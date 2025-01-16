Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого четвертого візиту в Київ зустрівся із Президентом Володимиром Зеленським та українським колегою

Президент Володимир Зеленський подякував ФРН за допомогу нашій державі, всім українцям та українкам від самого початку повномасштабного російського вторгнення і внесок у порятунок життів і захист усієї Європи. Він зазначив, що загальна сума наданої Німеччиною підтримки становить приблизно 16 відсотків усієї допомоги, яку отримала Україна від партнерів.

«Ми особливо вдячні за те, що у складні моменти блекаутів і захисту неба Німеччина зробила один з найбільших внесків у захист українського неба, у будівництво новітньої української системи протиповітряної оборони. Ми вдячні за системи ППО Patriot, IRIS-T, безумовно, вдячні й за Gepard, які захищали нашу критичну інфраструктуру і продовжують це робити», — сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент подякував за спільне зі США лідерство у форматі «Рамштайн». Важливо, щоб цей формат продовжив працювати.

Ключові теми, які обговорили під час зустрічі, — військова підтримка України, посилення ППО, постачання боєприпасів та закупівля українського озброєння й техніки за данською моделлю. Це кроки, які можуть посилити позиції України та примусити росію до встановлення справедливого і тривалого миру. Також обговорили перспективи розширення спільних проєктів з виробництва та ремонту озброєння й техніки в Україні.

Борис Пісторіус зазначив, що Німеччина вже замовила для України 54 нові самохідні артилерійські установки RCH 155.

«Думаю, що вони приїдуть так швидко, як тільки можливо, бо це справді дуже ефективна мобільна система, що значною мірою допоможе вам у боротьбі, яка ще не завершилася», — сказав міністр.

Він розповів про підсумки вчорашньої зустрічі Group of 5 у Варшаві — міністрів оборони Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, які об’єдналися у новий переговорний формат для зміцнення європейської безпеки та посилення підтримки України.

Зустріч міністрів оборони Рустема Умєрова і Бориса Пісторіуса було присвячено обговоренню найактуальніших потреб української армії.

У межах переговорів начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич та начальник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов поінформували німецьких партнерів про плани ворога та необхідні засоби для ефективної протидії. Особливу увагу сторони приділили знищенню ракетної переваги супротивника та боротьбі з керованими авіабомбами. «Розраховуємо на подальше посилення стратегічного партнерства з Німеччиною в захисті нашого неба. Окремо наголосили на важливості забезпечення системами ППО IRIS-T та боєприпасами до них. Незабаром Україна отримає ще 60 ракет для цих систем», — заявив Рустем Умєров.

У межах зустрічі проаналізували перспективи постачання артилерійських снарядів, особливо калібру 155 мм. Окрему увагу приділили розвитку бронетехнічного напряму. Українська сторона наголосила на важливості збільшення постачання техніки та співпраці з іншими країнами.

«Німеччина — один із ключових оборонних партнерів України в Європі. Щиро дякую пану Борису Пісторіусу та всьому німецькому народові за підтримку наших воїнів», — зазначив український міністр.

Сторони обговорили допомогу Німеччини в ремонті західного озброєння, яке вже активно використовують на території України.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство оборони