У Кропивницькому відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України

Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України у Кропивницькому обговорили можливості державних програм в енергетиці, створення альтернативних джерел енергопостачання, підготовку якнайбільшої кількості закладів освіти до роботи в офлайн-режимі та співпрацю з партнерами в Євросоюзі.

«У нас із вами є коло дуже важливих питань — внутрішніх і зовнішніх, які прямо впливають на життя українських громадян, українських громад, усієї держави», — звернувся Володимир Зеленський до учасників заходу.

Він наголосив, що потрібно скористатися всіма перевагами, які дає процес євроінтеграції. За словами глави держави, це робота на рівні політичного лідерства, державних інституцій і кожної громади, бо всім в Україні потрібна належна взаємодія з Євросоюзом.

Виклики, до яких готові

Головними викликами нині залишаються опалювальний сезон, стан енергетики, безпековий чинник, освіта, медицина, ветеранська підтримка, соціальний захист і локальна економіка. Про це на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України говорив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він нагадав, що за дорученням Президента України міністерські команди на чолі з міністрами продовжують посилено працювати у регіонах.

«Наше головне завдання — не лише розв’язувати загальні проблеми, а й надавати підтримку кожному конкретному регіону, кожній громаді», — наголосив Прем’єр-міністр.

Як зауважив очільник уряду, першочерговим питанням залишається підготовка до зими. Триває ремонтна кампанія. Започатковано десять різних програм підтримки людей, бізнесу, ОСББ та громад на встановлення додаткової генерації.

«Завдання для кожного керівника на місцях — щоб таких проєктів зі встановлення додаткової генерації було сотні й тисячі», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав про вже ухвалені рішення в контексті підготовки енергетики до зими. Зокрема, розширено перелік об’єктів, яким гарантовано пріоритетне електропостачання, ухвалено закон про безмитне ввезення енергообладнання, скасовано графіки вимкнень для споживачів, що використовують не менш як 80% електроенергії власного виробництва, активізовано програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах тощо. Крім того, триває робота із залучення інвестицій у побудову сучасної розподіленої генерації. Як повідомив Прем’єр, 15 серпня Укренерго провело перший конкурентний аукціон на придбання 100 МВт послуг з балансування системи, які надаватимуть новопобудовані електростанції та системи зберігання енергії.

«Протягом 12 місяців Україна матиме понад гігават найбільш затребуваних балансуючих потужностей, які збудували десятки інвесторів у нову українську генерацію. Закликаю голів громад надавати повне сприяння таким інвесторам», — зазначив очільник уряду.

Друга тема, на якій зосередив увагу Прем’єр-міністр, гуманітарна: освіта, медицина, підтримка ветеранів. Він зокрема підкреслив, що стратегічне завдання держави — повернути якомога більше дітей до офлайн-навчання.

«Ключове — наявність укриттів. Раніше надали на це 2,5 мільярда гривень. 20 серпня на засіданні уряду збільшили цю суму на додаткові 5 мільярдів гривень. Продовжуємо закупівлі шкільних автобусів, додатково спрямували на це понад 200 мільйонів гривень. Розробили та затвердили три варіанти облаштування наземних укриттів, так званих безпечних просторів. Громади вже мають їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз у населеному пункті й регіоні», — зазначив Денис Шмигаль.

Окремо очільник уряду зупинився на одному з компонентів ветеранської політики — інклюзивності та безбар’єрності.

«Важливо, щоб місцева влада приділила цьому питанню особливу увагу. Кожна громада повинна поставити собі у пріоритет питання ветеранської політики та безбар’єрності», — наголосив Прем’єр-міністр.

Третя тема, яку порушували на засіданні конгресу, — ефективне управління наявними ресурсами. Глава уряду підкреслив необхідність посилення взаємодії в питанні збільшення податкової бази місцевих бюджетів.

«Один із ключових кроків — інвентаризація сільськогосподарських земель. 23% земель не внесено до кадастру. Сьогодні підписуємо меморандум для прискорення цього процесу. Це буде спільна робота центру та регіонів», — зазначив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, внесення всіх земель до кадастру даватиме потенційні додаткові щорічні надходження до місцевих бюджетів обсягом майже 28 мільярдів гривень.

Також очільник уряду зосередив увагу на євроінтеграції. Він повідомив, що уряд ухвалив рішення, згідно з яким у кожній обласній адміністрації буде заступник, що відповідатиме за питання європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги.

«ЄС готовий інвестувати в українські регіони та підтримувати регіональні проєкти розвитку. Тому дуже важливо мати інституційну спроможність на місцях. Це безпосередньо пов’язано із проєктами відновлення. Практика муніципальних та регіональних партнерств — частина нашої відбудови. Її ініціював Президент України, вона чудово себе зарекомендувала», — зауважив Прем’єр-міністр.

Як підкреслив Денис Шмигаль, наші міжнародні партнери готові фінансувати якісні проєкти відбудови на місцях та інвестувати в українські громади.

Відчутні результати партнерства

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко на засіданні конгресу розповіла про реалізацію проєктів з розвитку альтернативних джерел енергії. У межах засідання конгресу підписали меморандум для підвищення енергетичної стійкості громад України.

«Завдяки співпраці державних органів, органів місцевого самоврядування та профільних асоціацій очікується значне зростання кількості термомодернізованих будівель і побудованих сонячних електростанцій», — повідомила Юлія Свириденко.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів про оборону на покровському й торецькому напрямках і ситуацію у прикордонній смузі. Для створення зони безпеки, припинення обстрілів з території рф та випередження ворога Сили оборони здійснюють наступ у Курській області.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відзначив партнерські відносини на рівні міст і регіонів і закликав нарощувати ці зусилля.

«Кожна область і кожне місто мають працювати над зміцненням міжнародних зв’язків. Нам потрібні не просто підписані документи, а відчутні результати партнерства: технічна допомога, спільні проєкти, залучені кошти, розвиток і впровадження політик на місцях», — сказав він.

Працювати і навчатися безпечно

Під час робочої поїздки на Кіровоградщину Президент Володимир Зеленський зустрівся із представниками бізнесу в межах економічної платформи «Зроблено в Україні».

Глава держави подякував усім воїнам із цього регіону та підприємствам, які їх підтримують своєю роботою.

«Це дуже важливо. Така цінність вашого регіону, його відновлення. Я сьогодні бачу відновлення виробництва. Бачимо, що підприємства збільшують кількість робочих місць», — сказав він.

Президент зазначив, що Міністерство економіки та підприємці обговорюють програми підтримки бізнесу, і наголосив, що таких ініціатив має бути більше.

Юлія Свириденко зазначила, що цього року в межах ініціативи «Зроблено в Україні» для Кіровоградщини передбачено 850 мільйонів гривень. Що активніше бізнеси подаватимуться на програми підтримки, то більше коштів зможуть отримати.

Юлія Свириденко повідомила, що уряд схвалив втілення ініціативи Президента «Національний кешбек». Уже наступного місяця вона стане доступною для українців.

Під час зустрічі з підприємцями обговорили можливість залучення українських виробників до добудови Хмельницької АЕС, програму часткової компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки та обладнання й розвиток локалізації виробництва інженерно-будівельної техніки.

У Кропивницькому Володимир Зеленський відвідав підприємство, на якому виробляють сільськогосподарську техніку, зокрема посівні комплекси, сівалки, культиватори, дискові борони, навантажувачі, обприскувачі. Президент України поспілкувався із працівниками та працівницями підприємства й зазначив, що своєю роботою вони наближають перемогу України.

«Нам потрібно зберегти країну. Для цього потрібне справедливе закінчення війни. Ми точно наближаємо це. Військові на фронті, такі люди, як ви. Працюємо над цим. Дуже хочемо цього», — наголосив він.

Президент зустрівся з учасниками другого етапу обласної освітянської конференції «Серпнева-2024». Глава держави подякував педагогам за те, що під час війни вони зберігають для дітей можливість здобувати освіту. Це один із пріоритетів України.

«Ми дуже вдячні, що попри всі втрати, які принесла війна, ми не втратили вас, наш освітній простір. Дякую також за те, що ви дуже правильно, по-людськи, патріотично виховуєте наших дітей, наше майбутнє», — сказав Володимир Зеленський. За його словами, державна та місцева влада приділяють багато уваги організації навчання в режимі офлайн. Президент наголосив, що сьогодні створення безпекової інфраструктури для закладів освіти — одне з найнагальніших питань.

Володимир Зеленський доручив зокрема міністрові освіти і науки Оксенові Лісовому знайти рішення для забезпечення укриттями освітніх закладів у регіонах, які не належать до прифронтових та прикордонних. Також потрібно розв’язати питання з потребою у шкільних автобусах, зокрема компенсувати той ресурс, який передали для фронту. Ще одне актуальне питання — збільшення кількості кухарів для реалізації реформи шкільного харчування, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ