У 2018 році суму на цю потребу збільшать за рахунок спеціального фонду

Ранок вівторка Прем’єр-міністр Володимир Гройсман присвятив інспектуванню капітального ремонту ділянки дороги Н-01 Київ — Знам’янка (км 14+740 — км 43+345). На місці огляду він заявив, що на дорожні роботи цього року можна витратити близько 30 мільярдів гривень. У 2018-му доступними будуть 40 мільярдів гривень. Джерелами фінансування стануть ресурси Дорожнього фонду і кошти від перевиконання плану за митними надходженнями.

Що стосується ділянки дороги Н-01 Київ — Знам’янка, то роботи на ній стартували в 2015 році й добігають кінця. До її будівництва долучилися міжнародні партнери. Глава уряду вважає цю автотрасу одним із найкращих прикладів за якістю виконаних робіт та організацією фінансування. «Рік тому саме тут я пообіцяв розпочати капітальний ремонт країни. Усі дороги мають бути саме такими. Моє завдання — не витратити кошти, а побудувати дороги, — наголосив Володимир Гройсман. — Будівництво доріг, їх якість залишається нашим пріоритетом».

Про те, що українські митниці в межах експерименту з розподілу понадпланових доходів за підсумками 2017 року спрямують на ремонт доріг понад 12 мільярдів гривень, глава уряду повідомив представникам ЗМІ. «За 8 місяців роботи митниці ми мобілізували на дороги 8 мільярдів гривень, — сказав він, додавши, що експеримент проводили з 2015 року і на той період був єдиним джерелом фінансування реконструкції доріг. — Наступного року коштів буде більше і система фінансування буде прозорішою. Щодо експерименту, то подивимося. Можливо, частину доходів митниць або перевиконання спрямуємо в Дорожній фонд».

До речі, зростання надходжень митних платежів за підсумками 2017-го порівняно з минулим роком становитиме 50 мільярдів гривень. За словами Володимира Гройсмана, перевиконання надходжень вдалося досягти завдяки ліквідації урядом тіньових схем на митницях.

Також журналісти дізналися, що Прем’єр доручив керівництву Міністерства закордонних справ та Міністерства освіти і науки, Комітету Верховної Ради з питань освіти зустрітися з послами країн ЄС і роз’яснити їм деякі положення нового Закону «Про освіту». Найбільше слід буде зупинитися на питаннях використання мов національних меншин.

Слова глави уряду наводить департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну: «Україна віддана демократичним цінностям і виконує свої зобов’язання щодо дотримання прав національних меншин. Проте державною мовою є українська. І закон про освіту дає змогу забезпечити нормальний доступ до мов національних меншин і водночас надати нові можливості для розвитку української мови».

Окрім цього, Прем’єр розраховує на результативне голосування Верховної Ради з медичної та пенсійної реформ. На наступний тиждень заплановано і розгляд законопроектів, пов’язаних із судовими перетвореннями. «Але одночасно потрібно ухвалювати реформу охорони здоров’я і реформу пенсійної системи, — завуважив Володимир Гройсман. — Хочу ще раз наголосити: якщо наступного пленарного тижня парламент схвалює пенсійну реформу, вже у жовтні українські пенсіонери — 9 мільйонів осіб — отримають підвищені пенсії».

Глава уряду підтвердив, що Кабмін 15 вересня подасть на розгляд Верховної Ради законопроект «Про державний бюджет України на 2018 рік» і не відкликатиме його для доопрацювання, як це було раніше. Мета уряду — дати старт відкритій і публічній дискусії. «Ми хочемо, щоб бюджет на 2018 рік був абсолютно зрозумілим для українських громадян», — пояснив Прем’єр.

Пріоритети наступного року уряд презентує на одному з найближчих засідань. Володимир Гройсман додав, що у проекті документа буде збережено всі пріоритетні напрями роботи уряду, означено більшість проблемних питань. Серед таких і фінансування доріг, і підтримка освітян, і розв’язання проблем в галузі охорони здоров’я, зокрема сільської медицини.

«Ми передбачаємо збільшення фінансування охорони здоров’я на 10 мільярдів гривень у межах реформи, на ухвалення якої чекаємо. Дуже важливо, що у структурі реформи є ініціатива Президента про підтримку сільської медицини. Добре, що Президент узяв на себе таку ініціативу й відповідальність за реформу зокрема сільської медицини. Треба виводити галузь із того стану, в якому вона перебуває, і надавати якісні послуги громадянам», — резюмував глава уряду.

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»