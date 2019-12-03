Ресурсів цього року вистачить на підтримку десятків команд, а наступного — вже на сотні. Обсяг програми фінансування українських стартапів становить 440 мільйонів гривень. Держава попередньо спрямувала 390 мільйонів гривень, а уряд збільшив цей показник ще на 50 мільйонів. Так початок приймання заявок на фінансування грантів Українським фондом стартапів прокоментував Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час урядового брифінгу. Це перший крок розвитку України як «держави інновацій».
«В межах роботи Українського фонду стартапів відсьогодні розпочато прийом заявок на фінансування українських бізнес-проєктів на початкових стадіях їх розвитку, а саме стадіях pre-seed and seed. Уже до кінця цього року бізнес-проєктам, які пройдуть відбір, ми надамо перші 40 мільйонів гривень. Наступного — по 60 мільйонів на квартал, тобто 240 мільйонів у цілому на 2020 рік», — пояснив глава уряду.
Фонд надає фінансування у формі грантів, а не за рахунок участі в капіталі. Добір стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії оцінює та обирає рада незалежних інвестиційних експертів.
Основні напрями фінансування — штучний інтелект, доповнена реальність, Big Data, блокчейн, кібербезпека, оборона, медицина, охорона здоров’я, подорожі, фінансові технології, освітні технології, робототехніка, професійні послуги, програмне забезпечення як послуга, виробництво, електронна комерція.
«Уряд прямо не втручатиметься в роботу бізнесу. Наша перемога полягатиме в тому, що шляхом підтримки стартапів та заохочення українців до підприємництва ми посилимо розвиток української економіки та створимо додаткові робочі місця. Ці аспекти — чинники загального добробуту наших людей», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Олексія Гончарука.
Прем’єр-міністр додав, що перший Pitch-event, тобто коротка презентація бізнес-концепцій перед конкурсною комісією, за підсумками якої буде визначено стартапи, які отримують безповоротну фінансову допомогу, має відбутися вже до кінця нинішнього року.
Цей інструмент дасть змогу підтримувати креативні компанії, які потребують ресурсів. «У нас величезна кількість підприємців, які готові платити податки й створювати круті речі. Але їм бракує ресурсів, бо в українській економіці зараз ресурси, зокрема кредитні, дорогі, — цитує УНІАН слова Прем’єра. — Ми підтримуватимемо лише стартапи, які реєструватимуть в Україні. Ми хочемо, щоб крутих продуктів, створених українцями, було більше».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»