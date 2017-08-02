Дніпропетровщина систематизувала місцеві виплати родинам загиблих воїнів

Коли розпочалися бойові дії на сході України, Дніпропетровська область одразу стала на захист Батьківщини, створила потужний заслін російській агресії й розповсюдженню руского міра. Наддніпрянський край — не просто прифронтовий регіон, а той, де було сформовано найбільшу кількість добровольчих батальйонів і звідки на фронт пішло найбільше добровольців. Жителі Дніпра дізнаються про запеклі бої на Донбасі не тільки з новин, а й із тривожних звуків сирен карет швидкої допомоги, коли вони мчать вулицями міста з важко пораненими бійцями з різних областей країни, яких доправляли у військовий шпиталь та обласну лікарню ім. І. Мечникова. У Дніпрі неодноразово ховали не один десяток невідомих солдатів з усієї України, в місті організовано систему ідентифікації їхніх останків. І на Дніпропетровщині, на жаль, найбільша в Україні кількість загиблих бійців. Їхні фотографії нині розміщені в єдиному в нашій країні Музеї АТО та на Алеї пам’яті в центрі міста Дніпра.

Проголосували за щомісячну допомогу

Нещодавно депутати Дніпропетровської обласної ради на сесії проголосували за надання з бюджету 2,9 мільйона гривень на адресну соціальну допомогу членам родин загиблих учасників АТО, що проживають у сільській місцевості. Відповідні доповнення внесуть до Комплексної програми соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2015—2019 роки. Згідно із прийнятим рішенням, кожен член сім’ї загиблого бійця щомісячно отримуватиме матеріальну допомогу обсягом прожиткового мінімуму — 1,6 тисячі гривень.

«Дніпропетровщина однією з перших в Україні систематизувала місцеві виплати родинам загиблих бійців АТО. Раніше ці виплати не було систематизовано. У кожному місті була власна програма, яка передбачала певний обсяг щомісячної або щорічної допомоги. Сільські бюджети не мали коштів на допомогу. Тому виходило, що рідні загиблих у містах отримували допомогу, а в селах — ні. Суми в різних містах також різнилися», — розповіла «УК» в.о. директора департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обл­держадміністрації Валентина Сливна.

Вона роз’яснила, що передбачені кошти підуть на щомісячні виплати 292 членам родин загиблих бійців АТО, які живуть у сільській місцевості. З 1 серпня цього року вони щомісячно отримуватимуть по 1640 гривень, а з 1 грудня — по 1700 гривень. Міста Дніпропетровщини також передбачать відповідні суми у власних програмах, щоб сплачувати щомісячно допомогу 773 рідним полеглих бійців АТО, які мешкають у містах.

Для оформлення цієї матеріальної допомоги необхідно звернутися до районних управлінь соціального захисту населення за місцем проживання. При собі треба мати заяву, копії паспорта, ідентифікаційний номер і посвідчення, що людина — член родини загиблого учасника АТО.

На оздоровлення та навчання

На Дніпропетровщині дбають про максимальне забезпечення всіх соціальних гарантій демобілізованим учасникам АТО і також надають на це кошти з обласного бюджету. За інформацією департаменту соцзахисту Дніпропетровської ОДА, з початку 2017 року одноразову грошову допомогу на оздоровлення і реабілітацію отримали майже 3400 бійців та їхніх близьких. Загалом за останні два роки таку підтримку надали 9300 учасникам АТО і членам їхніх родин. Обсяг грошової допомоги — 800—2400 гривень, залежно від стану здоров’я і матеріального забезпечення.

Крім того, на Дніпропетровщині триває робота з юридичного визнання статусу бійців-добровольців на регіональному рівні. («УК» розповідав про це 05.04.2017) Обласні депутати визнали ще 85 добровольців, серед яких і Дмитро Ярош. Тож на Дніпропетровщині вже юридично визнано статус 115 добровольців.

Майже 100 тисяч гривень на 2017 рік передбачають з обласного бюджету і на безкоштовну вищу освіту бійців. Після вступних іспитів вони навчатимуться у Дніпропетровському регіональному інституті держуправління Нацакадемії держуправління при Президентові України.

Для учасників АТО та їхніх близьких на Дніпропетровщині організовують безкоштовні вистави в театрах, безкоштовні курси з IT, української та англійської мов, відпочинок для дітей у таборах і санаторіях тощо.

Житло спільним коштом

За рахунок зростання надходжень в обласну скарбницю з неї нададуть майже 13 мільйонів гривень додатково на придбання житла на вторинному ринку для сімей загиблих та для осіб з інвалідністю. Ці гроші стануть доречним додатком до коштів, які надають на придбання житла родинам учасників АТО. Квартиру люди обирають самі.

Серед тих, хто вже отримав житло за бюджетний кошт, родина Карташових з Павлограда. Батько двох дітей Петро Карташов, який працював гірничим майстром на шахті, захищав країну у 2014—2015 роках, у квітні 2016-го мав повернутися додому. Але за кілька тижнів до цього загинув в боях за Авдіївку. Дружина Петра залишилася сама з малими дітьми — 7-річним Захаром та 4-річною Поліною. Сім’я жила в маленькій двадцятиметровій квартирі в Павлограді. Отримавши від держави компенсацію майже мільйон гривень, Карташови вирішили придбати житло в Дніпрі.

«Квартиру обирала сама. Купили хорошу двокімнатну квартиру з гарним ремонтом, меблями і вбудованою технікою. Процедура купівлі нова, мені не відома. Але всюди допомагали соціальні працівники та місцева влада», — розповіла Жанна Карташова.

Батько Олександра Самолова загинув під Саур-Могилою 24 серпня 2014-го. У мирному житті був електриком. «Років з 10 батько їздив із Солоного до Дніпра працювати, а це півтори години в дорозі. Тоді мріяв про квартиру в обласному центрі, проте не судилося. На житло від держави наша родина отримала понад 422 тисячі гривень. Цьогоріч придбали однокімнатну квартиру в Дніпрі з великим балконом і чудовим краєвидом з вікна. Робимо косметичний ремонт. Бабуся вже переїхала в нову оселю, і я скоро переберуся. У Дніпрі навчаюся, тож для мене це дуже зручно», — розповів Олександр Самойлов.

Цього року з бюджету Дніпропетровщини передбачили майже 43 мільйони гривень на придбання 58 квартир. Компенсацію на придбання житла отримують ті, хто втратив на війні близьку людину або зазнав важких поранень і має статус інваліда І чи ІІ груп. Суму, яку надають кожній з родин, визначають індивідуально і вираховують за спеціальною формулою.

Наддніпрянщина шанує своїх захисників і не забуває про невиплатний борг перед загиблими воїнами та їхніми сім’ями. Жодні гроші не повернуть солдатів, які загинули в боях. Але хоч якось полегшити життя їхнім рідним держава і суспільство має змогу.