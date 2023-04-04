Наприкінці минулого року український парламент дав зелене світло спрощеному механізму добровільної участі громадян у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні. Простіше кажучи, дозволив сплачувати пенсійні страхові внески на свою користь і на рахунки інших людей без паперової тяганини й відвідування держустанов.

Ухвалений Верховною Радою Закон №2734 передбачав упровадження цифрового інструмента, який дає змогу застрахованим і не застрахованим особам старшим за 16 років зручно сплачувати внески до Пенсійного фонду на майбутню пенсію для себе та інших. І такий онлайн-інструмент, який дає нові можливості, вже працює.

За інформацією ПФУ, вже 103 людини перерахували добровільні внески у солідарну пенсійну систему, 89 з них зробили це за себе, 14 — на користь інших. Загалом надійшло 369 тисяч гривень добровільних внесків, з них 35 платежів здійснено в розмірі мінімального страхового внеску 1474 гривні.

Дистанційно та без звітів

Як наголошує заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська, новий цифровий інструмент покликаний допомогти громадянам і отримати пенсію, і збільшити її для себе та рідних.

«Поряд із забезпеченням поточних пенсійних потреб (індексація, виплати на деокупованих територіях тощо) впроваджують нестандартні інструменти допомоги людям. Добровільне страхування та благодійні пожертви в солідарній системі тепер максимально прості та втілюються кількома кліками.

Основне для отримання пенсії — наявність страхового стажу. Тому багато хто переймається, чи зможе вийти на пенсію. У воєнний час ця проблема загострилася ще більше. Зручний інструмент на порталі ПФУ допоможе робити добровільні страхові внески, щоб набувати стаж і відповідно право на пенсію в солідарній системі», — цитує її слова Офіс Президента.

Юлія Соколовська каже, що це може бути актуальним насамперед для людей, які ще не пенсіонери, а саме: ті, хто тимчасово виїхав, отримують доходи за кордоном, але хочуть повернутися і мати гідну пенсію в Україні; особи передпенсійного віку, які втратили роботу; працівники, які хочуть збільшити розмір своєї майбутньої пенсії, оскільки добровільні внески впливають на розмір зарплатні, з якої розраховується пенсійна виплата (хороша пенсія залежить не лише від стажу, а й від розміру зарплати).

«Кожен, хто хоче докупити страховий стаж для себе, батьків, родичів, укладає на порталі договір і самостійно визначає, яку суму й коли сплачувати. Крім того, можна підтримати благодійними пожертвами й нинішніх пенсіонерів, сплативши до ПФУ деперсоналізовані чи персоналізовані внески», — уточнила Юлія Соколовська.

Міністр соцполітики Оксана Жолнович додає, що новий інструментарій дає змогу робити внески дистанційно, зокрема з-за кордону, а також в Україні, якщо людина не має офіційного доходу. Так можна продовжити формувати свій страховий стаж в Україні, щоб після досягнення пенсійного віку отримувати відповідну пенсію. І людям не потрібно подавати жодних звітів.

«Цей механізм також забезпечує можливість для сім’ї, в якій один з пари вирішив не працювати і присвятити себе родині, другому з подружжя оплачувати страхові внески для гідної старості разом», — цитує її слова пресслужба Мінсоцполітики.

Актуально і потрібно

Те, що люди вже перераховують добровільні внески в солідарну пенсійну систему, за словами голови правління ПФУ Євгенія Капінуса, підтверджує актуальність і потрібність нової опції для українців.

«Спрощений механізм участі в добровільному страхуванні відкриває широкі перспективи українцям, які працюють за кордоном та хочуть набути страховий стаж в Україні і які не працюють або працюють та отримують малу зарплатню, проте мають заощадження або близьких, готових сплатити на їхню користь пенсійні внески», — зауважує він.

У ПФУ роз’яснюють, що договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (договір приєднання) укладається в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), «Дія.Підпису» або системи GOV.ID. Користувач, який увійшов на портал ПФУ за допомогою КЕП, може: заповнити дані про особу, на користь якої бажає сплачувати внески; переглянути (за потреби) друковану форму договору; підписати договір та автоматично перейти на інтерфейс сплати внеску.

Повідомлення про сплату внесків надходитиме в особистий кабінет застрахованої особи, на користь якої сплачено внески, на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Суми сплачених страхових внесків зараховують за місяць, в якому надійшли кошти на рахунок ПФУ. Цей місяць буде зараховано до страхового стажу та за нього буде враховано зарплату — для незастрахованих осіб, а для застрахованих буде збільшено зарплату для обчислення пенсії.

Якщо за договором за певний місяць сплачено, наприклад, 2 тисячі гривень, то для застрахованої особи місячний заробіток, який буде враховано під час обчислення пенсії, збільшиться більш як на 9 тисяч гривень. Фактично кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату, яку буде враховано для призначення пенсії, майже на 455 гривень.

Якщо з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків та фактично сплаченого роботодавцем за застраховану особу єдиного внеску зарплата перевищить за відповідний місяць максимальну величину, з якої сплачуються страхові внески, частина страхових внесків зарахується в рахунок наступного місяця.