою особисто підтримку, Емманюелю. Ми в Україні все це знаємо й дуже цінуємо, що завжди можемо координуватися з Францією та в багатьох питаннях бути однодумцями — це так важливо, особливо під час війни.

Можуть бути різні оцінки цієї американської кампанії проти іранського режиму, але будь­кому складно сперечатися з тим, що цей режим в ірані — терористичний, і всьому регіону, і самому ірану точно потрібно значно більше поваги до життя й більше захисту життя, передусім від цього режиму в ірані», — наголосив наш Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна може зробити внесок у стабілізацію ситуації, і вже понад десять країн звернулися до нашої держави по підтримку в захисті від іранських «шахедів».

«Недостатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони. Україна готова поширити такий досвід заради безпеки тих партнерів, які нам допомагають», — зауважив глава держави.

Крім усіх цих питань та координації дій, лідери обговорили оборонну підтримку України. Володимир Зеленський наголосив, що Емманюель Макрон докладно поінформований про всі аспекти на фронті. Президенти приділили значну увагу спільному оборонному виробництву, двостороннім проєктам та реалізації програми SAFE.

«Україна вдячна за оборонну підтримку Франції впродовж усіх цих років, і сьогодні ми визначили кроки та конкретні рішення, які можуть дати сильні результати. Це стосується і ППО, і бойової авіації», — додав глава держави.

Президенти обговорювали співпрацю України та Франції на рівні Євросоюзу і в межах Коаліції охочих. Володимир Зеленський наголосив, що лідерство Франції може відіграти вирішальну роль для вступу нашої країни в Євросоюз. Емманюель Макрон зазначив, що Україна заслуговує на відкриття перших переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу.

Окрема увага — посиленню тиску на росію та розблокуванню 20­го санкційного пакета ЄС.

«Нам треба посилити тиск на кремль. Ми рішучі в цьому, щоб змусити його сісти за стіл переговорів з доброю волею. Ми зараз готуємо 20­й пакет санкцій. Уже багато всього зроблено. Боремося також з обходом санкцій. Зокрема, Франція має намір і надалі відігравати провідну роль у боротьбі з танкерним флотом, і вже бачимо конкретні результати», — зазначив Президент Франції.

Президент України нагадав, що рішення США про часткове послаблення санкцій проти російської нафти може дати рф близько 10 мільярдів доларів на війну.

«Рішучість Євросоюзу, рішучість інших партнерів у світі зараз має зберігатись, має працювати так, щоб у росії не було додаткових ілюзій. Агресор повинен завершити цю війну. І я вдячний кожному, хто нам із цим допомагає», — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував, що для України важлива підтримка в питанні про пакет 90 мільярдів євро на два роки. Емманюель Макрон запевнив, що Франція докладе зусиль для розблокування цього рішення.

«Зараз, напередодні зустрічі європейських лідерів у Брюсселі наступного тижня, ми координуємо наші позиції, щоб вийти на розблокування цих коштів. Коли росія фактично отримує додаткові ресурси завдяки черговій дестабілізації, Україна має отримати те, щодо чого Європа вже ухвалила рішення», — резюмував Володимир Зеленський.

Геополітичний вибір нації: бути з Європою

У Парижі Президент України провів зустріч зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві. Глава держави наголосив, що наша країна підтримує іранський народ в боротьбі за свободу, і зазначив, що Україна засуджує атаки з ірану проти країн Близького Сходу й регіону Затоки.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна прагне побачити вільний та демократичний Іран, який не співпрацюватиме з росією. За словами Президента, це сприятиме безпеці не лише нашої країни, а й усієї Європи та регіону Близького Сходу.

Реза Пахлаві засудив співпрацю іранського режиму з рф та підтвердив визнання суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони обговорили посилення міжнародного тиску на іранський режим та його союзників, зокрема росію. Спадкоємний принц розповів про втрати, яких завдали верхівці режиму й зокрема представникам корпусу вартових ісламської революції та силових структур.

У столиці Франції Президент України зустрівся зі студентами Інституту політичних досліджень Sciences Po та інших французьких університетів — членів Глобальної коаліції українських студій, що реалізується за підтримки першої леді Олени Зеленської. На зустрічі були присутні понад 500 студентів, серед них українці, що навчаються у французьких університетах. Понад 5 тис. студентів приєдналися до зустрічі онлайн.

Глава держави подякував Франції, зокрема Президентові Емманюелю Макрону й особливо французькому народові, за підтримку України із самого початку повномасштабної російської агресії.

«Війна ще не закінчилася, але ми вистояли, зберегли свою незалежність. Я впевнений, що це вже велика перемога всього світу. Бо йдеться про приклад того, чи дати нас з’їсти «рускім» або вистояти, переконливий приклад іншим демократіям та вільним народам», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що війна сфокусувала увагу українців на головних цінностях.

«Ціна слова «свобода» — це не загальні речі, демократія, права людини — не загальні речі. Україна відрізняється сьогодні від інших країн, тому що вона заплатила за це, на жаль, високу ціну — життями людей», — переконаний він.

На зустрічі говорили про повернення українських дітей, яких викрала росія. Президент виокремив три найскладніші перешкоди для цього: усиновлення — коли росіяни змінюють дітям громадянство та паспортні дані; вербування до російської армії підлітків, які за час російської агресії досягли повноліття; неможливість змусити країну­агресорку повертати дітей за принципом обміну, як із військовополоненими.

«Ця проблема з дітьми багатовекторна. І найскладніше — коли ми домовляємося, наприклад, про обміни військовополонених, та не можемо домовитися про обмін дітьми. Тобто обміняти військовополонених складно, але є світло, ти розумієш, який шлях. А що робити з дітьми? Як їх повертати? Це дуже серйозна проблема», — наголосив Володимир Зеленський.

Також ішлося про створення необхідних умов для досягнення достойного миру. Президент підкреслив, що війну треба закінчити так, щоб справедливість перемогла і всіх злочинців було покарано.

Крім того, обговорили вплив ситуації на Близькому Сході на війну в Україні. За словами Президента, може зменшитися кількість засобів протиповітряної оборони, а ще це створює виклики для глобальної безпеки.

«Увага світу переходить на Близький Схід, це для нас не дуже добре, оскільки Україна потребує захисту від дронів і ракет. Нам потрібно достатню кількість РАС­2, РАС­3 — ракет для «петріотів». Кількість цих ракет у світі обмежена. Безумовно, ця обмежена кількість буде ділитися на кілька частин», — зауважив глава держави.

Ішлося й про інтеграцію України до Європейського Союзу. Володимир Зеленський наголосив, що Україна навіть під час війни ухвалює важливі рішення, які наближають нас до Євросоюзу.

«Євросоюз для України став чимось більшим, ніж просто членство. Під час війни це великий геополітичний вибір нації. Вибір не бути з росією, вибір бути з Європою», — підсумував Президент.

Джерело:

Офіс Президента