У зустрічі взяли участь представники 17 національних спільнот: азербайджанської, арабської, білоруської, болгарської, вірменської, гагаузької, грецької, грузинської, єврейської, німецької, польської, ромської, румунської, турецько-месхетинської, угорської, хорватської, чеської — та трьох корінних народів: караїмів, кримчаків і кримських татар. Глава держави привітав присутніх з релігійними святами та прийдешнім Новим роком, побажав миру, а також розповів, що підписав указ про встановлення в Україні Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Його відзначатимуть щороку 21 травня.

«Хочу вам подякувати за єдність у захисті нашої держави, нашої спільної незалежності — у війні, на фронті, де є представники всіх наших народів, спільнот — усі громадяни України. Вдячний за той внутрішній мир в Україні, який характеризує нашу державу й допомагає вистояти саме в час таких випробувань», — сказав Володимир Зеленський.

Президент закликав національні спільноти сприяти реалізації безпекового й геополітичного вибору України — членству в ЄС і НАТО.

«Україна, я впевнений, буде членом ЄС. Ми рухаємося достатньо швидко, ніколи так не було. Також нам дуже потрібні сталі гарантії безпеки — для нас, безумовно, НАТО є цим вибором», — наголосив він.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина нагадала, що в січні відкриється перший кластер переговорів щодо вступу в ЄС, який охоплює також блок питань цієї зустрічі.

«Тому ми з вами готуємо план заходів, який має бути представлений як індикатор відкриття переговорів», — додала Ольга Стефанішина. За її словами, забезпечення більшості освітніх прав національних спільнот уже законодавчо врегульовано.

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський зауважив, що Рада громадських об’єднань національних меншин (спільнот), створена після ухвалення закону про нацменшини, цього року напрацювала пропозиції щодо законодавства та співпраці з міністерствами освіти і науки та культури і стратегічних комунікацій.

Представник громадських об’єднань грецької спільноти України Олександр Хара, який головує в Раді громадських об’єднань національних меншин (спільнот), зауважив, що організації етнічних меншин мають долучатися до ухвалення та реалізації рішень на всіх рівнях. Зокрема, рада пропонує запровадити в ОДА відповідні посади або структурні підрозділи.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив на важливості реалізації ухваленого 2021 року закону про корінні народи. Президент зазначив, що уряд зокрема має опрацювати закріплення за Меджлісом статусу представницького органу кримськотатарського народу.

Голова правління Спілки караїмів України Олена Арабаджи зауважила, що російська агресія позбавила караїмів домівок, можливості відвідувати у Криму їхні святині, розірвала ментальні та родинні зв’язки. Вона назвала це геноцидом цього народу.

За підсумками зустрічі учасники ухвалили спільну заяву, в якій ідеться про підтримку Плану перемоги та Плану внутрішньої стійкості, а також повноправного членства України в ЄС і НАТО. У заяві наголошено на абсолютній неприйнятності будь-яких закликів з-поза меж України погодитися з незаконною окупацією та анексією територій.

Джерело: Офіс Президента