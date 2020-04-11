Днями медики мирноградської інфекційної лікарні отримали від місцевих гірників дуже своєчасну і потрібну допомогу. Вугільні шахти передали для персоналу лікувального закладу респіратори зі змінними фільтрами. Запасу фільтрів у лікарні поки що вистачає, тож на одну з важливих проблем — наявності достатньої кількості засобів індивідуального захисту — в медиків поменшало. І це тільки один із прикладів сьогодення, коли на Донеччині взялися боротися з пандемією СOVID-19 і допомагати тим, хто найбільше потребує, спільними зусиллями.

«Коли настає важкий час, то ми відгукуємося першими»

Першими на тривожну ситуацію поширення коронавірусної інфекції оперативно відреагували і висловили готовність підставити місцевим медикам плече волонтери. Як уже писав «УК», після тимчасового припинення пасажирських перевезень ветерани АТО з Покровська виступили з ініціативою організувати безплатне перевезення медичних працівників із віддалених населених пунктів до робочих місць. Відгукнулися добровольці і з інших міст області, створивши групу «Підвези лікаря. Донеччина». Координатори цієї акції діють у Краматорську, Добропіллі, Лимані, Білицькому, Мирнограді, Новогродівці, Родинському та Селидовому.

«Серед нас багато ветеранів, які пройшли АТО і звикли, що коли настає важка хвилина — приходить війна чи вірус, то ми відгукуємося першими, аби допомогти людям. Але є й чимало цивільних небайдужих людей, які долучилися й підвозять медиків до місць їхньої роботи», — розповідає координатор руху ветеран АТО з Покровська Борис Овчаров.

Само собою, перевезення медичних працівників відбувається з дотриманням карантинних вимог: усі водії працюють у масках високого ступеня захисту, а власні руки та руки пасажирів-медиків обробляють антисептиком.

Волонтерська допомога була доречною і просто необхідною особливо в перші дні транспортних обмежень. Проте й нині водії-добровольці в середньому щодня перевозять по області 60—70 фахівців — від головних лікарів до медсестер чи санітарок. Наприклад, тільки за минулий тиждень вони допомогли дістатися на роботу 142 медикам, подолавши майже 5 тисяч кілометрів. А оскільки багато жителів області допомагають цій акції коштами чи антисептиками, волонтери для повної прозорості роботи щотижня звітують у соціальних мережах, від кого надійшла допомога й куди і кому її було переадресовано.

Така активність волонтерів Донеччини не обмежується самою організацією перевезення лікарів, адже знайшлися охочі жителі області, які вирішили допомогти землякам похилого віку та інвалідам, а окремі підприємці, маючи певні можливості, почали виготовляти засоби індивідуального захисту. Інша річ, що в цих небайдужих людей водночас почалися проблеми, розв’язання яких потребувало участі місцевої влади. А оскільки йдеться про спільну справу — протидію поширенню коронавірусу та надання допомоги жителям області, які опинилися у скрутній ситуації, управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької ОДА ініціювало створення координаційного центру волонтерів на базі обласного дитячо-молодіжного центру.

«Центр також прийматиме звернення від людей, які мешкають у віддалених районах області, куди не можуть доїхати волонтери. Розв’язуватимемо такі проблеми, перенаправлятимемо звернення, передаватимемо нашим координаторам у містах і районах», — розповідає керівник управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької ОДА Лілія Золкіна.

Не забули і про малозабезпечених земляків

Попри нагальні проблеми, яких істотно побільшало через карантин, керівники області в цій непростій ситуації взялися подбати про малозабезпечених людей. Аби їм допомогти, Донецька обласна державна адміністрація прийняла рішення надати чималу суму коштів.

«Близько 13 мільйонів гривень буде надано на придбання харчових наборів для людей, які підпадають під категорію забезпечення ними», — повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко. Ці гроші нададуть як субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам на два місяці. За цей час є намір придбати майже 30 тисяч харчових наборів для найменш захищених жителів Донеччини. А далі влада в разі необхідності шукатиме інші шляхи для допомоги знедоленим землякам. Можливо, до цього значно активніше залучатимуть представників бізнесу.

До речі, ще наприкінці березня Павло Кириленко провів робочу зустріч із місцевими представниками великого бізнесу, під час якої присутні підтримали пропозицію влади консолідувати зусилля для протидії СOVID-19. Тоді було визначено п’ять напрямів, за якими місцеві бізнесмени надаватимуть допомогу землякам.

«Насамперед маємо забезпечити всім необхідним медичних працівників, які безпосередньо контактують із хворими і прийняли на себе основний удар. Звичайно, область готувалася до протидії коронавірусу, і для цього було перенаправлено кошти з інших програм. Та нині маємо спільну проблему, і допомога бізнесу дуже доречна», — наголосив він.

До доброї справи у вигляді допомоги всім, хто потребує, на Донеччині вже долучилися благодійні фонди, громадські організації та окремі промислові підприємства, і поступово їхня кількість збільшується. Одна з ініціатив — зусилля активістів гуманітарної місії «Проліска», які організували пошиття захисних масок у 14 населених пунктах Донбасу. Наприклад, у місті Часів Яр волонтери місії з огляду на нестачу захисних масок в аптеках запропонували місцевим активістам власноруч ліквідувати цей дефіцит. Тобто їм передали швейну машинку, відповідну тканину, нитки, голки тощо, і робота закипіла. А вже готові маски представники цього проєкту безплатно передають медичним працівникам, людям похилого віку, працівникам комунальних та інших стратегічних підприємств, які працюють у цей тривожний час.