Президент Володимир Зеленський під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області особисто оглянув території регіону, що постраждали від повені. Глава держави здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

Президентові доповіли, що на ранок 25 червня інтенсивність опадів на території західних областей України зменшилась, а рівень води поступово спадає. Максимальні рівні води вже пройдено на території Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей. На Закарпатті ситуація поступово нормалізується, нових підтоплень населених пунктів немає.

Нині найскладнішою ситуація залишається в 15 районах Івано-Франківщини, трьох районах Закарпаття та одному районі Львівщини, повідомляє Офіс Президента.

«Вражає масштаб трагедії. Майже 8 тисяч будівель треба відновлювати, багато повністю знесено. Це ніби поганий жарт природи, з яким усім доводиться боротися. Знесено дамби і кілька старих мостів. Єдиний плюс, який ми побачили, це те, що нові дороги не змило, очевидно, якісні», — сказав Президент.

Він наголосив, що держава допоможе людям, що постраждали. «Там, де знесено повністю будинки, ми бачили такі приклади, там треба повністю людей переселити. Купимо їм будинки і обов’язково допоможемо», — запевнив глава держави.

Вражає не лише масштаб повені, а й робота служб. «Кілька днів поспіль із початку біди потужно 24 на 7 працюють наші рятувальники, поліція. За це їм вдячні, пишаємося ними, але хочеться, щоб це не повторювалось. Третє, що вражає, це прекрасні люди, які працюють поруч із рятувальниками», — сказав Володимир Зеленський.

Нині у західних областях підтоплено 285 населених пунктів, 9 994 будинки та 8 фельдшерсько-акушерських пунктів, пошкоджено 500 кілометрів автодоріг, 135 мостів та 280 метрів дамб.

Загалом Державна служба з надзвичайних ситуацій спільно з Національною поліцією та органами місцевого самоврядування здійснили порятунок 331 особи, евакуювали 610, відселили 290 та перевезли через підтоплені ділянки доріг 588 людей.

Після обльоту Володимир Зеленський відвідав селище міського типу Ланчин, яке чи не найбільше постраждало від стихії. Президент ознайомився з роботою рятувальників і дізнався про нагальні потреби місцевих жителів.

Жителі Ланчина розповіли, як рятувалися від стихії, та про збитки, яких зазнали через повінь. У декого підтоплено й частково зруйновано оселі, й люди вимушені жити в родичів чи сусідів. Глава держави пообіцяв їм усю можливу допомогу.

За словами голови об’єднаної територіальної громади, для ліквідації наслідків негоди потрібно близько 16 мільйонів гривень. На першочергові роботи, як-от розчищення доріг, прибирання повалених дерев і уламків — близько 10 днів, а повністю привести селище до ладу планують до кінця літа.

«Ми підтримуємо людей, одразу надали гроші на всі такі місця. І далі, будь ласка, працюйте наполегливо, щоб людям не доводилося чекати через бюрократичні схеми. Гроші пішли. Зараз найголовніше — підтримати людей», — наголосив Володимир Зеленський. І додав, що поставив уряду завдання, а отже, було спрямовано близько 750 мільйонів гривень для подолання наслідків стихії.

«Потрібна солярка, гумові човни для людей, харчування, вода. Тому що затоплено майже все», — сказав глава держави, додавши, що все необхідне є.

Володимир Зеленський також зазначив, що внаслідок повені зруйновано тисячі будівель, затоплено близько 10 тисяч гектарів сільськогосподарської землі.

«Зараз відновили всі дороги державного значення. Співробітники ДСНС, Нацгвардії, Нацполіції, автодору працюють тут. Я хочу також подякувати місцевому населенню — вони працюють разом. Потрібен деякий час», — сказав Президент, зауваживши, що «люди вражені роботою наших служб».

Він закликав наполегливо працювати задля подолання наслідків негоди.

«По-перше, щоб відновити всі населені пункти й інфраструктуру. По-друге, щоб знайти комплексне розв’язання проблеми підтоплень і запобігти повторенню подібного в майбутньому», — зазначив глава держави.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»