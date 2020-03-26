Ось уже п’ятий рік триває реформа правоохоронної системи України. Значну роль у цьому процесі відіграють відомчі заклади вищої освіти. Удосконалення правоохоронної системи неможливе без зміни системи підготовки поліцейських кадрів. І в цій справі відбулося чимало позитивних якісних змін у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Про те, як навчають і готують нових українських поліцейських у виші, ми попросили розповісти ректора ХНУВС Дмитра ШВЕЦЯ.

— Дмитре Володимировичу, які нові напрями підготовки поліцейських з’явилися в університеті за період реформування?

— Загалом в університеті шість факультетів, на яких готують фахівців для підрозділів досудового слідства, превентивної діяльності, кримінальної поліції, протидії кіберзлочинності та ювенальної превенції. Є факультет, де навчаються студенти за кошти фізичних і юридичних осіб, серед них іноземні громадяни. Університет працює в системі первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації та спеціалізації працівників Національної поліції.

Відбулися зміни у Сумській філії, де з торішнього вересня ми за державним замовленням розпочали підготовку фахівців за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», яку опановують 75 курсантів. Збільшився набір майбутніх поліцейських в «Академії поліції».

Триває підготовка поліцейських за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» за новою моделлю «2+1». У чому її суть? Два роки курсанти за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» здобувають теоретичні знання на базі ХНУВС, а протягом третього року навчання їх призначають для проходження служби в практичні підрозділи патрульної поліції та швидкого реагування тих головних управлінь, які направили їх у наш виш для здобуття освіти. Навчання здійснюється за заочною формою, і в цьому році ми зробимо перший випуск фахівців за такою моделлю. Так 185 осіб отримають дипломи та звання і, маючи теоретичний та практичний досвід, зможуть на тих чи інших посадах повноцінно виконувати завдання, покладені на поліцію.

В університеті продовжено роботу з посилення практичної складової навчального процесу. Впроваджено нову форму захисту матеріалів практики у формі квесту і навчальну програму «Єдиний реєстр досудових розслідувань».

Ще один важливий аспект — те, що у структурі університету з торішнього червня здійснюємо підготовку і перепідготовку в Кременчуцькому льотному коледжі фахівців для всієї системи Міністерства внутрішніх справ, а саме для забезпечення його авіаційної складової. Це теж для нас нове і вкрай відповідальне завдання і у плані організації, і в плані підготовки фахівців. І ми його також виконуємо, готуючи пілотів та інженерів-техніків для нового підрозділу МВС — єдиної вертолітної служби, яка працюватиме для поліції, прикордонників, Національної гвардії, а також миттєво реагуватиме на різні надзвичайні ситуації, допомагаючи швидко та оперативно рятувати людські життя й затримувати злочинців.

— Ваш університет став єдиним у системі МВС, де готують фахівців для боротьби з кіберзлочинністю, що на сьогодні надзвичайно актуально. Як побудовано навчальний процес на факультеті, яку частину його становлять практичні заняття?

— Так, нині надзвичайно багато злочинів з використанням високих інформаційних технологій, і дуже важливо, щоб у Національній поліції були фахівці, які можуть протидіяти цим злочинам. Ми готуємо таких фахівців, бо маємо для цього всі можливості: розвинену матеріально-технічну базу та потужний науково-педагогічний потенціал. Постійно вдосконалюємо методичне й технічне забезпечення навчального процесу — комп’ютери, тренажери для опрацювання практичних умінь і навичок та багато іншого.

За приклад наведу лише одну практичну роботу, яку розробили та здійснили наші курсанти, що пов’язана із протидією розповсюдженню наркотичних засобів у соціальних мережах. Нині немає прямих контактів, тобто зустрічей між розповсюджувачами наркотичних засобів і тими, хто їх вживає. Усе це здійснюється за допомогою мобільних телефонів, соціальних мереж, де вказують електронну адресу розповсюджувачів, а відповідні кошти за товар відправляють на електронні гаманці. Це дуже ускладнює роботу підрозділів поліції, що протидіють розповсюдженню наркотиків. Отож курсанти та фахівці вишу для месенджера Telegram розробили чат-бот «Стоп Наркотик», за допомогою якого електронні адреси, що слугують для розповсюдження наркотичних речовин, блокуються. Ця програма успішно працює. Завдячуючи цьому Telegram-каналу, який має понад 30 тисяч учасників, а це курсанти, співробітники ХНУВС та небайдужі громадяни, котрі своїми діями блокують електронні адреси, унеможливлюється розповсюдження через них наркотиків.

Проте ми розуміємо, що цього недостатньо, потрібно доходити до кожного конкретного виконавця цих злочинів. Тож спільно з управлінням протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Харківській області працюємо і над цим завданням. Створено ситуаційний центр, за допомогою якого наші курсанти, здобуваючи практичні навички, відстежують та аналізують інтернет.

— Торік уперше в історії вашого вишу почали готувати експертів-криміналістів. Як ХНУВСу вдалося створити новітню базу й запровадити новітні форми навчання такого специфічного напряму підготовки фахівців?

— Так, у 2018 — 2019 навчальному році до навчання вперше приступили 20 курсантів — майбутніх експертів-криміналістів. Їх готують на факультеті №1, який спільно з інститутом післядипломну освіти здійснює післядипломної освіту за видами службової діяльності поліцейських — досудове розслідування. Реалізувати новий напрям підготовки фахівців нам дає змогу спеціалізована матеріально-технічна база факультету, зокрема навчальний відділ поліції, криміналістичний полігон, спеціалізовані криміналістичні класи та навчальні аудиторії. Курсанти мають можливість використовувати й сучасну матеріально-технічну базу університету.

Для напрацювання практичних навичок функціонують навчально-тренувальні полігони: тактичний, 100-метровий стрілецький комплекс, лазерний мультимедійний тир «Рубін-У» з фізичним навантаженням, центри корекційної та психодіагностичної діяльності. Під час навчання на факультеті застосовують новітні форми викладання профільних дисциплін.

Важливий компонент — фізична підготовка працівників Національної поліції. У нас є змога проводити її в сучасних спортзалах і на сучасних спортивних майданчиках, тренувально-спортивному комплексі «Динамо-Арена». Його призначено для напрацювання практичних навичок, проведення занять з рукопашного бою, спортивних тренувань.

— Харківщина стала четвертою областю, яка приєдналася до проєкту «Поліцейський офіцер громади». Перш ніж почати працювати, всі правоохоронці пройшли спеціальні навчання і стажування. Як долучився до нового підходу в організації роботи поліції ХНУВС?

— Це справді один з перспективних та ефективних підходів в організації роботи поліції. Оскільки нині діють об’єднані територіальні громади, зрозуміло, що вони хочуть, аби на їхній території був порядок. Забезпечити його і покликані офіцери громади. Вони не лише мають орієнтуватися у роботі на потреби членів громад, які покладають на них великі сподівання, а постійно перебуваючи на території ОТГ, зможуть досягти зменшення рівня злочинності. Адже кожного офіцера громади забезпечено всім необхідним, щоб якісно виконувати завдання.

Як до цього долучився наш університет? Ми здійснювали відповідну презентацію роботи поліцейських офіцерів громади. Ігор Клименко, на той час заступник голови Національної поліції, а нині її голова, презентував на Харківщині, на території нашого університету, початок навчального процесу цих фахівців. Очікуємо на відповідні завдання щодо їх підготовки і, як завжди, готові до його виконання.

Допоки ж офіцери громади навчалися у Дніпропетровському університеті внутрішніх справ. На базі ХНУВС, з огляду на те, що правоохоронці працюватимуть на Харківщині, проходили організаційні заходи, пов’язані з початком навчального процесу, проведенням відповідних інструктажів керівництвом Головного управління поліції Харківської області та представниками керівної ланки Національної поліції. На базі нашого університету вони презентували і передали офіцерам поліції нові позашляховики.

— Дмитре Володимировичу, в Голосіївському районі столиці впроваджують американську модель детективів. Якщо вона приживеться і пошириться на всі регіони України, чи зможе ХНУВС взятися за підготовку таких фахівців для Національної поліції?

— Що стосується детективів, то на базі нашого університету триває підготовка фахівців для слідчих підрозділів поліції. Якщо виникне потреба у їхній підготовці, ми впораємося і з цим завданням. Що стосується експерименту, який проходить у Голосіївському районі, ми брали в ньому активну участь. Зокрема, керівник кафедри фізичної та тактико-спеціальної підготовки ХНУВС працював як викладач і тренер детективів. Ми активно надаємо всю необхідну інформацію для Національної поліції про методичне забезпечення, законодавчу роботу тощо. Тобто постійно взаємодіємо, тримаємо руку на пульсі.

— Університет, безперечно, підтримує зв’язки з випускниками. Де нині служать і працюють фахівці, підготовлені у ХНУВС?

— У нашому університеті створено Асоціацію випускників ХНУВС, тож ми постійно перебуваємо на зв’язку. Університет випустив понад 50 тисяч фахівців, які працюють у системі МВС, Національній поліції, інших правоохоронних органах держави та в органах державної виконавчої й законодавчої влади. Наприклад, наші випускники — заступник голови Національної поліції Вадим Троян, керівник Головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцкірідзе, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов. І цей список можна продовжувати.

Багато випускників університету працює в різних галузях вітчизняної економіки. Про що це свідчить? Про високий потенціал науково-педагогічного складу, потужну матеріально-технічну базу й поєднання теорії і практики в навчальному процесі ХНУВС. Усе це й дає змогу якісно готувати фахівців, які успішно реалізують себе в нашій державі.

— Останнє запитання стосується карантину. Загроза епідемії коронавірусної хвороби поставила особливі виклики перед вишами. Як ви побудували навчальний процес у цих умовах?

— Наш університет перейшов на дистанційну форму навчання. Курсанти, студенти і слухачі мають змогу отримувати всю необхідну навчальну інформацію за межами аудиторій. За допомогою системи дистанційного навчання, до якої внесено навчальні матеріали, практичні завдання, тести, вони можуть зайти і відповідно до розкладу отримати повну навчальну інформацію й готуватися в домашніх умовах.

Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Світлана ВЕРШИНІНА

для «Урядового кур’єра»

ДОВІДКА «УК»

Дмитро ШВЕЦЬ. Народився 19 березня 1983 року в місті Борисполі Київської області. Із 2000-го по 2004 рік навчався у Київському юридичному інституті МВС України. У 2013-му закінчив Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». 2004— 2005 р. проходив службу в органах ГУ МВС України в Київській області. Після завершення служби працював на різних посадах у вищих навчальних закладах системи МВСУ.

Доктор юридичних наук, доцент, полковник поліції. З 26 квітня 2019 року його призначено ректором