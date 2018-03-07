Мале і середнє підприємництво (МСП) займає значне місце в економіці України. Кабінетом Міністрів України у 2017 році схвалено Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.

Політика реформ, яку запроваджує уряд України, дозволяє розширювати економічні можливості країни і залучати інвестиції. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час перебування з візитом у Латвії, де провів низку переговорів з першими особами країни. Також він повідомив про останні рішення у сфері протидії свавіллю контролюючих та силових органів, зокрема щодо формування спеціальної урядової комісії, яка займатиметься розглядом випадків тиску на бізнес.

Уже майже два роки державна установа «Урядовий контактний центр» забезпечує роботу окремої «гарячої лінії» для підприємців 0 800 503 045. Її було запроваджено з ініціативи Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана у травні 2016 року. Активність заявників, що зверталися на «гарячу лінію» для підприємців, помітно зростала у періоди, коли урядом приймалися важливі для малого і середнього бізнесу рішення, анонсувалися подальші кроки влади щодо розвитку підприємництва, зокрема, вдосконалення митних процедур, дотримання законних прав фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб під час митного контролю товарів тощо.

Зростання числа звернень демонструє довіру підприємців до створеного для них комунікаційного ресурсу, що підтверджують і результати опитування, проведені Центром наприкінці 2017 року: респонденти доволі високо оцінили функціонування окремої «гарячої лінії» для підприємців як успішного кроку уряду у напрямку демократизації взаємовідносин між владою та суб'єктами господарювання; результативного вирішення проблем підприємництва та створення сприятливого бізнес-клімату (46 % голосів).

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку року від суб’єктів господарювання на окрему «гарячу лінію» для підприємців 0 800 503 045, урядову «гарячу лінію» 1545 і через веб-сайт Центру надійшло майже 900 звернень.

Їх аналіз свідчить, що для бізнесу актуальними є податкові та питання взаємодії з фіскальними органами, зокрема, проблема відновлення реєстрації заблокованих у 2017 році податкових накладних у зв’язку із змінами до Податкового кодексу, які набули чинності з початком 2018 року.

Заявників не влаштовувало незадовільне функціонування «Електронного кабінету платника», неналежна робота Антикорупційного сервісу ДФС «Пульс». Були скарги на збої у функціонуванні програмного забезпечення ДФС, внаслідок чого у підприємців виникали проблеми з поданням електронної податкової звітності.

Серед звернень з питань аграрної політики і земельних відносин актуальним залишається питання виділення земельних ділянок для ведення фермерського господарства. Заявники скаржилися на зволікання з вирішенням проблем місцевими органами виконавчої влади, територіальними управліннями Держгеокадастру. Також люди зверталися за сприянням в отриманні кредиту на ведення фермерського господарства, зокрема, для розвитку тваринництва і птахівництва, придбання агротехніки тощо.

Непоодинокими є й звернення, пов’язані з організацією перевезень вантажів залізничним транспортом ПАТ «Укрзалізниця», у тому числі щодо нестачі рухомого складу на залізниці, що впливає передусім на діяльність великих промислових підприємств.

Так, керівник ПрАТ, що на Миколаївщині, повідомив фахівцям урядової «гарячої лінії», що підприємство поставляє сировину для металургії, зокрема ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» та ПАТ «Запоріжсталь». Постачання здійснюється залізницею. Щомісяця підприємство готове приймати на вивантаження сировини та відправляти завантаженими продукцією 300 вагонів і оплачувати їх. З IV кварталу 2017 року філія ПАТ «Укрзалізниця» систематично не виконує замовлення підприємства на вагони під завантаження, що суперечить Правилам планування перевезень вантажів. Автор звернення просить сприяння у терміновому врегулюванні ситуації, що склалася, для забезпечення роботи як вантажовласників так і ефективної прибуткової роботи залізниці без посередників.

ПАТ «Укрзалізниця» поінформувало, що є єдиним державним перевізником вантажів залізничним транспортом України, проте лише 34% вантажів перевозиться у вагонах ПАТ «Укрзалізниця», решта – у вагонах приватних власників або іноземних залізниць. Недосконалість законодавства залишає тільки за Укрзалізницею обов’язки публічного перевізника, що фактично унеможливлює відмову від заявленого відправником обсягу перевезень, навіть коли перевізник не може технічно виконати це замовлення. Водночас, Укрзалізниця планує встановити ринкові розцінки на логістичні послуги та виставляти частину парку в системі «ProZorro».

Для збільшення обсягів відвантаження відправникам рекомендовано додатково залучати приватний рухомий склад.

Заявниця – фізична особа – підприємець з м. Кам’янського Дніпропетровщини поскаржилась на урядову «гарячу лінію» на затримку надходження фінансування від ГУ Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області на оплату поставлених продуктів харчування до шкіл м. Кам’янського підприємцям, з якими укладені договори на поставку продуктів харчування. Станом на 24.01.2018 року не виплачені кошти за грудень 2017 р. та січень 2018 року. Під час здійснення зворотного зв’язку заявниця повідомила, що 25.01.2018 р. фінансування проведено в повному обсязі.

За період з 26 лютого по 4 березня 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 33 787 дзвінків, а також 1035 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua