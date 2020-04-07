1. СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

• В Україні станом на 9:00 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

• За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нових випадків.

• Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 77 випадків; Волинська область

♦34 випадки; Дніпропетровська область — 15 випадків; Донецька область — 10 випадків; Житомирська область — 11 випадків; Закарпатська область — 38 випадків; Запорізька область

♦41 випадок; Івано-Франківська область — 160 випадків; Кіровоградська область — 53 випадок; м. Київ — 253 випадки; Київська область — 97 випадок; Львівська область — 29 випадків; Луганська область — 3 випадки; Одеська область — 30 випадків; Полтавська область

♦12 випадків; Рівненська область — 40 випадків; Сумська область — 51 випадок; Тернопільська область — 168 випадків; Харківська область — 1 випадок; Херсонська область — 13 випадків; Хмельницька область — 10 випадків; Чернівецька область — 247 випадків; Черкаська область — 62 випадки; Чернігівська область — 7 випадків.

• Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

• Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлення про підозру на COVID-19.В

• Україні будуть працювати аеромедичні бригади. В Україні готова почати роботу служба аеромедичної евакуації. Це 8 повітряних суден (три з них належать Державній службі з надзвичайних ситуацій і п’ять - Національній гвардії України), які у складних випадках можуть госпіталізувати хворих до закладів охорони здоров’я та провести реанімаційні заходи на території України.

• Українські меценати зібрали 5 млн гривень на лікування медиків, хворих на COVID-19. Українські бізнесмени долучилися до соціальної кампанії МОЗ #ПідтримуюЛікарів та запустили платформу, де кожен може допомогти українським медикам, які заразилися при виконанні своїх обов'язків коронавірусною інфекцією. За перші 5 днів існування проекту вдалося зібрати вже 5 млн гривень. Для отримання допомоги необхідно залишити заявку на сайті helpdoctors.com.ua, підтвердити статус медичного працівника та діагноз COVID-19.

• Міністерство охорони здоров’я провело оцінку потреб в обладнанні, препаратах, а також засобах індивідуального захисту всіх 242 лікарень, які боротимуться з коронавірусом в Україні.

2. КАРАНТИН

• Згідно з Постановою Кабміну, карантин встановлено з 12 березня до 24 квітня 2020 р. на усій території України.

• Уряд затвердив посилення карантинних заходів для стримання поширення коронавірусної хвороби в України, які набувають чинності з 06 квітня 2020 р. Зміни ініційовані Міністром охорони здоров’я України Максим Степанов.

Забороняється:

1.Проведення масових заходів

2.Перебувати на вулицях без документів

3.Переміщуватись по вулиці компанією більше 2 осіб

4.Самовільно залишати місця ізоляції

5.Знаходитись у громадських місяцях без маски або респіратора

6.Вимикати та обмежувати газ та електроенергію постачальникам нижче технологічного мінімуму споживання

7.Перебувати у громадських місцях дітям молодше 14 років без батьків

8.Відвідувати заклади освіти, парки, сквери, зони відпочинку, спортивні та дитячі майданчики, заклади надання паліативної допомоги та соціального заходу, пункти тимчасового перебування іноземних громадян

Дозволяється вигул домашніх тварин однією особою

Працюють: продуктові магазини та магазини з товарами першої потреби, аптеки, поштові відділення, банки, автозаправки, служби онлайн-замовлень.

Не працюють: заклади громадського харчування, ТРЦ та інші розважальні заклади. Важливо:

1.Засоби індивідуального захисту для персоналу, відвідувачів, працівників сервісів онлайн-замовлень

2.Не більше одного відвідувача на 10 м2

3.Дистанція у чергах від 1,5 м

4.Дистанція від 3 м між місцями торгівлі вихідного дня

• Медична допомога пацієнтам з інфекційними захворюваннями у комунальних закладах охорони здоров’я надається безкоштовно. Це гарантується Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

• МОЗ наголошує: карантин - це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція - це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу.

3. СИТУАЦІЯ У СВІТІ

• 209 країн світу зіштовхнулись з хворобою викликаною вірусом COVID-19, яку ВООЗ оголосили, як «пандемія».

• Наразі у світі зареєстровано 1 347 566 випадків зараження новим короновірусом. З них одужало: 285 101, активні захворювання 987 685, летальні випадки 74 780.

• Станом на 07.04.2020 США займає перше місце серед зарєестровних випадків зараження COVID-

19. Наразі кількість сягає 367 629, що робить США новим центром пандемії у світі. Летальних випадків - 10 941.

• Станом на 07.04.2020 в Іспанії загалом зарєестровано 136 675 випадків зараження COVID-19, з них 13 341 летальні.

• Станом на 07.04.2020 в Італії загалом зарєестровано 132 547 випадків зараження COVID-19, з них 16 523 летальні. Італійська республіка займає перше місце, серед летальних випідків, викликаних COVID-19.

• Європейська рада підтримала рішення Європейської коміссії та обмежила в'їзд громадян не європейських держав на період карантину.

• В країнах світу, де виявлені зараження новим вірусом COVID-19 введений жорсткий карантин, який обмежує сполучення всередині держав та поза їх межами. Забороняється пересування, лише у разі крайньої необхідності.

• Продовжує діяти раніше оголошений ВООЗ режим надзвичайної ситуації міжнародного масштабу.

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