Працівники Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України останнім часом дедалі більше уваги приділяють науковим розробкам, новітнім підходам в експертизах, створенню методик, які стосуються психологічної, мистецтвознавчої, будівельної, економічної та інших експертиз. Наукова складова в щоденній роботі, як розповів директор центру Василь Аксьонов, займає дедалі вагоміший відсоток. Та й самі працівники цього підрозділу чимраз більше стають схожими на науковців: робота в лабораторіях, спілкування з науковцями, участь у конференціях навіть міжнародного рівня, підготовка наукових робіт… Кожен з них постійно навчається, адже без глибоких знань навряд чи вдасться досягти розуміння найтонших нюансів у тій чи тій галузі. Ба більше, періодично вони проводять теоретичні й практичні заняття з патрульною поліцією, навчають криміналістів, які залишилися в райвідділах і виконують функції експертів. Усе це має неабиякі результати. Приміром, оформлення ДТП в Черкасах, яке раніше тривало досить довго, сьогодні займає від 15 до 20 хвилин, хоча залежно від складності може тривати й довше. Адже є моменти, коли тільки експериментальним шляхом можна відтворити злочин.

На першому плані — науковий світогляд

Авторитет черкаських експертів в Україні незаперечний. З усієї України до Черкас привозять артефакти на мистецтвознавчу експертизу, адже у державі знають про високий рівень підготовки місцевих експертів. Звертаються й СБУ, і прокуратура, і ГУНП, і патрульна поліція.

Звісно, визнає Василь Аксьонов, без постійного оновлення техніки та апаратури такого прориву досягти не вдалося б. Усі підрозділи оснащено сучасною комп’ютерною технікою. Торік тут запрацював газовий хроматограф та інша техніка, яка дає змогу проводити різноманітні дослідження, які раніше замовляли лише в столиці. Усе діє відповідно до євростандартів. Міністерство внутрішніх справ постійно надає для цього необхідні кошти. Щоправда, працівники центру давно мріють мати у своєму арсеналі ще й експертизу ДНК. Є підстави сподіватися, що й це незабаром здійсниться. Та й підготуватися до такого кроку необхідно — знайти відповідне приміщення, навчити фахівців.

Василь Аксьонов переконаний, що третє місце, яке центр за підсумками роботи посів торік серед аналогічних підрозділів в Україні — це ще одна сходинка до вершин світової криміналістики. Тут працюють не тільки на день сьогоднішній, а й на перспективу, закладають міцний фундамент, аби молодь, яка прийде на цю службу, отримала вагомий багаж.

Наприклад, багато криміналістів уже понад 30 років користуються тими самими порошками та методами виявлення слідів. Однак ситуація змінюється. Торік черкаські фахівці захистили методичні рекомендації стосовно нового виду виявлення слідів пальців рук, розповів фахівець. Черкащани підтвердили його ефективність на рівні молекулярно-генетичних та імунологічних експертиз (можна виявляти слідову інформацію зі збереженням ДНК-інформації). Цими напрацюваннями зможуть користуватися і в інших підрозділах правоохоронних органів.

Завжди цікаво спостерігати, як працюють зарубіжні експерти і порівнювати з нашими. Приміром у США, аби розслідувати злочин, на місце події прибуває кілька вузькоспрямованих фахівців: дактилоскопіст, трасолог, біолог, баліст, хімік, волоконник.

— У нас, — коментує Василь Аксьонов, — майже всі ці функції можуть виконувати один чи два фахівці. Окрім позитивного універсалізму, це ще й величезний науковий світогляд одного спеціаліста. У нас прижилася саме така модель. Одначе вона вимагає глибоких знань, широкої обізнаності з досягненнями в суміжних галузях. Тому зараз акцентуємо на спеціалізації. Кожен фахівець має кілька допусків (за паралельними напрямами) на діяльність, наприклад — балістика і трасологія.

Торік черкаські фахівці були у відрядженні в Китаї. Специфіка роботи тамтешніх служб схожа на нашу. Щодо виконання експертизи, то китайці роблять більше досліджень ДНК. Це стосується навіть визначення наркотичних речовин. Але все це різні методики. Наші напрацювання, переконаний Василь Аксьонов, не гірші за китайські, крім того, обладнання там майже таке саме, як і в Україні. Але з іноземного досвіду запозичили багато корисного. Проте в нас на перший план виходить науковий і фаховий розвиток особистості експерта, і це часто допомагає впоратися зі складним або нетиповим завданням.

Нині в структурі НДЕКЦ в області працює 118 осіб. Усі вони працюють з ентузіазмом, часто беруть участь у наукових конференціях, підвищують рівень знань. Навіть розробляють програмне забезпечення, що знайшло застосування як на Черкащині, так і в інших регіонах. Це й балістичний облік і програми, які дають змогу перевести роботу експертів в електронний формат. Головним мірилом роботи керівник вважає довіру до підрозділу, визнання якісної роботи фахівців, адже на ринку з НДЕКЦ конкурують і приватні експерти.

Від гільзи — до мистецьких шедеврів

Робота експертів відділу криміналістичних видів досліджень проходить у кабінетах і лабораторіях, наповнених різноманітними приладами та апаратурою, картотеками. Приміром, дактилоскопія, маючи більш як сторічну історію, сьогодні одне з головних джерел ідентифікації особи. Але якщо ще 20 років тому, на межі створення Експертної служби МВС, експерти-дактилоскопісти у роботі покладалися лише на свій зір та досвід, то сьогодні їм допомагає сучасна цифрова техніка.

Так, упродовж останніх п’яти років за допомогою дактилоскопічного обліку вдалося встановити більш як 800 осіб, причетних до скоєння злочинів. Таких як убивство водійки таксі, знайденої в Смілянському районі, яке було розкрито завдяки вмілим діям експертів Черкаського НДЕКЦ МВС на місці події. Експерти-трасологи щодня досліджують сліди одягу чи взуття, які залишає людина, сліди використання різноманітних інструментів і знарядь, транспортних засобів. Фахівці з великої кількості людей чи предметів можуть виокремити певне коло за тими чи тими ознаками. Так, завдяки об’єднанню слідів взуття доведено причетність двох злочинних груп до скоєння тяжких злочинів на території Драбівського, Смілянського та Кам’янського районів, а також убивства пенсіонерів у Тальнівському та Уманському районах Черкаської області. За розкриття цих злочинів експерта нагороджено відзнакою МВС.

Балісти, маючи в своєму розпорядженні всього кілька шматочків металу, можуть спрямувати хід розшуку злочинця в необхідному напрямі. Адже на сьогодні вони мають на обліку відстріли з різних видів зброї, за якими можна провести порівняння та встановити, за допомогою якої зброї скоєно злочин.

Не менш важливою є й технічна експертиза документів. Криміналіст легко визначить факт заміни фотознімка в паспорті, пенсійному посвідченні, дописку чи підчистку тексту в документі тощо. У відділі досліджень у сфері інформаційних технологій Черкаського НДЕКЦ МВС України група експертів-мистецтвознавців та психологів проводить затребувані в наш час мистецтвознавчі та психологічні дослідження. Найчастіше їх здійснюють у межах кримінальних справ, пов’язаних із розкраданням творів мистецтва та антикваріату, у митних справах про контрабанду, кримінальних справах про шахрайство, спробах неповернення предметів художнього, історичного та археологічного надбання, порушень у сфері суспільної моралі.

Також кожен може звернутися по допомогу експерта-мистецтвознавця для вирішення питань, які стосуються встановлення вартості, атрибуції (авторства), оригінальності, наявності підробок художніх творів, предметів антикваріату чи колекціонування (нумізматики, фалеристики, боністики, філателії та іншого).

Не менш важливими є психологічні дослідження. Об’єктом психологічної експертизи є психічно здорові особи (підозрюваний, обвинувачений, підсудний, виправданий, засуджений, свідок, потерпілий, позивач, відповідач, малолітні, неповнолітні, люди дорослого та похилого віку).

Важливість роботи експертів у розкритті злочинів нині зростає. Вона тісно пов’язана з науковими досягненнями у сфері прикладної математики, цифрової обробки інформації та комп’ютерної техніки і визначається ефективністю науково-дослідницької роботи, що проводять зокрема і в Черкаському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.