30 вересня 2025 року Україна разом з Європейською комісією завершила офіційний скринінг відповідності українського законодавства праву ЄС. Завершальну двосторонню сесію було присвячено розгляду розділу 22 «Регіональна політика та координація структурних інструментів» у межах кластера 5 «Ресурси, сільське господарство та згуртованість».

Під час фінального скринінгу було представлено дев’ять презентацій, присвячених регіональній політиці: від організації влади на всіх рівнях до конкретних інструментів розвитку територій. Особливу увагу приділено впливу війни на підходи до регіонального розвитку — виокремлено чотири типи територій залежно від безпекової ситуації, створено спеціальні програми підтримки для прифронтових громад. Наразі процесом стратегічного планування охоплено 93% територіальних громад, з них понад половина вже має затверджені стратегії розвитку, узгоджені між собою, на основі яких ухвалюють рішення про фінансування проєктів.

Під час презентацій було показано практичний досвід співпраці з ЄС через 276 проєктів програм Interreg на суму 105 мільйонів євро, представлено цифрові системи прозорості (DREAM для відбудови, Prozorro для закупівель), розкрито роботу антикорупційних органів та систему моніторингу розвитку територій через геоінформаційні інструменти.

«Це історичний крок на шляху до Європейського Союзу. Вдячний великій команді Мінрозвитку, уряду та нашим міжнародним партнерам. Саме завдяки їхній професійності вдалося завершити скринінг у рекордні строки й довести, що Україна готова до наступного етапу євроінтеграції», — зазначив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Процес скринінгу між Україною та Єврокомісією тривав 15 місяців і став одним з найшвидших, що коли­небудь проводили країни­кандидати на вступ до Європейського Союзу.

Двосторонні зустрічі тривали загалом 66 днів, протягом яких проведено 34 двосторонні зустрічі між Україною та Єврокомісією: представлено понад 700 презентацій в межах шести переговорних кластерів; надано відповіді на опитувальники Єврокомісії обсягом понад 9 тисяч сторінок; залучено представників більш як 70 органів державної влади.

«Завершення скринінгу — одне з найважливіших досягнень України на шляху до членства в ЄС і підсумок майже річної інтенсивної роботи великої української команди. Хочу щиро подякувати всім, хто долучився до цього масштабного процесу. Проведені презентації охоплювали безліч галузей: від економіки, кадрових питань та адміністративної спроможності до антикорупційної політики, прозорості, підзвітності й публічності. Звіти Єврокомісії за підсумками скринінгу стануть нашим планом дій на наступні роки для гармонізації національного законодавства з правом Європейського Союзу. Це буде спільна робота всіх рівнів влади — від місцевої до національної», — зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін.

Успішне завершення скринінгу стало можливим завдяки злагодженій роботі з міжнародними партнерами, зокрема DG REGIO, DG ENEST, OECD, Міністерством фондів і регіонального розвитку Республіки Польща, Програмою ULEAD, програмою Ukraine2EU, проєктом 3*E4U, а також численним міжнародним партнерам та національним експертам.

Україна вже отримала звіти Єврокомісії щодо скринінгу за кластерами 1, 3 та 6. Найближчим часом очікуємо звіти за 4­м і 5­м кластерами. Ці документи стануть основою Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС (NPAA), яка визначає конкретні кроки і терміни імплементації європейських стандартів.

Україна виконала умови, необхідні для відкриття Кластера 1, — це визнали Єврокомісія, Європарламент та 26 держав­членів ЄС. Країна продовжує політичний діалог для здобуття підтримки всіх 27 країн­членів ЄС.

Паралельно, не чекаючи на офіційне відкриття переговорів за кластерами, Україна продовжуватиме виконувати роботу з адаптації українського законодавства до норм і стандартів ЄС. Це дасть змогу швидко рухатися вперед, коли переговорні кластери буде офіційно відкрито.

Для забезпечення прозорості процесу розроблено систему моніторингу «Пульс вступу», яка дає змогу урядовим установам і громадськості відстежувати прогрес України на шляху до членства в ЄС в режимі реального часу.

