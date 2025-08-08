Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін провів зустріч із міністром соціальних справ Естонської Республіки Кармен Йоллер, яка відвідала Україну з офіційним візитом. Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці в соціальній політиці та окреслили подальші кроки для поглиблення партнерства.

«Ми високо цінуємо системну підтримку від Естонії, особливо в контексті відновлення Житомирської області, де вже реалізовано важливі соціальні проєкти, зокрема спорудження будинків для прийомних сімей. Завдяки таким ініціативам ми не лише відновлюємо інфраструктуру, а й посилюємо нашу систему захисту прав дітей, забезпечуючи їм можливість зростати в родинному середовищі», — зазначив Денис Улютін.

Міністр наголосив, що Естонію та Україну об’єднує спільне бачення інклюзивного суспільства, де соціальна сфера має бути стабільною, а бюджетна підтримка — ефективною, цільовою та сталою.

«Ми вдячні за експертизу партнерів та розраховуємо на подальшу співпрацю в період переходу до більш сучасної моделі соціальної політики», — додав він.

Учасники зустрічі обговорили підтримку від Естонії ключових напрямів трансформації соціальної сфери в Україні, зокрема впровадження нових стандартів якості соціальних послуг. Окремо акцентовано на важливості поступового переходу від інституційних форм догляду до сімейно-орієнтованих моделей, розвитку інклюзивної освіти та розширенні спектра соцпослуг для дітей з інвалідністю.

Також партнери обговорили виклики в пенсійному забезпеченні. Україна поділилася планами впровадження трирівневої пенсійної системи та необхідності забезпечення сталості і справедливості виплат. Естонська сторона представила власний досвід реформи пенсійної системи та стандартизації соціальних послуг.

«Ми сподіваємося, що війна закінчиться і ми зможемо допомогти відбудовувати Житомир та поділитися своїм досвідом. Але зараз нам теж є чого повчитися у вас. Адже це не зовсім так, що ми надзвичайно успішні й усе зробили правильно — ні, не так. Завжди корисно вчитися на помилках інших, і ми їх не приховуємо. Ми також навчилися готуватися до криз, хоч би якими вони були, бо знаємо, що вони все одно стануться. У нас був COVID, і тепер у всіх нас — криза, спричинена війною. Тож ми маємо бути готовими за будь-яких обставин. Для Естонії підтримка України — це принципово, адже ми вважаємо, що дуже схожі: мислимо подібно, в нас багато спільних думок і цінностей», — запевнила Кармен Йоллер.

Україну та Естонію пов’язує багаторічне партнерство в соціальній сфері, зокрема чинна угода про соціальне забезпечення між двома державами, що регулює питання пенсійного страхування, соціального страхування від нещасних випадків, безробіття, а також виплати допомог сім’ям із дітьми. У 2025 році партнери домовилися про внесення змін до цих угод у зв’язку зі змінами в законодавстві, триває їх фінальне погодження.

У підсумку сторони домовилися створити спільну робочу групу для оновлення угоди про соціальне забезпечення між Україною та Естонією. Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України високо цінує системну підтримку Естонії та розраховує на подальше поглиблення стратегічного партнерства в умовах післявоєнного відновлення й соціальної трансформації.

Джерело: Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності