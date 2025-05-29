За даними Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, протягом квітня 2025 року понад 9 тисяч українців отримали майже 30 тисяч допоміжних засобів реабілітації — на це держава спрямувала понад 350 мільйонів гривень. Загалом за чотири місяці в межах Державної програми протезування приблизно 37 тисяч українців забезпечено майже 130 тисячами допоміжних засобів реабілітації на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень.

Найбільше засобів реабілітації за чотири місяці цього року видали в Житомирській області (10 345 засобів реабілітації отримали 2860 осіб); Дніпропетровській (10 084 засоби реабілітації — 2798 осіб); Львівській (9781 засіб реабілітації — 2789 осіб); Харківській (8707 засобів реабілітації — 2407 осіб); Вінницькій (8491 засіб реабілітації — 2602 особи); Тернопільській області (8420 засобів реабілітації отримали 2253 особи).

«Держава робить усе можливе, щоб кожна людина, яка цього потребує, одержала необхідну сучасну безоплатну підтримку для повернення до повноцінного активного життя. Державна програма протезування передбачає не лише отримання високоякісних протезів та інших засобів реабілітації, а й послуги з їх ремонту, заміни та обслуговування. І для нас дуже цінно та важливо, щоб усі люди — цивільні чи військові, яким потрібна відповідна допомога для відновлення, отримували її якісно та вчасно», — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

З початку року більш як 1200 людей з інвалідністю скористалися послугою з ремонту майже 1500 допоміжних засобів реабілітації. На це з держбюджету було спрямовано приблизно 52 мільйони гривень. Нагадаємо: щоб отримати протез або інший засіб реабілітації, необхідно подати відповідну заяву — онлайн через соціальний портал Мінсоцполітики. Сервіс нині доступний для людей, які пройшли оцінювання повсякденного функціонування експертними командами (ЕКОПФО). Також можна звернутися особисто до однієї з найближчих уповноважених установ у громаді — центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), органів соціального захисту населення або територіальних відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. На спеціальній онлайн-платформі protez.msp.gov.ua, яку відкрили Мінсоцполітики та Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, можна знайти інформацію про види доступних засобів реабілітації, алгоритм їх отримання, можливість одержати компенсацію за самостійно придбані вироби, умови ремонту, заміни та обслуговування засобів реабілітації, адреси та перелік сайтів протезних підприємств України. Платформа регулярно оновлюється та наповнюється новими матеріалами й роз’ясненнями, необхідними для спрощення доступу українців до допоміжних засобів реабілітації.

Джерело: Міністерство соціальної політики