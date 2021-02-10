Пандемія COVID-19 насамперед зачіпає систему охорони здоров’я, проте ефекти поширення впливу вже спостерігаються в системі освіти. На початку навчального 2020—2021років Міністерство освіти і науки спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) запустило інформаційну кампанію «Школо, ми готові». Мета кампанії — проінформувати вчителів і адміністраторів шкіл, учнів та батьків про правила та умови безпечного навчання в умовах пандемії COVID-19. А також — залучити вчителів, батьків та учнів до використання та поширення найкращих практик безпечного навчання у новій реальності.

«Школа — це не тільки уроки, це простір, де діти можуть отримати харчування, психологічну підтримку та спілкування, необхідні для їхнього розвитку» — зазначає Голова ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.

Інформаційно-аналітичні дані Урядового контактного центру за підсумками 2020 року свідчать, що з початку впровадження в країні карантинних обмежень, викликаних пандемією коронавірусу COVID-19, протягом березня — грудня на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 3500 звернень громадян з питань функціонування загальноосвітніх навчальних закладів (передусім, із м. Києва, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Київської, Запорізької та Одеської областей). Тематика звернень охоплює широке коло питань із навчальної діяльності, з-поміж яких провідними є:

— організація навчально-виховного процесу та впровадження дистанційного навчання у школах;

— забезпечення харчування дітей у закладах освіти;

— надання послуги опалення у школах з початком опалювального сезону;

— зарахування дітей до навчальних закладів;

— забезпечення перевезення дітей до шкіл.

Громадян також хвилювали питання закриття шкіл або припинення набору учнів до 10—11 класів, забезпечення освітніх закладів необхідним інвентарем, а учнів підручниками тощо.

У січні 2021 року зареєстровано 290 звернень із вказаних питань.

Так, жителька Олешківського району Херсонської області 2 листопада 2020 року звернулася на урядову «гарячу лінію» та повідомила, що отримує державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. Всупереч наявності довідки про надання безоплатного харчування її дитині — учню 5 класу, 2 листопада 2020 року їй було відмовлено у безоплатному харчуванні.

Заявниця просила посприяти у наданні сину пільгового харчування в школі.

Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації повідомило, що за інформацією адміністрації спеціалізованої школи з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного напряму, згідно з довідкою управління соціального захисту населення від 23 вересня 2020 року, яку заявниця надала до закладу для отримання безкоштовного харчування своєї дитини, наказом по закладу від 24 вересня 2020 року безкоштовне харчування для дитини організоване з 25 вересня 2020 року.

Станом на 6 листопада син заявниці забезпечений безкоштовним харчуванням до 28 лютого 2021 року на період дії довідки, виданої управлінням соціального захисту населення.

Жителька м. Первомайський Харківської області 10 грудня 2020 року поскаржилася, що в навчальному закладі міста надається неякісна послуга опалення. Температура повітря в класах 12°С, а в коридорах — 10°С. Заявниця просила у найкоротший термін вжити заходів реагування та забезпечити якісне надання послуги опалення в ліцеї.

У відповіді виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області зазначається, що ліцей введено в експлуатацію в 1989 році. Внаслідок експлуатації закладу освіти дерев’яні вікна, двері та матеріал покрівлі відпрацювали свій ресурс та не виконують функцій збереження тепла в приміщеннях.

Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області профінансував розробку проектно — кошторисної документації та експертизи проекту щодо капітального ремонту будівлі, яким передбачено заміну старих вікон та дверей на енергозберігаючі, утеплення покрівлі та фасаду, ремонт системи опалення.

Адміністрації ліцею надано рекомендації щодо утеплення вікон та дозволено користування електрообігрівачами, конвекторами у разі недотримання температурного режиму.

Схожу проблему порушила заявниця з Павлоградського району Дніпропетровської області. 15 листопада 2020 року вона звернулася на урядову «гарячу лінію» зі скаргою на відсутність послуги опалення в комунальному закладі освіти. Станом на день звернення температура повітря в приміщенні 8°С. Для вирішення питання жінка зверталася до міського голови, проте, за її словами, жодних заходів для підключення опалення не було вжито. Тому заявниця сподівалася на допомогу фахівців урядової «гарячої лінії».

Наступного дня — 16 листопада, зазначений заклад освіти було підключено до опалення. Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

Питання забезпечення підручником української літератури дитини: учениці 7-го класу, хвилювало жительку Кельменецького району Чернівецької області. Станом на 22 листопада 2020 року у дівчини не було підручника української літератури. Добитися вирішення питання у класного керівника та адміністрації школи їй не вдалося.

Лише після звернення на урядову «гарячу лінію» проблему із забезпечення доньки заявниці підручником української літератури 30 листопада було вирішено. Інформацію отримано від Кельменецької райдержадміністрації Чернівецької області.

Також оперативно було вирішено прохання жителя м. Полтава, який просив сприяння у зарахуванні його сина до 1-го класу загальноосвітньої школи міста.

Вже на 12-й день після звернення на урядову «гарячу лінію» Управління освіти і науки Полтавської міської ради поінформувало, що син заявника зарахований до 1-го класу зазначеної школи.

Заявниця з м. Суми, зателефонувавши на урядову «гарячу лінію» 27 грудня, просила надати роз’яснення, на якій підставі керівництво загальноосвітньої школи міста викликає дітей на навчання з 10 січня 2021 року. Жінка наголошувала на необхідності врахування посилених карантинних обмежень з 8 січня до 24 січня включно 2021 року.

Управління освіти і науки Сумської міської ради 13 січня цього року письмово повідомило заявницю про таке.

Освітній процес у зазначеному навчальному закладі організовано відповідно до нормативно-правових документів про освіту, з дотриманням заходів під час карантину щодо запобігання розповсюдження на території Сумської міської територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Також, згідно з освітньою програмою закладу з 31 грудня 2020 року розпочато зимові канікули, що тривали до 10 січня 2021 року.

Ураховуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 9грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з метою виконання ст.10 Закону України «Про освіту», після завершення зимових канікул з 11 січня 2021 року освітній процес у закладах освіти міста організовано з використанням технологій дистанційного навчання.

ДОВІДКОВО: Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall https://test.ukc.gov.ua/webrtc/test.html

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) —

+38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби — (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю —1539.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua