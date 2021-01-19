Уранці в понеділок, 18 січня, урядовці зібралися на позачергове засідання, аби вирішити ключове питання: зниження ціни на газ для побутових споживачів. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що минулі тижні були досить багатими на емоції. Він запевнив українців, що уряд напрацював справедливе і збалансоване рішення, яке неодмінно буде ухвалено в оперативному режимі. Воно забезпечить зменшення суми у платіжках на газ і захистить людей від недобросовісних постачальників.

Кабмін встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Така ціна, за словами очільника уряду, буде чинною до завершення опалювального сезону або карантину. Тож постачальники газу не зможуть підвищувати її вище за цю планку.

«Після цього засідання уряду ціна на газ для українців у середньому знизиться на 30%. Для частини наших громадян це буде зниження майже на 40%», — наголосив Прем’єр. Така ціна буде нижчою в середньому на 1,5 гривні від тієї, яка була протягом опалювального сезону 2018—2019 років. Тоді середня плата становила 2,5—3 тисячі гривень на місяць, або 75% мінімальної зарплати. Нинішня ціна сприятиме тому, що з таким самим споживанням ціни у платіжках зменшаться в середньому на 500 гривень і становитимуть близько 40% нинішньої мінімалки.

Денис Шмигаль запевнив, що українці, які отримують мінімальну зарплату, пенсіонери та інші соціально вразливі верстви населення отримуватимуть субсидії в повному обсязі. Середній розмір нині сягає понад 1,6 тисячі гривень. І ці виплати отримують близько 3 мільйонів домогосподарств.

Рішення про встановлення граничної ціни на газ зовсім не означає, що уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні. Проте є розуміння, що без втручання в ситуацію вже в лютому 2021 року кубометр газу міг подорожчати до 12 гривень.

«Ми бачимо, що в Європі попит на газ зростає і ціни на біржах наближаються до 350 доларів за кубометр. За такої ціни спекулянти з окремих газопостачальних компаній в нашій країні могли собі дозволити підвищувати ціну вище за 12 гривень. Тому в умовах недосконалої конкуренції та монополізації ринку таке рішення необхідне для збалансування й спрямування ринку на шлях розвитку, а не консервації монополій», — аргументував Прем’єр.

Він пояснив, що вважає ринок газу важливою перемогою для України тому, що це кінець монополізму й надприбуткам окремих олігархів. Це можливість для кожного обрати газопостачальника та отримувати кращі ціну, послуги й сервіс. Це кінець газового рабства, яке існувало протягом усієї нашої незалежності. Ринок газу, на його переконання, покладе край крадіжкам блакитного палива та обкраданню державних компаній через різні схеми.

Уже тисячі українці уклали угоди на придбання так званого річного продукту у газопостачальників ще у вересні 2020 року. І нині вони задоволені, адже за своїм тарифом сплачують лише 4,7 гривні за куб і заощаджують щомісяця близько тисячі гривень на опаленні порівняно з попередніми роками. Глава уряду пояснив, що ті, хто має такі контракти, сплачуватимуть саме таку ціну протягом року, а не 6,99.

Він нагадав, що уряд і всі органи влади нині максимально спростили умови для споживачів, які мають бажання змінити газопостачальну компанію. Кожен може це зробити онлайн чи офлайн. Наприклад, у «Приват24» або у відділенні Ощадбанку. Це не потребує багато часу — проста анкета й невеликий перелік документів. Проте чимало людей поки що, на жаль, не встигли розібратися і скористатися перевагами ринку. Саме тому уряду доводиться запроваджувати додаткові механізми захисту ринку й споживачів.

«Перехід до ринку газу — крок незворотний. І надалі ми зробимо так, аби всі газопостачальні компанії представили свої річні продукти для українців. Люди зможуть підписати річний контракт і заздалегідь розуміти, скільки вони платитимуть узимку, а скільки влітку. Це дасть їм змогу заощадити, спланувати власний бюджет і отримати найвигіднішу ціну. Це європейський підхід, який діє абсолютно в усіх цивілізованих і розвинених країнах. І ми, попри тиск окремих спекулянтів і політиканів, рухатимемося саме таким шляхом», — запевнив Прем’єр.

Щодо абонплати за газ уряд узгодив питання з народними депутатами і профільним комітетом ВР, а також НКРЕКП. «Зараз ми спільно виходимо на рішення, яким також буде встановлено граничну межу ціни. Вона не перевищить 1,79 гривні за кубометр. Це рішення, яке ми очікуємо від Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Уже найближчий час дасть зменшення цін на розподіл по дрібних облгазах на 50% та більше», — поінформував Денис Шмигаль.

В Україні тисячі людей перейшли на електроопалення і мали пільговий тариф. Прем’єр повідомив, що уряд розробив і найближчим часом ухвалить механізм, який передбачає прямі виплати цим людям. Їх не буде прив’язано до того, які доходи має власник такого опалення. «Тобто це не субсидія в класичному розумінні. Це буде компенсація за підвищення тарифу або монетизація пільг, яка відбудеться з 1 січня», — сказав він.

Резюмуючи, Прем’єр-міністр звернувся до українців із запевненням, що уряд розуміє: питання тарифів, платіжок, субсидій і пільг дуже чутливе. А тому намагається максимально дослухатися до людей: «Усі ми хочемо, щоб тарифи були справедливими, ціни — ринковими й бажано найнижчими. Але потрібен час, щоб виправити той порядок, який понад 20 років передбачав приватизацію прибутків і націоналізацію збитків. В Україні будуть чесні правила для всіх».

Після затвердження порядку денного засідання урядовці одноголосно та без додаткового обговорення схвалили внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів, запропонованих Міністерством енергетики, яким затвердили тимчасову граничну ціну на газ 6,99 гривні за кубометр.

Президент Володимир Зеленський схвально відгукнувся на ухвалення урядом постанови про зменшення тарифів на газ для населення. На сторінці Офісу Президента у фейсбуці глава держави висловив упевненість, що тарифи на комунальні послуги мають бути соціально справедливими, а ринок газу має працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції.

«За ухваленим рішенням, ціни на газ для населення знизяться на понад 30%. Ми разом працювали, аби знайти механізми для цього. Це рішення також спонукатиме гравців ринку працювати чесно й прозоро і насамперед турбуватися про свого клієнта, тобто простого українця», — зазначив він.

І хоч це рішення, запроваджене через вплив пандемії COVID-19 на економічний стан, тимчасове, воно відіграє важливу роль у встановленні справедливого ринку газу в країні.