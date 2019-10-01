Основним завданням будь-якої системи охорони здоров’я є безперервне забезпечення доступними лікарськими засобами, особливо незахищених груп населення чи пацієнтів із хронічними захворюваннями. В Україні однією з програм, що мають саме таку мету, є урядова програма «Доступні ліки». Програму було розпочато у квітні 2017 року. Через два роки – у квітні 2019-го були запроваджені нові правила її реалізації. Функції адміністрування від Міністерства охорони здоров’я України перейшли до Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Препарати відтепер можна отримати тільки за електронним рецептом, у будь-якій аптеці, яка уклала договір з НСЗУ. До речі, електронний рецепт може бути виписаний лише тим сімейним лікарем, терапевтом або педіатром, з яким пацієнт уклав декларацію.

Громадяни з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом ІІ типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою. Зі 195 лікарських засобів від серцево-судинних захворювань, безоплатних – 61. Із 45 від діабету ІІ типу – 11 безоплатних. Для лікування бронхіальної астми із 14 – 6 безоплатних. Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.

Слід взяти до уваги, що фармацевт повинен спочатку запропонувати пацієнту за електронним рецептом ті ліки, які є безоплатними. Тільки якщо безоплатні «доступні ліки» в аптеці відсутні, лише тоді аптечний працівник пропонує пацієнтові лікарські засоби з невеликою доплатою.

Про актуальність проблеми свідчать звернення на урядову «гарячу лінію». Щодня на лінії реєструються звернення, які потребують невідкладного реагування. Понад 80 % з них спричинені проблемами у сфері охорони здоров’я, переважно – незабезпеченням хворих на цукровий діабет медичними препаратами на пільгових умовах.

Загалом у 2019 році на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано майже 3 тисячі звернень з питань, пов’язаних з реалізацією програми «Доступні ліки» (переважно з Харківської, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва). Заявники (хворі на серцево-судинні захворювання, діабет та бронхіальну астму) передусім скаржилися на відмову медпрацівників у виписуванні рецептів на ліки, нарікали на зволікання фармацевтів у наданні ліків за вже отриманими рецептами; зверталися з пропозиціями щодо включення необхідних їм ліків до переліку препаратів, на які розповсюджується урядова програма «Доступні ліки».

Починаючи з квітня цього року, заявники переважно нарікали на відсутність або неналежну роботу програмного забезпечення для виписування та надання ліків за електронними рецептами, а також актуалізувалася проблема недостатньої кількості аптечних закладів, які беруть участь в урядовій програмі за новими правилами.

Так, на урядову «гарячу лінію» 24 червня цього року звернулася жителька м. Городище Черкаської області – пенсіонерка, що має діагноз: цукровий діабет. Жінка отримала рецепт на ліки «Протафан НМ» у ЦРЛ м. Городище згідно з програмою «Доступні ліки». В аптеці їй відмовили у наданні ліків, пославшись на відсутність фінансування. У заявниці залишилося в запасі препарату на два дні. Тому вона просила допомоги в отриманні життєво необхідних ліків.

У Городищенській районній державній адміністрації повідомили, що заявницю забезпечили лікарськими засобами у повному обсязі.

Пенсіонер з м. Дрогобич Львівської області повідомив, що сімейний лікар Дрогобицької міської поліклініки надав йому рецепт на придбання медичного препарату за програмою «Доступні ліки». Втім, отримати ліки заявник не зміг, оскільки йому не прийшло підтвердження на мобільний телефон. Чоловік просив посприяти в отриманні ліків та роз’яснити, які дії він має вчинити у разі виникнення подібної ситуації повторно.

За результатами розгляду звернення виконавчий комітет Дрогобицької міської ради надав відповідь, у якій зазначається, що код підтвердження рецепта на медичний препарат «Еналаприл» було надіслано на номер мобільного телефону заявника. У Дрогобицькій міській поліклініці спільно із заявником з’ясували причину відсутності СМС-повідомлення. Під час зворотного зв’язку з фахівцем урядової «гарячої лінії» він повідомив, що отримав електронний рецепт на телефон дружини.

Житель Миколаєва поскаржився, що починаючи з 2 червня 2019 року сімейний лікар поліклініки м. Миколаїв не виписує рецепти для придбання медичних препаратів: «Діаглизид» та «Діаформін» за урядовою програмою «Доступні ліки», які заявнику мають надавати із знижкою. Станом на 15 червня питання не вирішується, а тому пенсіонер вимушений купувати ліки за повну вартість. У зв’язку з цим він просив сприяння у забезпеченні зазначеними ліками найближчим часом.

В Управлінні охорони здоров’я Миколаївської міської ради повідомили, що звернення розглянули спільно з головним лікарем КНП ММР «Центр первинної медично-санітарної допомоги № 4». За результатами було з’ясовано причину ненадходження СМС-повідомлень на мобільний телефон заявника з кодом пільгового рецепта на медичні препарати. 26 червня всі недоліки були усунуті, пенсіонеру виписаний пільговий рецепт на медичні препарати.

Вдячний заявник зареєстрував подяку на урядовій «гарячій лінії» працівникам Урядового контактного центру за сприяння у вирішенні важливого для нього питання забезпечення життєво необхідними ліками.

ДОВІДКОВО:

За період з 19 по 26 вересня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 28 537 звернень, з них телефоном – 26 794, через інтернет – 1743.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1, Урядова гаряча лінія 1545-2, Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15. Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».