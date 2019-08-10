Пенсійний фонд запровадив нову модель звернення громадян по призначення пенсії в «один дотик» через вебпортал електронних послуг фонду. Сервіс передбачає подання документів для призначення пенсії дистанційно в електронному вигляді (заява та копії документів, завірені електронним підписом). Після ухвалення рішення про призначення пенсії надходитиме СМС-повідомлення про необхідність звернення до сервісного центру по отримання пенсійного посвідчення.

«Уже найближчим часом презентуємо мобільний додаток, за допомогою якого можна буде самостійно подавати всю інформацію до Пенсійного фонду й отримувати її», — повідомив на пресконференції голова Пенсійного фонду Євген Капінус.

Електронні заявки громадяни повинні залишати на вебпорталі електронних послуг фонду, на якому необхідно попередньо зареєструватися, уточнив директор департаменту інформаційних систем і електронних реєстрів Пенсійного фонду Олександр Малецький.

Нова послуга існуватиме паралельно з можливістю особисто прийти до центру обслуговування Пенсійного фонду й подати документи для призначення пенсії, повідомляє УНІАН. За даними Пенсійного фонду, нині заявки на отримання звернення по призначення виплат за допомогою послуги «е-пенсія» подали 11 осіб. На розгляд кожної заявки, поданої в електронній формі, відведено десять днів. Загалом станом на квітень цього року на порталі Пенсійного фонду було зареєстровано понад 3,2 мільйона користувачів, з них 400 тисяч зареєструвалися за допомогою електронного цифрового підпису.

До слова, реєстрація на вебпорталі електронних послуг здійснюється з використанням електронного цифрового підпису або за логіном і паролем. Електронний цифровий підпис можна отримати в акредитованому центрі сертифікації ключів. Логін і пароль видають у будь-якому відділенні Пенсійного фонду після пред’явлення паспорта та ідентифікаційного коду. Електронний цифровий підпис дає змогу застрахованій особі увійти до персонального кабінету, в якому можна дізнатися про свій зароблений страховий стаж (загальний та в розрізі кожного року), інформацію про щомісячні відрахування єдиного соціального внеску роботодавцем. Через особистий кабінет можна подати й електронне звернення до Пенсійного фонду, записатися на особистий прийом.

Сервіс призначення пенсії в «один дотик» — одна зі складових системи надання послуг у галузі пенсійного забезпечення в електронній формі («е-пенсія»), що реалізує Пенсійний фонд. Ідеться про заходи з переведення в електронну форму надання послуг та організацію обміну даними з державними реєстрами для зменшення паперового документообігу під час надання послуг, нагадують у Пенсійному фонді. Упровадження такої системи спрощує взаємодію громадян із фондом, дає змогу зменшити витрати часу осіб, які звертаються по призначення пенсії, забезпечує максимально комфортні умови для отримання послуг не виходячи з дому.

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду працюють такі сервіси для пенсіонерів, застрахованих осіб і страхувальників: налаштування послуги безкоштовного СМС-інформування (щодо призначення/перерахунку пенсії, сплати страхових внесків роботодавцем і страхового стажу особи); отримання довідок, достовірність яких підтверджується QR-кодом (про розмір сплачених внесків, витяг із реєстру застрахованих осіб, довідка про розмір пенсії); отримання застрахованими особами через особистий кабінет інформації про страховий стаж та щомісячні відрахування єдиного соціального внеску роботодавцем; кабінет страхувальника, через який можна отримати інформацію щодо сплати єдиного соціального внеску, зокрема щодо заборгованості підприємства з цього виду платежу, а також електронні довідки про трудовий і страховий стаж працівників для розрахунку суми виплати за час тимчасової непрацездатності.

Розробляють такі електронні послуги: заяви на переведення з одного виду пенсії на інший; внесення змін до пенсійної справи; припинення виплати у зв’язку з виїздом за межі України. Планують, що, не виходячи з дому, можна буде замовити індивідуальні відомості про застраховану особу, а ще повідомити про необхідність легалізації трудових відносин.

Спілкуючись із журналістами й коментуючи заяву генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського щодо необхідності збільшити тариф на доставку пенсій, оскільки без цього компанія, мовляв, відмовиться доставляти пенсії з 1 січня 2020 року, голова Пенсійного фонду Євген Капінус припустив, що вже в жовтні може розпочатись експеримент з доставки пенсій через відділення Ощадбанку. «Уряд ухвалив рішення щодо проведення експерименту з надання послуг через відділення Ощадбанку. Ця фінансова установа залучатиме організацію, яка виконуватиме доставку. Тривають підготовчі заходи, готують документи», — цитує УНІАН слова Євгена Капінуса.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»