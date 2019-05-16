Уряд запровадив спеціальне мито на всі російські товари й наклав ембарго на ті, аналоги яких виробляють у нас або які можна замінити

У відповідь на агресивні дискримінаційні дії Російської Федерації щодо закриття товарам походженням з України доступу на російський ринок, а також на обмеження транзиту товарів з нашої території територією Росії уряд затвердив дзеркальні заходи. Під час засідання Кабінету Міністрів ухвалено постанови, якими запроваджено спеціальне мито на всі російські товари, накладено ембарго на такі товари, аналоги яких виробляють в Україні або які можна замінити.

«Це гідна відповідь агресорові, який хоче нашкодити нам економічно. Їхнє скасування можливе лише в разі повернення Росії до ліги цивілізованих країн», — наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, підкресливши, що уряд фахово реагує на всі виклики, переорієнтовуючи економіку на ті ринки, де діють правила й виконують закони.

«На жаль, у нас з РФ були дуже тісні економічні зв’язки і в Радянському Союзі, і до нападу її на Україну в 2014 році. Але такі випробування зроблять Україну сильнішою. Хоч би як нам було важко, наша країна відіграватиме ключову роль на світових цивілізованих ринках», — констатував глава уряду.

Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів уточнив, що з 1 серпня 2019 року під час ввезення на митну територію України зокрема промислових товарів, добрив, сільгосппродукції, транспортних засобів, цементу, фанери походженням з Російської Федерації, незалежно від інших видів мита, запроваджується спеціальне мито у відсотках митної вартості товарів. Виняток становить чутливий імпорт, такий, як вугілля, кокс, бензин, скраплений газ і фармацевтична продукція.

До слова, за інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі, торік лише імпорт цементної продукції з Росії становив майже 17 мільйонів доларів, а імпорт фанери — 19,7 мільйона.

«Сплачене спецмито акумулюватимуть у спеціальному фонді державного бюджету й використовуватимуть для фінансування заходів з імпортозаміщення. Ці обмеження сприятимуть скороченню відпливу капіталу з нашої країни на користь країни-агресора, нарощуванню завантаження вітчизняних потужностей, зростанню надходжень до бюджетів усіх рівнів, підтримці наявних і створенню нових робочих місць», —акцентував Степан Кубів.

Аудит Укроборонпрому

Глава уряду дав десять днів на завершення переговорів з аудиторськими іноземними компаніями, що мають довіру у світі, а також на визначення переможця серед них і початок публічного фінансового аудиту концерну Укроборонпром. Відповідальним за координацію всіх дій визначено Мінекономрозвитку. До аудиту можуть залучити Рахункову палату й Державну аудиторську службу.

«Нам важливо зрозуміти, як функціонує концерн. Кожна гривня, яку там витрачають, —це кошти українського народу. Все, що не таємниця, має стати відкритим. Це буде чесно й відповідально щодо суспільства та військових. Наприклад, у світі держави із сильними оборонними можливостями 70% закупівель здійснюють публічно. Маємо воювати і з ворогом, і з корупцією також. Країні, яка воює, потрібен вільний від корупції, прозорий та підзвітний оборонно-промисловий комплекс», — переконаний Володимир Гройсман.

Прем’єр доручив Мінекономрозвитку, Мін’юсту й Міноборони впродовж тижня розробити законопроект про внесення змін до закону про державне оборонне замовлення щодо уточнення визначення таємної інформації в галузі. Наступного тижня законопроект має затвердити на засіданні уряд і направити до Верховної Ради як першочерговий. Це доручення Володимир Гройсман дав після коментаря міністра оборони Степана Полторака про те, що діяльність Укроборонпрому не може стати прозорішою без змін у законодавстві, що визначать, яка інформація таємна, а яка ні.

Перезавантаження податкової служби

Глава уряду наголосив, що реформа Державної фіскальної служби, затверджена торік у грудні, перетворення її на сервісні повністю електронні перезавантажені органи — податкову та митницю — одна з найзатребуваніших і найзнаковіших змін, на які очікує бізнес в Україні.

«За останні роки уряду вдалося розв’язати чимало проблем, що заважали підприємцям. Серед революційних змін — автоматичне відшкодування ПДВ, істотні дерегуляційні кроки. Вкрай необхідні подальші перетворення, попри весь опір, саботаж та блокування актуальних урядових рішень, зокрема щодо кадрових призначень. Державні податкова та митна служби потребують тотального перезавантаження. Хочеться отримати якісний результат від цих служб. Вони не мають кошмарити бізнес і стримувати розвиток ділового середовища. Перезавантаження податкової служби (хочеться, щоб це було востаннє) вже розпочалося: під час прозорого конкурсу обрано голову служби, який має власне бачення реформи. А ось із перезавантаженням митної — проблема. Уряду палиці в колеса ставлять ті, хто стоїть за корупційними схемами на митниці», — зауважив Володимир Гройсман. Він звернувся до судових органів із проханням розблокувати процес призначення очільника митниці.

«Чи будуть не задоволені реформою ДФС? Будуть. Адже нові правила не подобаються хабарникам. Та наш обов’язок перед платниками податків — створити сильні, вільні від корупції податкову та митну служби», — додала міністр фінансів Оксана Маркарова.

Під час засідання уряду новопризначений керівник податкової служби Сергій Верланов розповів, як він бачить свою роботу. «Ключові акценти — відокремлення сервісної функції від правоохоронної, ризикоорієнтованість роботи служби, всебічне сприяння платникам податків і збільшення електронних послуг, демілітаризація підрозділів податкової, конкурсний підхід до формування кадрового складу служби, цілісність баз даних і їх мобільність задля обміну інформацією з іншими службами, приміром митницею. Держава в особі Державної податкової служби та громадяни — рівні учасники суспільного діалогу щодо взаємних податкових прав і обов’язків. ДПС має заохочувати активну частину населення до ведення бізнесу, а не відлякувати. Результат останнього відомий: виїзд за кордон і робота на чужу економіку.

Найбільше інвестора відлякує нестійке й непередбачуване середовище адміністрування податків. Ми реагуватимемо на зауваження підприємців, щоб постійно поліпшувати сервіс. Не менш важливе й кадрове забезпечення служби. У ДПС мають працювати кваліфіковані спеціалісти, яким довірятимуть платники податків. Звісно, має бути й справедлива винагорода. Ідеться про забезпечення прямого зв’язку між якістю, складністю роботи та розміром заробітку. Над цим працюємо спільно з урядом і парламентом. Плануємо й оновлення кадрів — запрошуємо на вакантні посади випускників-юристів, економістів», — роз’яснив Сергій Верланов.