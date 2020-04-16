На підконтрольну Україні землю ступили 20 українців, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Такий результат чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО, що відбувся в межах домовленостей, досягнутих під час мінського процесу та «нормандського формату».

Коментуючи цю радісну подію, Президент Володимир Зеленський наголосив: «Ми боротимемося, доки кожен українець не повернеться додому. Я радію кожного разу, коли ми повертаємо і наших військових-героїв, політв’язнів і звичайних громадян України. Тому що для нас звичайні громадяни України – це такі самі герої, тому що вони були за гратами через те, що вони захищали нашу Україну, наш суверенітет, нашу територіальну цілісність».

Це вже третій етап звільнення за каденції Володимира Зеленського. Перший відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців, під час другого – у грудні – повернулися 76 громадян.

Перша частина третього етапу обміну відбулася зранку в Донецькій області. Українська сторона передала на непідконтрольні території 10 осіб та отримала 9 осіб, серед яких, як повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, чоловіки – цивільні і військові. Звільнені бранці будуть направлені для проведення медичного огляду та 14-денної обсервації. Їм проведуть тести на COVID-19. Олексій Резніков запевнив, що передбачена можливість виплати матеріальної допомоги звільненим особам.

Друга частина обміну відбулася в Луганській області. Звільнено з в’язниць ОРЛО 11 українських цивільних громадян.

Коментуючи процес сьогоднішнього обміну, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що програма обміну «всіх на всіх» працює ефективно і в цілодобовому режимі, зокрема постійно працюють погоджувальні комісії, перевіряються усі заяви родичів та миттєво вносяться корективи. «Ми забираємо усіх громадян України. Без виключення. Саме так вчиняють сильні країни, які цінують своїх громадян. Тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії», – зазначив він. В Офісі глави держави також звернули увагу на те, що оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їхнього включення до списків на звільнення.

Український режисер і колишній політичний в’язень Кремля Олег Сенцов написав у Facebook: «19 наших сьогодні будуть нарешті вдома. Це дуже добре, і я вітаю цих людей зі свободою та дякую тим, завдяки чиїм зусиллям це сталося. Але це не усі українські полонені з ОРДЛО. Також Росія не віддає нікого із тих, кого тримає вже не один рік поспіль у своїх в’язницях, не звільнено нікого з кримських татар. Дудка, Куку, Виговський, Мустафаєв, Щур, Гафаров та сотні інших досі за гратами. Звісно, що Путін не хоче віддавати їх просто так, а хоче поступок України у відповідь, щоб повільно привести її назад, у своє кріпацьке стійло. Треба звільняти наших, але не треба при цьому торгувати країною!».

У Червоному Хресті наголосили на великому гуманітарному значенні обміну утримуваними особами оскільки люди повертаються до своїх рідних по обидві сторони лінії зіткнення. У заяві, опублікованій на сайті Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні, команди якого виконують роль нейтрального посередника під час обміну, йдеться про те, що операція з обміну відбулася з дотриманням основних гуманітарних стандартів щодо забезпечення гідності та безпеки звільнених осіб та з урахуванням їхнього особистого бажання. Також зазначено, що через пандемію COVID-19 передбачені додаткові запобіжні заходи для тих, хто звільняє затриманих, самих звільнених затриманих, тих, хто їх зустрічає, та представників МКЧХ. Метою цих заходів є створення безпечних умов та зменшення ризиків COVID-19 для них та їхніх близьких.

Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Донецької області (ОРДО)

1. Алакоз Олександр (цивільний)

2. Гриненко Микола (військовий)

3. Ілюхін Микола (цивільний)

4. Карась Володимир (правоохоронець)

5. Костєв Євген (цивільний)

6. Помеляйко Олександр (цивільний)

7. Садовський Олександр (цивільний)

8. Сірик Вадим (цивільний)

9. Шайдов Віктор (військовий)

Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Луганської області (ОРЛО)

1. Желдак Віталій (цивільний)

2. Можаєв Валентин

3. Миронич Сергій

4. Полозов Микола (цивільний)

5. Попова Алевтина (цивільна)

6. Русинов Сергій (цивільний)

7. Сливка Іван (цивільний)

8. Сливка Олександр (цивільний)

9. Табачний Олександр (цивільний)

10. Штиль Олександр (цивільний)

11. Яковенко Олександр (цивільний)

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