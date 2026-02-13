Уряд запроваджує безвідсоткові позики для тих, хто вимушено переїжджає через надзвичайні ситуації

Уряд запроваджує механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації, — для облаштування на новому місці. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Завдання держави — допомогти людям швидше повернутися до нормального життя та забезпечити побутову стабільність для родини», — наголосила очільниця уряду.

Механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику: до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (приблизно 430 тис. грн); строк повернення — до 15 років; відсотки банкам компенсує держава — для отримувачів позика без нарахувань.

Прем’єр­міністр повідомила, що кошти можна спрямувати на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі.

Щоб скористатися підтримкою, одному з повнолітніх членів сім’ї потрібно звернутися із заявою та довідкою про визнання постраждалим до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації. Після розгляду документів та погодження кошти виплачує уповноважений банк, визначений за підсумками конкурсу.

«Програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством, і забезпечить постраждалим фінансовий ресурс для швидкого облаштування на новому місці. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори», — наголосила Юлія Свириденко.

Докладні роз’яснення щодо порядку звернення та переліку документів найближчим часом опублікує МВС.

На засіданні в середу Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що дасть змогу оперативніше повертати в обіг сільськогосподарські ділянки, які фактично використовують попри юридичний статус забруднених. Про це повідомила Юлія Свириденко.

«Ми внесли зміни до Порядку обстеження ділянок, які мають пільги через потенційне мінне забруднення. Відтепер місцева влада перевірятиме, чи така земля використовується за призначенням. Дані передаватимуть до Центру гуманітарного розмінування. Фахівці із протимінної діяльності проведуть нетехнічне обстеження, щоб підтвердити або спростувати факт забруднення. Якщо ділянку реально обробляють, то податкові пільги скасовуються», — поінформувала очільниця уряду.

За даними платформи GRIT, нині понад 10 тисяч гектарів одночасно обробляють і вони мають статус потенційно забруднених.

У пріоритеті — саме такі ділянки, які можна безпечно повернути в обіг. Кожен гектар української землі слід використовувати ефективно.

«Це один із кроків системної роботи уряду з розмінування. Посилюємо спроможності сектору — збільшуємо кількість операторів, техніки та можливостей для швидкого розмінування», — зазначила Прем’єр­міністр.

Із лютого 2022 року площа територій, повернутих до продуктивного використання після впливу вибухонебезпечних предметів, становить 49 415 км. За 2025 рік — 21 683 км.

Юлія Свириденко наголосила: «Розмінування — основа для відновлення та повернення людей у громади».

«За попередніми даними, 10 100 гектарів земель, як обробляють, є водночас територіями, які імовірно або підтверджено забруднені. Для нас важливо оперативно провести їхнє нетехнічне обстеження, бо це насамперед про безпеку людей, які тут працюють. Додатково це можливість оперативно вивільнити чималі площі, якщо загрози не виявлять. Фермери, котрі матимуть на руках сертифікати, що підтверджують безпеку угідь, на яких вони працюють, зможуть без проблем отримати кредити чи простіше реалізувати врожай. Такі кроки підвищать економічну активність та експортний потенціал країни», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ