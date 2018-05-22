Питання реформування медичної галузі невід’ємно пов’язані з урядовою програмою «Доступні ліки», яку було запроваджено Урядом у квітні 2017 року.

За словами Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, завдяки урядовій програмі «Доступні ліки» і створення мережі кардіоцентрів у регіонах України зафіксовано 20-відсоткове зниження смертності населення від серцево-судинних хвороб, зокрема інфарктів. З квітня 2017 року 8 мільйонів українців отримали ліки безкоштовно або з невеликою доплатою за програмою «Доступні ліки». У цьому році на програму виділено1 млрд грн, долучена щотретя аптека в країні у прагненні зробити життя українців комфортнішим.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» затверджено Порядок відшкодування вартості лікарських засобів та Порядок визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню. Міністерство охорони здоров’я 5 лютого 2018 року затвердило новий реєстр препаратів урядової програми «Доступні ліки» (третій від початку дії програми), які пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою можуть отримати безоплатно або з незначною доплатою – Наказ МОЗ України від 05.02.2018 року № 177. До реєстру увійшло 239 препаратів 48 виробників, з яких 18 українських і 30 іноземних.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, оновлений реєстр також був доповнений ще 2 діючими речовинами для лікування серцево-судинних захворювань та діабету ІІ типу — «Лозартан» (11 препаратів) та «Глібенкламід» (3 препарати). Загалом у програмі 23 діючі речовини.

Порівняно з попереднім переліком, у новому реєстрі стало на 24 позиції більше для пацієнтів, які хворіють на серцево-судинні захворювання, на 14—для діабету ІІ типу, на 3 — для лікування бронхіальної астми.

Крім того, були ухвалені зміни, що впроваджують новий механізм ціноутворення для препаратів: після встановлення граничних цін на лікарські засоби фармкомпанії матимуть додатково 5 днів, щоб знизити свої цінові пропозиції і таким чином поповнити список препаратів, що відшкодовуватимуться на 100% за державний кошт.

Варто знати, що реєстр ліків, які відшкодовуються державою за урядовою програмою «Доступні ліки», переглядається двічі на рік – у лютому та липні. Це робиться задля того, щоб ціни на лікарські засоби були актуальні.

З детальним переліком медпрепаратів та аптек, які беруть участь у програмі, можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров’я за посиланням http://liky.gov.ua

Аналіз звернень на урядову «гарячу лінію» свідчить, що громадяни повідомляють про позитивні зміни у ході реалізації програми «Доступні ліки», однак трапляються випадки відмови лікарів у видачі рецептів або невидачі ліків в аптеках за наявності відповідних рецептів.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку цього року зареєстровано більше тисячі звернень з питань роботи аптек (у т. ч. 540 стосувалися урядової програми «Доступні ліки»). Вказані звернення отримані від заявників переважно Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької областей та м. Києва. Громадяни у зверненнях переважно нарікали на відсутність необхідних препаратів у аптечних закладах; неналежну поведінку фармацевтів, а також недостатню кількість аптечних закладів.

У контексті реалізації урядової програми «Доступні ліки» заявники передусім скаржилися на проблеми з отриманням необхідних препаратів в аптеках за умовами програми (безоплатно або з частковою доплатою), про що повідомлялося у зверненнях (переважно з Харківської, Донецької, Запорізької областей та м. Київ). Своєю чергою зазначена проблема здебільшого пов’язується недостатнім фінансуванням урядової програми на місцевому рівні.

Так, на урядову «гарячу лінію» звернулася пенсіонерка з Чернігівської області. Заявниця поскаржилася на організацію роботи аптек у м. Ніжин, які беруть участь у програмі «Доступні ліки». Жінка повідомила, що з січня 2018 р. не може отримати безкоштовні медичні препарати за рецептом лікаря. Додає, що хворіє на цукровий діабет II типу. Авторка звернення попрохала у найкоротший термін забезпечити її ліками, які вказані у рецепті лікаря. Управлінням охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації було надано відповідь, в якій зазначено, що за інформацією КЗ «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Центр),відпуск лікарських засобів здійснюється аптечною мережею відповідно до Переліку лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України від 03.04.2017 р. № 360 «Про затвердження Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню» на підставі заключення договорів. У січні 2018 року Центром були укладені угоди лише з двома аптечними закладами: КП «Ліки України» та аптека ТОВ «ЛАКС».Інші аптечні заклади укладали договори у лютому 2018 року. На сьогодні у м. Ніжин працюють 16 аптечних закладів, які забезпечені лікарськими засобами згідно з затвердженим Реєстром. У лютому 2018 року заявниці були надані лікарські засоби для лікування цукрового діабету. Водночас, їй повідомлено, що протягом поточного року буде діяти урядова програма «Доступні ліки», що дасть змогу отримувати лікарські засоби за рецептом лікаря з повним або частковим відшкодуванням їх вартості.

Заявниця з м. Костянтинівка Донецької області звернулася на урядову «гарячу лінію» з приводу забезпечення її 9-річного сина, який хворіє на бронхіальну астму, на пільговій основі (відповідно до рецепта) препаратом «Сингуляр». Заявниця повідомила, що зверталася до державної аптеки свого міста, проте у наданні медичного препарату їй відмовили у зв'язку з відсутністю його на складі. Жінка попрохала посприяти у забезпеченні на безкоштовній основі вищевказаним препаратом у найкоротші терміни.

Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації повідомив про таке. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» син заявниці має право на отримання пільг та лікарських засобів за рецептом лікарів у разі амбулаторного лікування. Станом на 24.01.2018 р. дільничний лікар виписав рецепт на препарат «Сингуляр». Проте, через відсутність ліків на оптово-відпускних базах забезпечення засобом відбулося з затримкою. 26.02.2018 р. за державною програмою «Доступні ліки» заявницю було забезпечено препаратом.

Пенсіонер з м. Кропивницький попрохав посприяти йому в отриманні безкоштовних ліків для лікування цукрового діабету II типу і гіпертонії. Чоловік отримав рецепти на отримання вказаних ліків у поліклініці свого міста, проте в аптеці відмовились надавати вказані безкоштовні ліки за рецептами, посилаючись на їх відсутність.

Департамент охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адмiнiстрацiї, розглянувши звернення, повідомив, що в paмкаx урядової програми «Доступнi лiки» пенсіонера забезпечено усіма необхідними лiкарськими засобами.

За період з 14 травня 2018 року по 20 травня 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 43 290 дзвінків, а також 772 звернення зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua