Електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) допомагає пацієнтам отримувати якісні електронні послуги завдяки новітнім дієвим інструментам. Вона розвивається в Україні з березня 2018 року і вже показала себе доволі ефективною. На цьому наголосила очільниця Національної служби здоров’я Оксана Мовчан.

Діє вона просто: пацієнти подають декларації обраним за власним бажанням і перевагами лікарям, а ті реєструють їх у системі. НСЗУ сплачує медичному закладу за ведення кожного пацієнта. А пацієнт отримує гарантовані державою безоплатні медичні послуги.

Електронні інструменти допомагають реалізовувати програму «Гроші ходять за пацієнтом». Отже, на сьогодні понад 30 мільйонів українців уже обрали свого лікаря у 1617 медзакладах первинної ланки, 32% з яких приватні заклади або лікарі — ФОП.

Паперові рецепти — в минулому

Не оминула Оксана Мовчан увагою те, що із квітня 2019 року рецепт на доступні ліки став виключно електронним. І пацієнтам відтоді не потрібно збирати безліч печаток на паперових документах і непокоїтися, чи вистачить грошей у місцевої влади на ліки в районі, селищі чи місті, де вони проживають. Нині, якщо у хворого закінчилися такі ліки, він може звернутися до лікаря телефоном, і той сформує електронний рецепт навіть без особистого прийому. Більше того, пацієнту немає потреби самому йти в аптеку. Особливо це важливо для людей похилого віку й тих, хто має інвалідність. Номер рецепта можна переслати в електронному вигляді рідним, друзям чи навіть сусідам. І вони зможуть отримати ці ліки для того, хто їх потребує.

«Це також зручно нині, в умовах пандемії, коли українцям, які належать до груп ризику, слід подбати, щоб зайвий раз не наражати себе на небезпеку зараження вірусом. Нині доступні ліки за електронними рецептами вже отримали понад 2,3 мільйона пацієнтів», — зазначила фахівець.

Отримуємо направлення, не виходячи з дому

З 1 квітня 2020 року направлення до закладу спеціалізованої допомоги стало електронним. Пацієнт самостійно обирає спеціалізований медзаклад, у якому отримуватиме послуги за програмою медичних гарантій незалежно від місця проживання чи реєстрації або того, де саме працює лікар, який виписав таке направлення. Людина може звернутися до комунального медзакладу, приватної клініки або до лікаря, який має власну практику, якщо вони уклали угоди з НСЗУ на надання таких послуг. А НЗСУ перерахує гроші саме тому закладу, куди вирішив звернутися пацієнт.

«На сьогодні вже створено понад 6 мільйонів направлень для 2,5 мільйона пацієнтів. І понад мільйон електронних направлень уже виконано», — уточнила Оксана Мовчан.

Зміни у медкартках

В електронному вигляді нині ведуть і медичні записи. Завдяки їм медична історія пацієнта зберігається в системі. Адже, ніде правди діти, раніше траплялося, що паперову медичну картку людини губили, а із нею — всю інформацію про її здоров’я: хроніку щеплень, перебіг хронічних захворювань, госпіталізацій тощо. Але ж, щоб правильно лікувати пацієнта й запобігати потенційним проблемам, його медичну історію слід зберігати — повністю і впродовж усього життя. І саме це покликана забезпечити електронна медична картка. Вона робить інформацію про пацієнта приватнішою, на відміну від паперових медичних карток, до яких можуть зазирнути інші медики чи навіть далекі від медицини люди.

Електронну ж інформацію про пацієнта повністю бачить лише його сімейний лікар, а для призначення певного лікування за хворобою — лікуючий визначений лікар.

Очільниця НСЗУ зауважила, що ЕСОЗ забезпечує прозорість даних про лікарів. Аби пацієнт бачив, які саме фахівці-медики ще не досягли ліміту пацієнтів і з ними можна укласти угоду, якщо він цього не зробив. Пацієнт може побачити, скільки коштів перераховано до певного медичного закладу, який має контракт із НСЗУ, до будь-якої аптеки, яка відпускає доступні ліки. Тож кожен пацієнт може тепер вимагати якісних послуг у межах програми медичних гарантій.

Не виходячи з дому, можна побачити, де саме вам нададуть послугу за медичним направленням. Тому тепер можна не прив’язуватися до місця реєстрації або не сплачувати «благодійні внески» медзакладам. Головне, щоб обраний вами заклад мав угоду з НСЗУ.

Фахівець зауважила, що в липні 2020 року НСЗУ справді мала певні проблеми з ЕСОЗ через нестачу належних потужностей для швидкої обробки надвеликого масиву інформації. Цю проблему вдалося розв’язати повністю, й електронна система охорони здоров’я України працює стабільно, запевнила Оксана Мовчан. І на підтвердження, додала: «Упродовж останніх 30 діб кількість нових пацієнтів, які вперше отримали або погасили електронне направлення, сягнула майже 536 тисяч. Упродовж останнього тижня — 167 тисяч. Уперше подали декларацію про вибір лікаря останнього місяця понад 257 тисяч українців, а впродовж останнього тижня — 66 тисяч. А вперше отримали доступні ліки майже 46 тисяч українців, за останній тиждень — понад 10 тисяч».

Амбітні, проте реальні плани

НСЗУ не зупиняється на досягнутому й надалі розвиватиме електронну систему охорони здоров’я, щоб пацієнти мали ще більше доступних і зручних сервісів. Як-от електронний кабінет пацієнта, на якому можна буде подати декларацію онлайн, побачити власну електронну медичну картку з електронними рецептами й направленнями.

Зміниться й електронний листок тимчасової непраце­здатності — його отримання стане автоматичним. Не потрібно буде більше жодних печаток чи штампів, не буде неправильно вписаних реквізитів. Для пацієнта, лікаря й роботодавця процес буде простим, швидким і зручним. І з часом таких зручних е-сервісів створюватимуть дедалі більше.