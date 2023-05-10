В умовах російської агресії значно збільшилося навантаження на медичні заклади і виникла необхідність поліпшити забезпечення. Це чудово розуміють наші іноземні партнери й не втомлюються підтримувати нашу систему охорони здоров’я. Із початку війни в Україну надійшло понад 12 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги на суму приблизно 14 мільярдів гривень. Згідно з повідомленням МОЗ, вона надходить від 35 країн. Тільки за минулий тиждень отримано 77 генераторів, 43 палети лікарських засобів, палету медичних виробів, 16 палет антисептиків.

Цього разу гуманітарна допомога надійшла від Міністерства енергетики США, Урядового агентства стратегічних резервів Польщі, Міжнародного медичного корпусу, британської компанії SMOUK Limited, американської та німецької благодійних організацій Direct Relief та Action Medeor.

Мільярди під гарантії

Значну кількість гуманітарної допомоги з-за кордону отримує Полтавщина. «Полтава із самого початку повномасштабного вторгнення росії стала важливим гуманітарним, медичним центром. Міським закладам охорони здоров’я потрібні набори для лікування постраждалих від гострих поранень/опіків, а також пацієнтів старшого віку з виразковими захворюванням кінцівок. Вчасне та якісне надання медичної допомоги таким пацієнтам запобігає розвитку тяжких ускладнень. Робили заявку на отримання особливих ліків для медзакладів нашого міста. Сьогодні ми отримали цю допомогу для чотирьох лікарень», — повідомили в Полтавській міськраді.

Її отримали три лікарні обласного центру і одна районна. Передачу допомоги організувала асоціація «Медична та благодійна допомога Франція — Україна». Загальна вартість — 50 тисяч євро.

У кременчуцькі лікарні надійшла партія гумдопомоги від американського благодійного фонду Help Heroes of Ukraine. У складі вантажу — медичні набори для операцій, мило, антисептики, очисники, халати, а також знеболювальні та жарознижувальні препарати.

«Це істотний внесок у якісне життя не лише хворих, а й лікарів. Адже дуже зручно працювати з високоякісними засобами, коли є набори для операцій», — прокоментував представник фонду Дмитро Кавунник.

Кафедрі хірургії Полтавського медичного університету на базі лікарні, лаборантській та санітарній кімнатам передали витратні матеріали, медикаменти, бензиновий трифазовий генератор, милиці, ролятори, сертифіковані німецькі турнікети Pacs, мазі, жорсткі бандажі для кінцівок, нові крісла-каталки, ортопедичне взуття.

«Щодня, — зазначає лікар-хірург другої міської лікарні Дмитро Усков, — наші пацієнти стикаються з безліччю проблем в пересуванні після травм, переломів та в післяопераційний період. Надану допомогу використовуватимемо для підтримки та забезпечення хворих усім необхідним. Дякуємо благодійному фонду Help For Ukraine, а також німецьким партнерам — благодійному фонду «Вільна Україна» за допомогу».

Завдяки мобільному генератору полтавські медики зможуть підтримувати зв’язок з колегами з усього світу, і їхні консультації рятуватимуть життя постраждалих від війни українців.

Недавно полтавська дитяча міська лікарня отримала на благодійній основі генератор потужністю 20 кВт від партнерів з німецького Rotary club Steinfurt. Німці привезли електрохірургічний апарат LigaSure, оптику для урологічних та лапароскопічних операцій у дітей, матеріали та іграшки.

Підтримує медзаклади Полтавщини й рідна держава. Торік область отримала 5,25 мільярда гривень з державного бюджету за програмою медичних гарантій.

Спроможні лікарні

Найбільше коштів медзаклади Полтавщини залучили за надання медичної допомоги, стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19 та хірургічних операцій дорослим і дітям. Нині їх в області роблять більше, ніж до війни, — на високому професійному рівні. І цей рівень постійно підвищується.

Нещодавно в Полтавському кардіологічному диспансері лікарі вперше виконали корекцію гіпертрофічної кардіоміопатії. Ця хвороба генетична, вона може спричинити раптову серцеву смерть. В Україні її мають 70 тисяч людей, серед них діти та молодь. Як повідомив Дмитро Лунін, хірургічне втручання виконували на зупиненому серці із застосуванням штучного кровообігу. Оперували полтавські кардіохірурги разом з київськими фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. Амосова.

Днями у другій міській лікарні відбувся майстер-клас, який провів хірург Харківської обласної лікарні Кирило Ажгібєсов. Він виконав операцію на паращитоподібних залозах. Лікарі-інтерни спостерігали за всіма етапами оперативного втручання, адже в Полтаві таких операцій майже не виконували. Операція тривала майже годину з використанням сучасних методів енергетичного гемостазу. 48-річну пацієнтку вже виписали з лікарні.

У квітні відразу трьом представникам області: завідувачеві Центру торако-абдомінальної хірургії, кандидатові медичних наук Андрієві Калюжці, завідувачці офтальмологічного відділення, лікарці вищої категорії Олені Залудяк та лікареві ортопеду-травматологу Олегові Адамовичу — Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання «Заслужений лікар України».

Нині формують план розвитку Полтавського госпітального округу, який охоплює всю область. Менш ніж за місяць цей документ мають подати для погодження в Міністерство охорони здоров’я. Про це повідомив Дмитро Лунін: «Більшість медзакладів вже підготували плани розвитку. Ще кілька мають їх завершити. Ці документи необхідно напрацювати на майбутнє, зокрема такі питання: розширення спектра послуг, посилення кадрового потенціалу, розподіл фінансових ресурсів, модернізація закладів до європейських стандартів». Це означає, що в майбутньому всі медзаклади Полтавщини будуть зі знаком якості.