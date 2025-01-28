460 шкільних автобусів закуплять цього року через Prozorro Market

Цього року уряд передбачив 1,6 мільярда гривень на закупівлю шкільних автобусів. Завдяки субвенції громади зможуть придбати новий транспорт або замінити знищений внаслідок війни.

Усього планують придбати приблизно 460 автобусів для українських шкіл. Закупівлі відбуватимуться через е-каталог Prozorro Market, відповідну частину якого адмініструє державна установа «Професійні закупівлі». Це гарантує прозорий, ефективний і швидкий процес, адже в середньому процедура триватиме до десяти днів.

«Програма «Шкільний автобус» — важлива частина урядової політики «Зроблено в Україні». Вона не тільки дає змогу дітям з віддалених сіл діставатися до шкіл, а й стимулює українські підприємства розширювати виробництво, створювати робочі місця та дозволяє випускати продукцію з високою доданою вартістю. Цього року заплановано закупити 460 автобусів українського виробництва», — зазначилаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Кошти субвенції спрямують у ті регіони, де найбільше дітей потребують підвезення до школи, але поки що не мають такої змоги. Держава покриє від 70 до 95% вартості автобусів залежно від фінансової спроможності громади. Решту витрат компенсують місцеві бюджети.

Першочергово автобуси отримають військові ліцеї (зокрема військово-морські та військово-спортивні), учні яких не забезпечені проживанням та потребують підвезення; школи, транспорт яких знищено внаслідок війни або передано на потреби армії; школи, в яких навчаються учні із громад, де заклади пошкоджено або зруйновано; опорні школи, які буде створено 2025 року; школи, оптимізовані чи реорганізовані 2025 року; інші школи (від 100 учнів, пріоритет — тим, де навчається більше дітей).

Програма «Шкільний автобус» триває вже третій рік. Протягом 2023—2024 громади та школи закупили через Prozorro Market 1007 шкільних автобусів, щоб забезпечити комфортний безпечний транспорт для школярів.

«Доступний та безпечний транспорт — основа для якісної освіти. Ми вже втретє долучаємося до закупівель шкільних автобусів. За попередні два роки за допомогою е-каталогу громади придбали майже 1000 автобусів на суму понад 3 мільярди гривень. Ці цифри підтверджують: Prozorro Market — надійний інструмент, що дає змогу громадам швидко та зручно оновлювати автопарк і водночас ефективно використовувати бюджетні кошти», — наголосивдиректор ДУ «Професійні закупівлі» Євген Якубовський.

Усі шкільні автобуси виготовлено в Україні, вони відповідають вимогам локалізації. Тож субвенція не лише допомагає поліпшити шкільну інфраструктуру, а й підтримує національного виробника й поверне кошти в бюджет через податки.

Програму «Шкільний автобус» реалізує Міністерство освіти і науки України у співпраці з Міністерством економіки через Prozorro Market. Це частина національної політики «Зроблено в Україні», яку ініціював Президент Володимир Зеленський.

Джерело: Міністерство економіки