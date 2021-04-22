Ще шість-сім років тому мало було віри в те, що колись могутній Харківський тракторний завод, який забезпечував увесь Радянський Союз уніфікованими гусеничними і колісними машинами, випускаючи щороку їх по 50 тисяч, а за останні десятиріччя був занедбаним, зможе колись піднятися з колін. Навіть не з колін, бо лежав ниць, очікуючи сумної долі десятків стертих з лиця землі підприємств на кшталт харківських «Серпа і молота», велозаводу, цукрозаводів.

Які тільки чутки тоді не ходили містом! Виробництво перепрофілюють на швейне, заводські цехи знесуть, верстати та обладнання поріжуть на металобрухт. Сотні висококваліфікованих спеціалістів і робітників подалися шукати заробітків на ринки, у служби таксі, за кордон. ХТЗ як привабливе за потужностями виробництво з великим, але не використаним потенціалом, пішло по руках інвесторів. Вони, набиваючи власні гаманці, не спромоглися ні розробити стратегію розвитку підприємства в нових умовах ринкового господарювання, ні зрозуміти проблеми сільгоспмашинобудування.

Відповідальний інвестор

Лише інвестор Олександр Ярославський по-справжньому взяв на себе відповідальність за відродження Харківського тракторного заводу і, не очікуючи завершення досудової санації, відкрив кредитну лінію обсягом 400 мільйонів гривень для поповнення обігових коштів та повного розрахунку із заборгованості заробітної плати, що утворилася раніше.

Він відразу заявив, що на підприємстві реалізують масштабний проєкт модернізації, а основним ринком збуту продукції буде Україна, яка потребує недорогих, але сучасних сільськогосподарських машин.

«Підприємство цікаве, ХТЗ — лідер українського машинобудування. З урахуванням всіх обставин нам доведеться працювати більше і продуктивніше. Щоразу з ХТЗ мені створюють складнощі і проблеми. Раніше це був біг із перешкодами, тепер — плавання в басейні без води. Тим цікавіше, тим веселіше. У мене є відповідальність за робітників, адже колектив має бути із зарплатнею, а я — розв’язувати проблеми», — зазначив бізнесмен.

Це було 2016 року, коли лише найвідданіші працівники заводу залишилися на підприємстві, вірячи в диво відродження. Нині Харківський тракторний завод повертає провідні позиції на українському ринку аграрного машинобудування і пропонує аграріям широку лінійку тракторів на гусеничних і колісних рушіях.

Амбітні цілі

Ринок, як відомо, не терпить порожнечі. І ту нішу, яку колись упевнено займав Харківський тракторний завод, швидко зайняли німецькі, білоруські, американські, китайські конкуренти. За роки стагнації підприємство випало із сегменту сільгоспмашинобудування не тільки на міжнародній арені, а й усередині країни. Та й де правди діти, закордонні трактори були на порядок кращими не лише за технічними характеристиками. Тож із початком етапу відродження харківські машинобудівники передовсім узялися за переосмислення стратегічних завдань, не гребували ні вітчизняним, ні закордонним досвідом. Вони усвідомлювали, що нові машини мають бути конкурентоспроможними.

Для реалізації цього на підприємстві поставили собі головним завданням утримати помірні ціни на трактори та їх обслуговування. Проте мали на меті довести технічні та експлуатаційні показники до рівня провідних тракторобудівних компаній світу.

Амбітні цілі, поставлені перед колективом заводу й інвестором, аж ніяк неможливо було досягти без переозброєння виробництва. Почавшись 5 років тому, воно триває. Як розповів прессекретар ХТЗ Сергій Родіонов, одним із прикладів модернізації стало створення нової ділянки механічної обробки деталей. Для цього завод закупив та ввів в експлуатацію прогресивне обладнання виробництва Японії й Німеччини. А ще раніше на ХТЗ було введено в роботу лінію хіміко-термічної обробки металів, що дало змогу значно підвищити якість деталей.

«На нашому підприємстві з’явився новий цех з лиття деталей, що працює за технологією ЛГМ — лиття за моделями, які газифікують. Ця технологія дає змогу збільшити точність литва із значним зменшенням витрат на обладнання і матеріали, скоротити кількість технологічних операцій і звести до мінімуму кількість відходів виробництва, — не без гордості розповів Сергій Родіонов. — Цими прикладами масштабність завдань з модернізації ХТЗ не обмежується. Тривають реконструкція виробничих цехів, інженерних споруд і закупівля нового обладнання. Загальні інвестиції групи DCH Олександра Ярославського в модернізацію виробництва становлять майже 10 мільйонів доларів США».

І один у полі воїн

За останні роки асортимент продукції ХТЗ було повністю оновлено та модернізовано. Нині завод пропонує широку лінійку тракторів потужністю від 35 до 250 к. с., тобто малої й середньої потужності. Це колісні й гусеничні машини, які агрегатуються із більш ніж 250 найменуваннями сільгоспмашин та знарядь.

«Основний акцент ми зробили на модернізації тракторів. Фактично понад 200 нововведень у моделі. Модель набула якісних змін і зовні, і внутрішньо. Тому трактор став більш конкурентоспроможним», — пояснив генеральний директор ХТЗ Андрій Коваль.

Нещодавно завод випустив дослідний зразок трактора ХТЗ-160У, який проходить випробування в полі.

«Цю модель випускали ще в радянські роки, — розповідає керівник підрозділу тракторного заводу Вадим Аносов. — Коли за дорученням керівництва підприємства ми вирішили відновити її випуск, нам довелося її повністю перепроєктувати. Тепер трактор доведено до такого рівня споживчих якостей, якого потребують покупці.

Нам вдалося зберегти невисоку ціну, ремонтопридатність і значний термін служби машини. Усі ці завдання ми реалізували. Для зручності оператора застосували гідропневматичну підвіску переднього моста. Раніше на ХТЗ такого не робили. Ця підвіска згладжує всі нерівності дороги, у неї є функція блокування для роботи з переднім вантажним пристроєм. Тобто трактор універсальний. Він може працювати з усіма сучасними навісними пристроями (агрегатуванням), має додатковий передній навісний пристрій і в конструкції несе швидку установку фронтального навантажувача».

Вадим Аносов наголосив, що ХТЗ-160У порівняно з іншими моделями має й інші переваги. Якщо інші трактори по закінченні польових робіт консервують на зиму, то ХТЗ-160У експлуатують на додаткових роботах — навантаженні, розвантаженні тощо.

«Випущено один зразок трактора, який проходить випробування в нашому господарстві. Обкатка в полі проходить близько 1000 мотогодин. Це фактично один сезон. Є позитивні відгуки трактористів, пропозиції і побажання його доопрацювання. Внесли необхідні зміни в технічну документацію і готуємо другий дослідний зразок з урахуванням усіх удосконалень. Після проведемо ще одне випробування і передамо на виробництво все необхідне для введення моделі в серію», — підкреслив керівник інжинірингового підрозділу ХТЗ.

За словами Сергія Родіонова, тракторист Максим Тарасенко, який обкатує дослідний зразок модернізованої машини, задоволений трактором. Тут є все необхідне для роботи: потужний двигун, дуже слухняне кермування, всі важелі управління. Є електронний дисплей, який показує температуру повітря, тиск у коробці передач та її діапазони.

Машина надійна і не підведе навіть у великій багнюці. Сам Максим це перевірив, коли заїхав у болото, в якому втопилося пів колеса. Завдяки блокуванню диференціалу трактор без натуги вийшов на поле. Звісно, є що доробити, поправити, та на те дослідний зразок. Треба збільшити оглядовість, внести інші незначні корективи. І над цим на заводі вже працюють.

У майбутнє — впевнено

З новинок харківських тракторобудівників варто згадати оновлену за потужносними характеристиками серійну модель трактора ХТЗ 243К, в який інтегровано нову автоматичну коробку передач, мости та інші компоненти, що дає змогу встановлювати двигуни і витримувати потужність до 300 кінських сил.

Ще одна новинка, розповів технічний директор заводу ХТЗ Віктор Пивовар, — гусеничний трактор з резино-тросовою гусеницею ХТЗ-181.22. Його особливість у тому, що він має високу продуктивність, агрегатується із сучасним сільгоспзнаряддям і піклується про рідну землю за рахунок мінімального ущільнення ґрунту — 0,27 кг/см².

Головні переваги продукції ХТЗ — всі трактори недорогі і входять у програму державної підтримки компенсації вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва (кешбек — 25%). Щороку завод виготовляє приблизно 800 сучасних конкурентоспроможних тракторів, орієнтуючись не на вал і склад, а на портфель замовлень.

Новим етапом розвитку Харківського тракторного заводу, за словами Олександра Ярославського, стане створення на його базі сучасної багатофункціональної екосистеми для бізнесу. До її складу увійдуть потужний індустріальний парк, комплекс із наукової, технологічної й технічної баз для реалізації інноваційних проєктів (технопарк), інші об’єкти, зокрема логістичний, освітній і дослідницький центри.