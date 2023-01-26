Президент Саулі Нііністьо пообіцяв надавати військову та фінансову допомогу стільки, скільки буде потрібно

Підтримка України залишається непохитною. Фінляндія й надалі всіляко допомагатиме нашій державі в боротьбі з російським агресором. І робитиме це стільки, скільки буде потрібно. У цьому під час візиту до Києва запевнив Президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо.

«Вдячний панові Президенту особисто, вдячний громадянам Фінляндії за чітке розуміння того, що Україні потрібно зараз. Це зберігати стійкість і разом іти до перемоги в цій війні. Стійкість нашої країни — ключова передумова безпеки кожного сусіда росії та всієї Європи, отже і глобальної безпеки. Перемога нашої держави стане перемогою кожного народу, який цінує свободу, і гарантією неповторення загарбницької агресії», — заявив Президент України Володимир Зеленський, зустрічаючись із журналістами за підсумками переговорів із Саулі Нііністьо.

За словами глави нашої держави, під час переговорів детально та плідно обговорено оборонну співпрацю, захист української енергетики, взаємодію у європейських структурах, регіональну безпеку, українську формулу миру та інші питання, від яких безпосередньо залежить безпека України, Фінляндії та всієї Європи.

Володимир Зеленський подякував Фінляндії за незмінну принципову підтримку оборонних зусиль України, санкційного тиску на росію, міжнародної активності, спрямованої на притягнення рф до відповідальності за її терор.

«Україну та Фінляндію поєднують уже 12 пакетів оборонної допомоги та взаємодія у відновленні української енергетики після російських ударів. Також ми продовжуємо обговорення підготовки десятого пакета санкцій ЄС проти росії. Дуже важливо, щоб міжнародні зусилля було спрямовано й на запобігання будь-яким спробам рф та пов’язаних із нею осіб обійти санкційний тиск. Маємо працювати над цим разом», — цитує слова Володимира Зеленського Офіс Президента.

Глава Української держави поінформував фінляндського колегу про актуальну ситуацію на фронті та плани росії на найближчий час.

«Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу, накопичує сили. Але також очевидно, що держава-терорист має програти. Ми обговорили, що саме потрібно для цього на полі бою для нашої держави. У такому контексті обговорювали й участь Фінляндії в коаліції країн у питанні надання Україні сучасних західних танків. Дякуємо за підтримку. Такий внесок у перемогу для нас дуже важливий», — зазначив Володимир Зеленський.

Лідери приділили увагу й можливості долучення Фінляндії до реалізації конкретних пунктів української формули миру.

«Ми вже працюємо разом у питанні продовольчої безпеки: Фінляндія долучилася до нашої ініціативи Grain from Ukraine (гуманітарна продпрограма України. — Ред.), за що велика подяка. Так само можемо працювати й над реалізацією інших пунктів нашої формули», — зауважив глава Української держави.

Окремо сторони порушили питання європейської та євроатлантичної інтеграції України. Володимир Зеленський повідомив, що почув дуже важливі для України слова підтримки.

Саулі Нііністьо наголосив, що його країна постійно підтримує Україну й надала допомогу майже на 600 мільйонів євро. Фінляндія підтримує українське громадянське суспільство, передає генератори та іншу гуманітарну допомогу, а також прихистила майже 50 тисяч громадян. Президент Фінляндії висловив переконання, що, крім надання цієї допомоги та підтримки санкцій, необхідно протистояти російським наративам, щоб люди знали, що діється і де правда.

Говорив він і про те, що Фінляндія розглядає можливість передачі танків Leopard Україні і вважає, що потрібно створити спільне формування танкового підрозділу разом з європейськими партнерами.

«Взяти один танк там, інший тут — цього недостатньо. Має бути потужний підрозділ. І ми в Європі обговорюємо можливість вибудувати його», — сказав Саулі Нііністьо.

Він додав, що Фінляндія — єдина країна ЄС, але не член НАТО, яка має найдовший після України кордон з росією, і це завжди важливо мати на увазі. Тому треба бути пильним та обережним, а також конструктивно підходити до питань передачі зброї з огляду на сусідство із країною-агресором.

У межах візиту в Україну Саулі Нііністьо відвідав Бородянку та Бучу на Київщині, де на власні очі побачив наслідки жорстокості російських загарбників і страждання українського народу. Він побував на місці масового поховання, де було тимчасово поховано 116 вбитих росіянами бучанців, і вшанував пам’ять загиблих.

«Звірства, скоєні в Бородянці та Бучі, не можна залишити безкарними. Я глибоко вражений мужністю та рішучістю українського народу — і солдатів, і цивільних», — зазначив він.

Саулі Нііністьо поспілкувався з батьком і сином — колишнім ветеринаром і студентом, які нині в теробороні. Президент розповів, що був вражений тим, що боронити Україну стають звичайні люди. І Фінляндія готова зробити все, що зможе, щоб допомогти українцям перемогти.