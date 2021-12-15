Важливо комунікувати з міжнародними бізнес-колами про можливості нашої держави та інформувати про вдосконалення умов для підприємництва

Відкриваючи Другий щорічний форум UkraineInvest «MAKE in UA» (виробляй в Україні), Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів інвесторам про ініціативи, якими опікується уряд, аби залучати більше інвестиції в економіку нашої держави.

«Завдяки ініціативі Президента запроваджено систему державних стимулів для великих інвестпроєктів — від початку року чинний закон щодо держпідтримки інвестпроєктів зі значними інвестиціями, що передбачає низку митних, податкових, інфраструктурних, земельних пільг інвестпроєктам із сумою інвестицій понад 20 мільйонів доларів. Загалом зареєстровано побажань на 27 проєктів зі значними інвестиціями на суму понад 2 мільярди доларів. Цього тижня буде подано дві перші заявки інвесторів на одержання держпідтримки. Загальна сума інвестицій за цими двома заявками — понад 96 мільйонів доларів. Проєкти реалізовуватимуть у галузях агропереробки й виробництва утеплювальних матеріалів. Щодо останнього це дуже важливо в контексті запланованої на наступних рік програми енергоефективності.

Не менш важливий інструмент для залучення інвестицій — індустріальні парки. У вересні внесено зміни до відповідного закону і запропоновано певні економічні стимули. Цей інструмент може стати аргументом для інвесторів», — зазначив Прем’єр.

За його словами, розвиток інвестклімату неможливий без наведення ладу в галузі державної власності. З наступного року Мінекономіки працюватиме над тим, щоб приватизація та корпоратизація стали «вибуховою реформою».

«Цього року активізовано велику приватизацію. Триває мала приватизація. Це робочі місця, зростання ВВП. Є надзвичайно успішні кейси, що важливо для майбутніх інвесторів. Об’єкти продаються відкрито, що унеможливлює корупцію. За останні два роки держава реалізувала активів на понад 8,5 мільярда гривень.

Окремий напрям діяльності уряду — підтримка інновацій та курсу до цифровізації країни. Уряд успішно переводить спілкування держави й бізнесу в електронну форму. Запроваджені електронні сервіси — це максимальний комфорт, швидкість, прозорість, безкорупційність. Упроваджується цифровізація в усіх секторах — митниця, податкова, ліцензування надрокористування тощо», — зауважив Денис Шмигаль.

Він розповів, що протягом наступних трьох років заплановано створити організовані національні ринки капіталу та сировинні ринки.

«Євроінтеграційні кроки України — це зокрема про нові правила в економіці, енергетиці, розбудові інституцій. Країна активно імплементує євродирективи, впроваджує найкращі правила країн ЄС», — додав Прем’єр.

Програма форуму — це інтерактивні дискусійні панелі в комбінованому форматі — офлайн та онлайн за участі представників уряду, інвесторів, міжнародних організацій, бізнесу, українських і міжнародних експертів. Цьогорічні ключові теми заходу — презентація програми залучення інвестицій у виробничий сектор; впровадження реформ для розвитку виробництва; роль міжнародних фінансових організацій у підтримці інвестиційних проєктів; презентація успішних кейсів у галузі виробництва; розвиток бізнес-дипломатії України у світі.

Під час дискусії «MAKE in UA» ішлося про те, що для розвитку економіки загалом та виробничого сектору зокрема в Україні було ініційовано та імплементовано низку реформ. За 1 півріччя 2021-го частка виробництва у ВВП України становила 11,7% — це найкращий показник за останні три роки. Ці дані вказують на правильність курсу держави, проте для досягнення результатів інших європейських країн (Німеччина — 18%, Швейцарія — 18%, Польща — 17%) щодо частки виробництва у ВВП необхідно забезпечити сталість досягнень та подальшого розвитку.

У ході круглого столу «Бізнес-дипломатія: Україна у світі» наголошували, що залучення інвестицій у виробничий сектор нашої держави потребує масштабної промокампанії в Україні та світі. Однією з її ключових складових має стати бізнес-дипломатія — неформальна комунікація між державою, бізнесом і експертами задля просування інвестиційного іміджу країни. Вона важлива для інформування міжнародних бізнес-кіл про можливості нашої держави й для отримання сигналів щодо вдосконалення бізнес-середовища.