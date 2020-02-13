Щоб Україна не мала проблем із погашення раніше взятих запозичень, нині уряд створив Боргове агентство, фахівці якого опікуватимуться цими питаннями. «Лише за 2019 рік успішна реалізація Мінфіном Середньострокової стратегії управління держборгом дала змогу заощадити близько 19 мільярдів гривень видатків з обслуговування державного боргу. Ще кращих результатів очікуємо завдяки початку роботи цього нового органу. Боргове агентство максимально оперативно та ефективно застосовуватиме інструменти для управління державним боргом», — про це за підсумками засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, додавши, що така модель довела ефективність в Австрії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Швеції.

Створення агентства — необхідна передумова виконання Плану діяльності уряду зі зменшення витрат платників податків на обслуговування боргів.

Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет Міністрів визначив чіткий механізм надання статусу учасника бойових дій членам добровольчих формувань.

Адже, за словами Прем’є­ра, досі подекуди добровольці були вимушені в судах доводити, що захищали країну на сході від російського агресора, повідомляє УНІАН.

Прем’єр наголосив, що так відновлено справедливість, бо добровольці матимуть пільги та соціальні гарантії як учасники бойових дій. «Вони зможуть отримати державну соціальну підтримку, допомогу щодо соціальної та професійної адаптації після повернення з військової служби», — зазначив глава уряду.

Урядовці визначили 18 кандидатів на призначення державних стипендій для науковців. «Кандидатів визначено конкурсом, який проводила комісія Міністерства освіти і науки з відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки. Пропозиції надавали Національна академія наук, Національна академія аграрних наук, Національна академія медичних наук, Міноборони, громадські організації, заклади вищої освіти», — поінформував Прем’єр. Він уточнив, що стипендію виплачуватимуть упродовж двох років, а призначатиме її Президент.

Глава уряду повідомив, що Кабмін відкрив доступ до реєстрів органічної продукції. Відтепер кожен українець з мобільного телефону або комп’ютера зможе перевірити справжність продукту, а також відповідність маркуванню «органічна продукція».

Споживачі натуральної продукції отримають розширену достовірну інформацію про виробників органічної продукції, органи сертифікації, наявність органічного насіння і посадкового матеріалу. «Цими базами даних зможуть користуватися всі учасники ринку для здійснення своєї господарської діяльності», — додав Олексій Гончарук.

Урядовці розраховують, що навесні, не пізніше 1 травня, буде запроваджено електронну акцизну марку. Тобто товари, які матимуть акциз, можна буде знайти та відстежувати, адже їх маркуватимуть QR-кодом.

Висловився Прем’єр і про оплату послуг ЖКГ: «Ціни на газ після січня продовжують знижуватися. Ми забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. У січні порівняно з груднем вона трохи виросла, а в лютому вона буде найнижчою за всю зиму. Наше завдання, щоб за підсумком усієї зими, усього сезону платіжка була максимально низькою, наскільки це взагалі можливо. У будь-якому разі цієї зими українці заплатять істотно менше, ніж минулої». Аби пересвідчитися в цьому, чекати залишилося недовго.

А ще Кабінет Міністрів ухвалив рішення про спрямування додатково 2,2 мільярда гривень для виплати зарплат учителям. «Зараз ми вперше за чотири роки при розрахунку кількості коштів на зарплати вчителів врахували дані не минулого, а цього навчального року. Оскільки у формулу, за якою розраховується заробітна плата, закладається показник наповнюваності класу. Ці дані істотно впливають на формування бюджету. Гроші, які ми зараз докинули на місця, не вплинуть на ставку чи обов’язкові виплати. Однак вони дадуть місцевій владі змогу платити повну надбавку за престижність і премії», — зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Урядовець підкреслила, що це рішення не вплине на вчителів, яким міська влада й до цього виплачувала всі надбавки та премії. До таких міст, наприклад, належить Київ. Вона заявила про намір змінити підхід до виплати зарплати вчителям.

Кабмін надав субвенцію для реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів», яка має на меті розвиток опорних та великих шкіл. «Ремонт або завершення будівництва, закупівля обладнання й створення навчальних кабінетів, оновлення інтер’єрів у шкільних приміщеннях — ось можливості, які надає ця субвенція школам. Цього року вона становить 3,5 мільярда гривень, і ми ставимо собі завдання щороку збільшувати її обсяг», — зазначила Ганна Новосад. Вона уточнила, що на фінансування проєктів можуть претендувати будь-які опорні та інші школи, у яких здобувають освіту не менш як 350 учнів. Кошти субвенції буде надано проєктам, спрямованим на завершення недобудованих будівель і споруд шкіл, реконструкцію, капітальний ремонт, формування нового освітнього простору.

Уряд ухвалив останні необхідні рішення для завершення будівництва національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». «Ми ухвалили останні бюрократичні рішення, останні штрихи, щоби цьогоріч новий корпус цієї дитячої лікарні було остаточно добудовано. Завершення всіх будівельних робіт і прийняття їх в експлуатацію ми очікуємо вже наступного місяця, тобто фактично до кінця березня це має відбутися», — наголосив Прем’єр. Він висловив переконання, що це завдання буде виконано.

А ще повідомив, що на засіданні уряду розглянуто й схвалено проміжний звіт про роботу уряду й цього тижня Кабінет Міністрів подасть до Верховної Ради звіт про свою роботу. За його словами, уряд планує оприлюднити плани та стратегію роботи на майбутнє.

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«Урядового кур’єра»