Президент і Прем’єр-міністр зустрілися з очільниками та представниками зовнішньополітичних відомств країн цього регіону

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом міністерств закордонних справ Албанії, Боснії і Герцеговини, Молдови, Північної Македонії, Румунії, Словенії, Туреччини, Хорватії та Чорногорії, які приїхали в Україну для участі в першій міністерській зустрічі у форматі «Україна — Південно-Східна Європа», подякував представникам цих країн за допомогу Україні та підтримку її суверенітету й територіальної цілісності.

«Усі зустрічі, які в нас були в цьому форматі, дали результати, ми почали краще розуміти одне одного. Завдяки країнам, які вже провели саміти, ми маємо підтримку в розмінуванні, гуманітарну та військову допомогу», — сказав Президент.

Формат запрацював на міністерському рівні Формат запрацював на міністерському рівні

Країни Південно-Східної Європи зробили важливий внесок у захист життів українців. Тепер необхідно посилити взаємодію заради досягнення справедливого миру для України та всього регіону.

Представники зовнішньополітичних відомств країн Південно-Східної Європи висловили незмінну підтримку України і на двосторонньому рівні, і в межах багатосторонніх форматів.

Посилення оборонних спроможностей, розвиток людського капіталу, гуманітарна підтримка, реалізація інфраструктурних проєктів, гарантування глобальної продовольчої безпеки та взаємна допомога на шляху до ЄС — питання, в яких зацікавлені країни Південно-Східної Європи у відносинах з Україною.

Формат «Україна — Південно-Східна Європа» започаткували 2022 року. У серпні того самого року в Греції відбувся перший саміт, другий — у лютому 2024-го в Албанії, а третій — у жовтні в Хорватії.

Нині цей формат запрацював ще й на міністерському рівні. Ключові питання зустрічі, на якій головував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, — посилення регіональної співпраці, підтримка України в боротьбі з російською агресією та спільне просування вперед на шляху до ЄС. За її підсумками учасники ухвалили спільне комюніке.

Міжурядові консультації та проєкти відновлення

Посилення санкцій проти росії, конфіскацію заморожених активів, інтеграцію України в ЄС і НАТО та інші теми обговорили під час зустрічі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та очільники й представники зовнішньополітичних відомств країн Південно-Східної Європи. У зустрічі взяли участь віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Республіки Молдова Міхай Попшой, віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних і європейських справ Республіки Словенія Таня Файон, міністр з питань Європи та закордонних справ Республіки Албанія Іглі Хасані, міністр закордонних та європейських справ Республіки Хорватія Гордан Грлич Радман, заступник міністра закордонних справ Республіки Боснія і Герцеговина Йосіп Бркич, державний секретар Міністерства закордонних справ Чорногорії Періша Кастратович, заступник міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Республіки Північна Македонія Зоран Дімітровський, заступник міністра закордонних справ Румунії Ана Тінка, заступник міністра закордонних справ Турецької Республіки Мехмет Кемаль Бозай.

Денис Шмигаль відзначив важливість ухвалення спільного комюніке, в якому країни-учасниці засуджують повномасштабну агресію росії, підтримують санкційний режим ЄС проти рф, беруть участь в імплементації положень формули миру та активно підтримують Україну в міжнародних організаціях.

Під час зустрічі Прем’єр-міністр означив пріоритетні напрями роботи уряду: оборона, відновлення (зокрема розмінування й захист енергетики), інтеграція в ЄС і НАТО. Значну увагу сторони приділили євроінтеграційному поступу України.

«Для нас дуже цінний здобутий досвід країн, які вже пройшли шлях до повноправного членства в ЄС. Важливе також посилення співпраці з країнами, що мають вихід до Чорного моря», — наголосив Денис Шмигаль і подякував державам за підтримку руху України в НАТО.

Прем’єр-міністр запропонував посилювати двосторонню взаємодію, зокрема у форматі спільних міжурядових консультацій, а також через долучення країн до проєктів відновлення.

Денис Шмигаль зауважив, що набув чинності Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією, і схвалив офіційне відкриття посольства цієї країни. Глава українського уряду подякував кожній державі за підтримку України, що допомагає протистояти російській збройній агресії.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ