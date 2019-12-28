Уже 15 років комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви організовує з благословення митрополита Василія Семенюка акцію «Миколай про тебе не забуде». Під опіку взяла понад півтори тисячі хлопчиків і дівчаток з багатодітних і малозабезпечених родин, дітей-сиріт, напівсиріт, синів і доньок учасників бойових дій з Тернополя й деяких населених пунктів області. Задля цього відкрили подарункову «Фабрику Святого Миколая».

Оксана Шупер, референтка комісії у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ, каже, що до цієї акції готуються принаймні три місяці. Збирають складники подарунків: солодощі, канцелярське приладдя, засоби особистої гігієни, іграшки, мандарини. Прагнуть, щоб забавки були нові, але таку велику кількість не можуть закупити, тому люди різні іграшки, пазли чи ігри приносять у храми.

Щоб зібрати кошти на подарунки, років з десять печуть так звані пряники-миколайчики — десятки тисяч штук. І не лише в пекарні, а й деякі господині беруться за цю справу вдома. Згодом розмальовують їх. На «Фабриці Святого Миколая» це солодке печиво фасують із листопада. Продають після богослужінь біля церков чи у кав’ярнях, інших закладах громадського харчування. За раз, буває, вдається реалізувати майже 3 тисячі пряників. Найбільше тернополяни люблять класичні медові й пісочні пряники. Коштують вони 15—30 гривень. За виторг докуповують подарунки.

«Фабрика Святого Миколая» діє в церкві св. Йосафата у Тернополі. Класи, які тут є для релігійного навчання, грудневої пори перетворюються на цехи. Приходять сюди учні старших класів, студенти, молодь, яка працює, й фасують цукерки, інші складники подарунків. Оксана Шупер розповідає, що в тому, аби подарункова фабрика працювала ритмічно, без збоїв, дуже допомагають члени спільнот «Знамення» при церкві св. Йосафата, «Українська молодь — Христові», товариств «Іскра любові», українських студентів-католиків «Обнова», а також пластуни, католицькі скаути, Спілка української молоді та інші.

Постійну підтримку фабриканти відчувають і від міської ради. І не лише у допомозі розмістити в різних мас-медіа оголошення. Міський голова Сергій Надал подарував дітям книжки, канцтовари, іграшки. Він виступив у ролі помічника Святого Миколая й розніс подарунки деяким хлопчикам і дівчаткам з багатодітних родин. 18 грудня із 16 години помічники Великого дарувальника в червоних шапочках з бейджиками на одязі роз’їжджалися містом за відповідними адресами, щоб передати дітям пакунки втіхи і свята. Зголошуються багато водіїв, які власними автомобілями безплатно доправляють волонтерів — помічників Святого Миколая.

Щороку, як зазначає Оксана Шупер, у комісії у справах молоді списки тих, до кого завітають помічники Святого Миколая, перевіряють, уточнюють, адже діти, які потребують допомоги, можуть не проживати на одному місці. Якщо сусіди зможуть повідомити, де на цей час перебуває сім’я, дитина, то їдуть за новою адресою. Цьогоріч так було. Коли до діток, які змінили адресу перебування, приїхали з дарунками, вони дуже зраділи, бо чекали на помічників Святого Миколая з нетерпінням.

Порадів подарункові й 13-річний Григорій Молодоженя. Він навчається у спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті для дітей зі зниженим слухом у Тернополі. Солодощі та інші речі йому вручила Оксана Шупер. Грицева мама розповіла, що мешкає в Козівському районі, виховує, крім Григорія, старшого сина Андрія. Їхній батько помер, коли дітки були ще надто маленькими. Андрійко цьогоріч вступив до Тернопільського коледжу харчових технологій та торгівлі, здобуває професію кондитера. Хлопці люблять готувати, пекти. Григорій навіть вишиває. Щойно хлопчина закінчив вишивати сонечко на квіточці. Від врученого солодкого подарунка з «Фабрики Святого Миколая» на обличчі у Гриця теж засяяла сонячна усмішка.

Тепер спільноти, які входять до комісії у справах молоді архієпархії, готують нові подарунки — різдвяні. Нехай уже і не в такій великій кількості, як на день Святого Миколая. Отримають ці дарунки не лише діти, а й дорослі. Передусім відвідають дитячий будинок-інтернат, геріатричний пансіонат. Крім солодощів, фруктів, подбають про шинку, ковбасу. Оксана Шупер з волонтерами відвідає людей у потребі й принесе їм продуктовий набір, де будуть у пакунку олія, м’ясні вироби, крупи, зокрема для приготування куті, без якої не може обійтися Святвечір.