Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зустрілася з місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм, яка протягом останнього тижня працювала в Києві та провела консультації з урядовою командою та НБУ.

«Україна пройшла рекордні вісім переглядів за чинною програмою. Вдячна МВФ за підтримку всі ці роки повномасштабного вторгнення. Однак бойові дії тривають, і проєкт держбюджету-2026 сформований з розрахунком, що війна далека від завершення», — зазначила Юлія Свириденко.

Під час зустрічі Прем’єр-міністр передала керівникові місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці, яка має підтримати Україну протягом наступних кількох років.

«Ми домовилися продовжити необхідні консультації між нашими командами в наступні місяці, щоб отримати позитивне рішення ради директорів МВФ до кінця року», — повідомила глава уряду.

Сторони обговорили пріоритети проєкту держбюджету-2026. Окремо зупинилися на питаннях залучення капіталу для розвитку приватного сектору, дерегуляції та відновлення енергетики.

«Наш пріоритет незмінний: фінансування оборони та соціальних програм. Для цього працюємо над пошуком внутрішніх ресурсів та мобілізацією міжнародного фінансування», — наголосила Прем’єр-міністр.

Юлія Свириденко подякувала команді МВФ за послідовну та надійну підтримку України.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев і команда міністерства, зустрічаючись із місією Міжнародного валютного фонду, обговорили фінансові потреби України та реформи, які можуть стати основою подальшої співпраці з фондом. Серед ключових — приватизація, детінізація економіки, збереження стимулів для малого та середнього бізнесу і розвиток цільових програм підтримки.

«Головна мета нинішньої місії — надати незалежну оцінку фінансових потреб України в середньостроковій перспективі. Це критично важливо в умовах бюджетного процесу на 2026 рік для забезпечення макрофінансової стабільності та підтримки розвитку. Такі оцінки стануть орієнтиром для донорів і матимуть вагоме значення під час щорічних зборів МВФ та Світового банку», — зазначив Олексій Соболев.

Окрему увагу сторони приділили питанням стимулювання економічного зростання без додаткових видатків бюджету. Зокрема йшлося про програми «Доступні кредити 5—7—9%» та компенсації капітальних інвестицій у межах політики «Зроблено в Україні».

Обговорили й важливість детінізації економіки. Сторони погодилися, що комплексна дорожня карта щодо цього дасть змогу вирівняти умови конкуренції для бізнесу, розширити доступ до фінансування та зменшити частку тіньових операцій. В МВФ готові надати необхідну технічну підтримку.

Розглянули також варіанти спрощення адміністрування податків, підвищення прозорості ПДВ-ланцюгів та можливість використання програм державної підтримки як інструменту для стимулювання виходу бізнесу з тіні.

У місії МВФ підкреслили, що наступним етапом має стати підготовка концептуальної записки детінізації економіки, яка буде основою для формування політик у межах нової програми співпраці.

На зустрічі також ішлося про необхідність залучення внутрішніх та іноземних інвестицій шляхом створення стабільного і прозорого бізнес-середовища.

Міністр енергетики Світлана Гринчук провела зустріч з місією МВФ, на якій обговорили поточну ситуацію в енергосистемі України, підготовку до опалювального сезону, а також стан реалізації реформ на шляху інтеграції з ЄС. У розмові не оминули увагою останні обстріли росією енергетичної інфраструктури України. Світлана Гринчук розповіла колегам про роботу, яку виконують для швидкого ремонту та відновлення об’єктів, а також про наші потреби для посилення їх захисту.

«Попри всі виклики ми продовжуємо впроваджувати євроінтеграційні реформи в енергетичному секторі», — зауважила Світлана Гринчук.

Співрозмовники актуалізували поточний статус за кожною з євроінтеграційних реформ. Зокрема щодо інтеграції українського енергетичного ринку з ринком ЄС, посилення незалежності НКРЕКП, спрощення дозвільних процедур для розвитку відновлюваної енергетики. Маємо хороший прогрес, який відзначають і наші партнери.

Учасники зустрічі також обговорили реформи, передбачені в межах виконання Плану України, зокрема продовження реформи корпоративного управління в енергетичному секторі України.

«Домовилися тримати постійний з’язок для швидкого обміну інформацією та продовження консультацій між нашими командами. Тож працюємо разом. Вдячна команді Міжнародного валютного фонду за постійну підтримку України. Усі напрацювання та деталі в секторі енергетики обговоримо вже згодом — під час наступної переговорної місії МВФ», — повідомила Світлана Гринчук.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерство енергетики