Сьогодні відбулася спеціальна віртуальна зустріч із главами урядів держав-членів Центральної європейської ініціативи (ЦЕІ), участь у якій взяв і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Учасники відеоконференції обговорили питання боротьби з пандемією, подолання економічних наслідків, координацію зусиль щодо відкриття кордонів, відновлення туристичної галузі тощо.
Головуючій Чорногорській стороні, Виконавчому секретаріату Центральноєвропейської ініціативи та Європейському регіональному офісу ВООЗ Денис Шмигаль подякував за ідею проведення окремої зустрічі зі взаємодії в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.
Він поінформував про поточну епідемічну ситуацію в Україні та заходи, вжиті урядом задля зупинення розповсюдження хвороби. Окремо Денис Шмигаль зупинився на підтримці населення й бізнесу, які найбільше постраждали від пандемії.
«Уряд України приділяє особливу увагу економічній стабільності, захисту робочих місць і залученню інвестицій у країну. Ми розуміємо, що найбільше страждає малий та середній бізнес – основа нашої економіки.
Президент, уряд і парламент працюють разом над розробкою програм підтримки вітчизняних підприємців», – цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова глави уряду.
Фінансова підтримка, надана ЄС, допоможе гарантувати макроекономічну стабільність України та сприятиме вивільненню додаткових ресурсів для захисту громадськості та пом’якшення негативних наслідків пандемії. Прем’єр-міністр також зазначив, що наша країна, як відповідальний член міжнародної спільноти, надає допомогу тим, хто цього потребує.
Він також запевнив учасників зустрічі у продовженні Україною системних реформ і підкреслив важливість співпраці між країнами-учасниками ЦЄІ.
«Україна готова до співпраці в галузі наукових обмінів, досліджень і розробок, щоб досягнути швидких результатів у створенні ефективної медицини проти COVID-19 та вакцини для боротьби з вірусом», — підкреслив Денис Шмигаль.
За результатами віртуальної зустрічі глави урядів ухвалено Спільну заяву про визнання безпрецедентного виклику для регіону центральної та південно-східної Європи через поширення пандемії COVID-19. Таким чином підтверджено важливість об’єднання й проведення скоординованих дій у боротьбі проти пандемії, зменшення її негативних соціально-економічних наслідків в регіоні ЦЄІ.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»