На зупинці громадського транспорту у приміському селищі, крім мене, на маршрутку чекала жінка, яка весь час розмовляла по мобільному. Закінчивши розмову, попутниця, з її слів, нетутешня, поскаржилася, що вже 15 хвилин не може виїхати у центр міста.

«Можу уявити, як громадський транспорт їздитиме завтра. Чи не їздитиме зовсім? Тому що перевізникам невигідно буде возити повітря», — звернулася до мене. Я думав щось своє й відразу не зрозумів, про що вона. Нарешті втямив: завтра 15 квітня, тобто із цього дня наша область — у списку областей із «червоним» рівнем епідемічної небезпеки.

Потяги курсуватимуть без змін

За останню добу в області зафіксували близько 800 лабораторно підтверджених хворих на коронавірусну недугу, з них 266 — у Полтаві. Зареєстровано 23 смерті. Загалом на Полтавщині коронавірусну інфекцію виявили у майже 63 тисяч жителів. Більшість їх одужала, 1312 людей померли. Майже 10 тисяч хворіють.

Із 15 квітня в Полтаві заборонено роботу всіх громадських закладів, крім продуктових магазинів та аптек, обмежено рух транспорту. Віднині громадським транспортом Полтави та області можуть користуватися тільки працівники життєзабезпечувальних галузей. Тобто для проїзду у громадському транспорті потрібна довідка-перепустка. Решта людей не зможуть скористатися автобусами і тролейбусами. Проте потяги далекого сполучення через Полтавщину курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадку/посадку пасажирів не обмежуватимуть. Упродовж тижня Укрзалізниця опрацює формат обмежень в області. Разом з Мінінфраструктури та МОЗ вона надасть пропозиції з організації перевезень у регіоні. Про запровадження обмежень та їхній характер УЗ повідомить додатково.

Застрахуйся й отримуй виплату

Рішення про введення, уточнення чи посилення карантинних обмежень на своїй території місцеві органи самоврядування ухвалюватимуть самостійно. За окремим рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, у Горішньоплавнівській, Полтавській, Лубенській, Миргородській та Гадяцькій міських територіальних громадах карантинні заходи посилили із 3 квітня.

Попри жорсткі карантинні обмеження, Полтавська міська комісія з питань ТЕБ і НС на позачерговому засіданні вирішила звернутися до голови облдержадміністрації Олега Синєгубова із проханням дозволити працювати у п’ятницю, суботу та неділю непродовольчим ринкам. Із такою вимогою до Полтавського міського голови Олександра Мамая раніше звернулися їхні представники. 5—6 квітня підприємці навіть провели акцію протесту, вимагаючи послаблень карантинних обмежень.

3 мільярди на програму

Місцевих підприємців чекає ще одна новина, яка вселяє надію. Тим із них, чий бізнес підпадає під заборону, їхнім найманим працівникам планують надати по 8 тисяч гривень допомоги від держави. Нещодавно уряд затвердив перелік видів діяльності, працівники яких можуть претендувати на виплати, і умови їх отримання. Основна підстава для надання таких виплат — введення в регіоні «червоного» рівня небезпеки. На Полтавщині відповідні обмеження чинні з 15 квітня.

В облдержадміністрації повідомили, що для отримання цієї державної компенсації застрахована особа має звернутися із заявою про виплату допомоги протягом 30 днів із дня запровадження на території області обмежувальних протиепідемічних заходів. Тобто до 15 травня. За інформацією Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, надсилати заявки на отримання 8 тисяч гривень допомоги від держави ФОПи та наймані працівники з «червоних» карантинних зон зможуть з 19 квітня. На цю програму підтримки запланували витратити 3 мільярди гривень.

Нікуди без маски

Через потрапляння в «червону» зону в області призупинили всі операції та госпіталізації, крім термінових. У регіональній комісії з питань ТЕБ і НС пояснили, що на період, доки карантин не послаблять, у державних і комунальних медзакладах медичну допомогу надаватимуть породіллям, передовсім з ускладненнями, вагітним, новонародженим, пацієнтам з онко— та пульмонолічними захворюваннями й іншим прирівняним категоріям. Звісно, медики не залишать у біді пацієнтів, які через стан здоров’я не зможуть довго чекати на отримання їхньої допомоги, якщо існує загроза життю.

Обмеження скасують після зняття «червоного» рівня та прийняття окремого рішення комісії з питань ТЕБ і НС.

В області цими днями жорстко контролюватимуть дотримання маскового режиму. Заборонено перебувати без засобів індивідуального захисту на територіях закладів охорони здоров’я та освіти, в підземних переходах, на зупинках громадського транспорту, на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менш як метр.

Контроль за дотриманням цих вимог здійснюватимуть поліцейські, інспектори Держпродспоживслужби в Полтавській області. Усім їм на законодавчому рівні з кінця листопада 2020 року надано право стягувати штрафи за відсутність або неправильне носіння маски на місці.