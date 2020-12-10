На Черкащині багато роблять для вдосконалення соціальної роботи серед населення. Однак чи не найбільш сконцентровано втілили передові напрацювання в цій галузі уманці. Саме в місті Умані — стародавньому й молодому, яке називають соціальним, яскраво простежується лінія всебічної турботи про соціально не захищених громадян, втілення престижної світової ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді». Тут одними з перших 2018 року приєдналися до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад.

В Умані 2014-го втілили в життя метод єдиного інтегрованого соціального сервісу з надання соціальних послуг населенню шляхом приєднання до управління праці та соціального захисту населення міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та введення в штат фахівців із соціальної роботи, які закріплені за мікрорайонами міста і працюють із сім’ями у громаді.

Новообрана міська голова Ірина Плетньова визначила пріоритетним питанням розвиток і вдосконалення надання соціальних послуг населенню, їх поширення на територію приєднаного до міста села Полянецьке. Депутатський корпус підтримує всі рішення з питань соціального захисту новоствореної Уманської територіальної громади, про що свідчать ухвалені на сесіях міської ради соціальні програми.

Усі соціальні програми діють

Завдяки ініціативним депутатам і досвідченим фахівцям-управлінцям уся соціальна робота в місті постійно удосконалюється. Тут намагаються випередити, передбачити можливе виникнення проблемних питань, пропонуючи те чи інше вирішення, часто нестандартне. Першу скрипку в усій багатогранній і досить непростій справі грає управління праці та соціального захисту населення міської ради на чолі з Галиною Кучер.

По приклад далеко не ходити: з перших днів холодів завдяки ініціативі депутатів у місті запрацювало вісім пунктів обігріву, три з них, розміщені у структурних підрозділах Центру інтегрованих соціальних послуг, відкрито цілодобово без вихідних. Зігрітися, поїсти, випити гарячого чаю сюди сходяться чимало людей, які потребують тепла і затишку.

— Як же інакше, — каже Галина Михайлівна, — кожна людина нам дорога, кожній треба приділити увагу.

Це не просто слова. Завдяки зусиллям спеціалістів очолюваного нею управління у громаді ефективно діють 13 програм соціального спрямування. Приміром, у межах програми «Турбота» соціальною підтримкою охоплено майже 25 тисяч уманців. На це з міського бюджету тільки цього року витрачено 2,7 мільйона гривень, що вп’ятеро більше, ніж 2014-го.

До речі, протягом шести останніх років до програми «Турбота» внесено 22 зміни для оперативного реагування на потреби учасників АТО, сімей загиблих, інших вразливих категорій населення. Домоглися надання додаткових соціальних пільг для тих категорій громадян, які цього потребують, забезпечення безплатного харчування дітей чорнобильців і дітей учасників АТО та їхнього оздоровлення в літньому таборі санаторного типу «Мрія». Дітям загиблих учасників АТО щомісячно виплачують стипендії міського голови. Ветерани війни (АТО), члени сімей загиблих та волонтерів проходять реабілітацію за пільговою вартістю в реабілітаційному комплексі для людей з особливими потребами та відділенні реабілітації, оздоровлення і відпочинку змішаного типу «Буг». Чорнобильцям та іншим пільговим категоріям громадян надають чимало інших пільг, які фінансово не підкріплені на державному рівні. Приміром, часткова оплата абонентної плати за користування телефоном, проїзду в міському пасажирському та залізничному транспорті.

За цифрами — реальні люди

Мережа закладів, які надають соціальні та реабілітаційні послуги дітям, молоді, сім’ям, особам з інвалідністю, учасникам АТО/ООС, пенсіонерам та іншим вразливим категоріям населення, в місті розгалужена. Багато гостей з інших міст України дивуються: як вдалося цій на вигляд тендітній керівниці налагодити таку систему? А секрету немає. Як зауважує Галина Кучер, разом із владою, депутатським корпусом та громадським активом домоглася надання послуг, нагальних у громаді, шляхом прийняття відповідних рішень на сесіях усіх рівнів. Адже всі розуміють: іншого шляху допомогти тим, хто цього потребує, немає.

Приміром, Центр інтегрованих соціальних послуг щорічно надає допомогу і послуги за місцем проживання (перебування) і у структурних підрозділах майже 18 тисячам громадян. З них 70% — ветерани та діти війни. Послугами з догляду вдома, паліативного догляду охоплено понад 3 тисячі осіб, працює спеціалізоване відділення соціальної допомоги вдома особам з інвалідністю, набутою внаслідок психічних захворювань. Оперативно діє служба швидкої соціальної допомоги.

Організовано мультидисциплінарний підхід з надання послуг. У чотирьох відділеннях стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання будинку ветеранів перебуває майже 100 осіб. У відділенні денного перебування будинку милосердя одержують соціальні послуги понад 700 осіб, тут щоденно харчуються 22 малозабезпечених.

За цифрами іноді важко розгледіти справжню турботу про кожну людину. Але саме на це спрямовано всі соціальні служби. А здобутками у сфері реабілітації, яку здійснюють три центри реабілітації, варто пишатися. У Центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» багатьох юних уманців у прямому розумінні слова поставили на ноги, про що свідчать численні подяки батьків. Словами вдячності відгукуються люди й про старання персоналу Центру комплексної професійної реабілітації для осіб з інвалідністю «Барвінок». У реабілітаційному комплексі для людей з особливими потребами, який має відзнаки Ради Європи, Державної служби у справах ветеранів війни та учасників Антитерористичної операції, мають змогу отримати соціально-реабілітаційні послуги, наближені до санаторних, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю та учасники АТО.

Відділення благодійної діяльності завдяки співпраці з міжнародними фондами, релігійними організаціями забезпечує одягом та взуттям малозахищених з числа пенсіонерів та осіб з інвалідністю, багатодітних сімей та внутрішньо переміщених осіб, сімей учасників АТО.

Для обслуговування малозабезпечених пенсіонерів створено відділ «Соціальний кошик», де щотижня вони можуть купувати продукти без торговельної націнки. Істотно розширили й перелік послуг, які надає служба побуту «Айстра». Кваліфікована швачка виконає тут будь-яке найскладніше замовлення, майстри з ремонту взуття, перукар обслужать професійно. А якщо необхідні медичні, зокрема стоматологічні, протезно-ортопедичні послуги, їх можна одержати у спеціалізованих відділеннях, які цього року вже обслужили близько тисячі осіб.

Випробування карантином

Фахівці соціальної роботи, які працюють у громаді, довели свою ефективність і під час запровадження в Україні карантину, пов’язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Кожен із них мав інформацію про потребу кожної сім’ї у продовольчих наборах, гарячому харчуванні, медикаментах та їх постачанні, лікуванні, транспортуванні до медичних закладів, зокрема на послуги гемодіалізу, інших комунікаційних послугах. Завдяки оперативному реагуванню на потреби громади місцева влада спільно із соціально відповідальним бізнесом надала належну підтримку вразливим категоріям громадян під час карантину. Продуктовими наборами вдалося охопити десятки тисяч сімей. 50 багатодітним родинам щоденно доставляють гаряче харчування. Особам з інвалідністю з порушеннями опорно-рухового апарату надають транспортні послуги «Соціальні перевезення Черкащини», працює телефонна гаряча лінія «Швидка соціальна допомога» з доставки тим, хто цього потребує, продуктів харчування, медикаментів і вирішення інших проблемних питань соціального характеру в умовах карантину.

Для запобігання поширенню COVID-19 прискореними темпами методом народної будови завершують ремонтні роботи з облаштування обсерватора на 35 ліжко-місць, який створено на базі приміщень комплексу надання соціальних послуг вразливим особам у селі Дмитрушки.

Не хлібом єдиним

Не забули в Умані й про інший бік життя — задоволення культурних та інтелектуальних потреб громадян. В університеті третього віку «Дивосвіт» завжди людно. Як і в об’єднаннях за інтересами, наприклад, клубі «Надвечір’я», де збираються ветерани, щоб поспілкуватися, обговорити цікаві питання. На засідання клубу приходять міський голова, його заступники, керівники відділів і служб міської ради, підприємств-надавачів послуг населенню, відповідають на численні запитання, занотовують пропозиції ветеранів. А виявити свої артистичні та художні здібності уманці можуть у численних ансамблях та інших художніх колективах, до створення та підтримки яких докладають руку соціальні служби.

Уже п’ять років працює центр дозвілля і відпочинку «Барвограй». Це унікальний у державному вимірі спільний проєкт управління праці та соціального захисту населення і факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. Студенти в місті організовують дозвілля дітей та підлітків з різноманітними іграми, розважальними програмами, спартакіадами й конкурсами, що сприяють активному відпочинку.

Запроваджено інноваційні послуги з інклюзивного зеленого, екологічного, історичного, релігійного туризму без обмежень. Вони доступні всім. Ними користуються щороку майже 2 тисячі громадян із пільгових категорій.

Для надання інформації про новинки в законодавстві, консультативної допомоги населенню та прийому громадян з надання послуг соціальної підтримки регулярно відбуваються засідання виїзного мобільного офісу в місті та селі Полянецьке. Це один із важливих методів соціальної роботи з громадянами, коли ветерани війни і праці, люди з інвалідністю, особливо в умовах карантинних заходів мають змогу отримати відповіді на питання за місцем проживання.

Щоб кошторис не був порожнім

Знаючи, як часом нелегко виживати закладам соціального захисту, цікавимося матеріальною базою закладів.

— Протягом останніх п’яти років, — розповіла Галина Кучер, — залучено грантові кошти на загальну суму 4,6 мільйона гривень, а цього року спільно з міським товариством дружби з іншими країнами та Уманським державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини взяли участь у реалізації грантового проєкту — проведенні міжнародного художнього симпозіуму-пленеру «Мистецтво без обмежень» за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

Зрозуміло, не тільки грантами наповнюють кошторис соціальні заклади. Завдяки глибокому розумінню та підтримці депутатського корпусу політики соціального захисту всі передбачені статті бюджету вчасно фінансують, що дає змогу надавати населенню різноманітні види громадської підтримки, відгукуватися на виклики, які висуває життя.

Умань тому й називають соціальним містом, що добрі починання завдяки професіоналізму всіх причетних до їхнього втілення тут із часом стають усталеними соціальними стандартами. Але для цього в цю непросту роботу з людьми кожен працівник відповідних служб і депутати вкладають часточку своєї душі.