Досвід цієї країни стане в пригоді під час створення відповідної коаліції

У середу Президент України Володимир Зеленський і Президент Фінляндії Александр Стубб провели зустріч із керівниками фінських компаній у галузях оборонно-промислового комплексу, гірничодобувної промисловості, енергетики й телекомунікацій.

Глава держави подякував фінським компаніям за підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення. Володимир Зеленський наголосив, що досвід оборонно-промислового комплексу Фінляндії має велике значення для українського виробництва зброї.

Ключова тема зустрічі — розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонних секторів України та Фінляндії. Зокрема йшлося про підтримку співпраці на найвищому рівні. Крім того, обговорили обмін досвідом між українськими та фінськими компаніями.

У Гельсінкі Володимир Зеленський і Александр Стубб відвідали найбільше в місті укриття цивільного захисту Merihaka, збудоване ще 2003 року.

Глава Української держави ознайомився із законодавчою базою Фінляндії, яка регулює спорудження та експлуатацію укриттів цивільного захисту. Володимирові Зеленському розповіли, що нині укриття використовують як паркінги, спортивні майданчики, ресторани та магазини. У разі потреби об’єкти мусять звільнити й підготувати до експлуатації за призначенням протягом 72 годин. Зокрема, укриття Merihaka використовують для автостоянки та спортивних занять. У разі конфлікту чи надзвичайної ситуації це укриття може перетворитися на бомбосховище, здатне вмістити 6 тисяч осіб.

Обов’язкове спорудження укриттів під час забудови — норма для Фінляндії. Загалом таких об’єктів понад 50 тисяч, і в разі потреби вони можуть захистити більш як 5 мільйонів осіб.

Крім того, у присутності президентів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін і міністр внутрішніх справ Фінляндської Республіки Марі Рантанен підписали Спільний лист про наміри, який започатковує створення коаліції укриттів цивільного захисту.Також Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Глава держави подякував Фінляндії за підтримку України та окремо відзначив 28-й оборонний пакет допомоги на суму 200 млн євро. Президент поінформував про зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, зокрема розповів про зустріч української та американської делегацій у Джидді.

Володимир Зеленський і Петтері Орпо обговорили продовження оборонної підтримки України, зокрема посилення ППО, постачання артилерійських систем і снарядів, а також інвестиції у виробництво української зброї. Глава держави закликав Фінляндію долучитися до закупівлі українського озброєння за данською моделлю.

Президент висловив сподівання, що Меморандум про взаєморозуміння щодо оборонного співробітництва, який підписали міністри оборони України та Фінляндії 13 березня, сприятиме зміцненню оборонних спроможностей обох держав.

Крім того, ішлося про залучення якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій до коаліції укриттів цивільного захисту та участь Фінляндії у відбудові України.

У середу Президент України Володимир Зеленський і Президент Фінляндії Александр Стубб зустрілися зі студентами та викладачами Гельсінського університету та Університету Тампере.

Глава Української держави подякував Фінляндії та всьому фінському народові за підтримку України.

«Ми їдемо й бачимо наші прапори на ваших вулицях. І це відповідь на все. Це відповідь росії, що не Україна наодинці, а росія наодинці. Вона — агресор, вона сьогодні одна», — зазначив Володимир Зеленський.

Одна з головних тем зустрічі — зусилля України та Європи для досягнення справедливого миру. Президент України наголосив, що Європа має демонструвати єдність у побудові архітектури безпеки, яка здатна протистояти агресивній політиці росії.

«Побудувати таку об’єднану інфраструктуру захисту, об’єднану дуже технологічну армію — це і є крок уперед і крок до захисту нашого європейського способу життя», — зазначив він.

Президент Фінляндії акцентував, що США та Європа мають посилювати санкції, використовувати заморожені російські активи та продовжувати оборонну підтримку України, щоб росія зрозуміла, що вона не може відтермінувати припинення вогню.

На зустрічі говорили про участь Фінляндії у відбудові України. Глава Української держави наголосив, що країни-партнери та бізнеси, які підтримують нашу країну під час війни, мають допомогти у відновленні після її закінчення.

Окремо Президент і перша леді зустрілися з українськими студентами, які навчаються в Гельсінському університеті та Університеті Тампере, і фінськими студентами, які вивчають українську мову та історію в цих закладах.

Джерело: Офіс Президента