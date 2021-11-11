Із Володимиром Павловичем мешкаємо в сусідніх багатоповерхівках майже три десятиріччя. Ще на початку 1990-х звернув увагу на високого сягнистого чоловіка, який щоранку неквапом пробігав повз під’їзд мого будинку. Як правило, влітку — в легкому спортивному костюмі, кепці, кедах, а в холодну пору — одягнений тепліше.

Активний рух щодня

Повернувши на вулицю, продовжував легкий біг аж до повороту, що веде вниз до міського парку відпочинку ім. І. Кожедуба, річки Псел. Там, виявляється, збиралися такі самі, як він, шанувальники фізкультури і здорового способу життя, аби розім’ятися, виконати фізичні вправи. На одній з тамтешніх галявин було і є нині спортивне обладнання, аби задовольняти бодай мінімальні запити фізкультурників.

А днями зустрів сусіда вже із палицями для скандинавської ходьби. Виявляється, цим видом фізкультурного дозвілля він захопився понад рік тому, має окрему програму, якої ретельно дотримується і комбінує з іншими видами вправ. Володимир Павлович з радістю повідомив приємну новину: незабаром у міському парку має постати новий спортивний майданчик, облаштований у межах проєкту Президента зі створення активних парків як локацій здорової України. Ось тоді, мовляв, будуть зовсім інші умови для прихильників здорового способу життя, яких у Сумах чимало. Що й казати, порадів і за сусіда, і за всіх, хто, попри погоду, щодня виходить на свої фізкультурні доріжки, підтримуючи власне здоров’я і стаючи прикладом для інших.

Між іншим, за словами сусіда, він майже не хворіє на сезонні недуги, успішно уникає ГРЗ. Єдине, про що шкодує, — не може залучити до таких занять своїх рідних — дружину, сина і невістку. Ті відмахуються від пропозицій, мовляв, у сім’ї досить одного фізкультурника.

Тепер у кожній громаді

Як наголошує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, область активно долучилася до реалізації означеного проєкту, поставивши амбітну мету створити 63 локації у 51 громаді краю. Чи під силу такий план? Цілком. Адже йдеться не про якісь астрономічні суми від місцевих ОТГ, які беруться за облаштування новітнього фізкультурного простору, а цілком прийнятні кошти. Наприклад, за словами голови Краснопільської ОТГ Юрія Яремчука, на території місцевого стадіону «Колос» спортивна зона коштує 61 тисячу гривень, яких цілком вистачило для традиційного набору фізкультурного спорядження. До нього, як правило, входять шість елементів: шведська стінка, лавка для виконання динамічних вправ, набір турніків чи гімнастичних брусів, сходинки, вільний простір для створення координаційної лінії, фітнес-зона. Таку саму локацію облаштували на території Попівської громади, зокрема на території Конотопського професійного аграрного ліцею.

Як розповідає очільник громади Анатолій Боярчук, наповнення активного парку просте, що дає змогу всім охочим самостійно займатись улюбленими вправами в будь-яку пору року. Утім, є і цікавинка: кожен з елементів позначено QR-кодом з можливістю переходу на спеціальний сайт з відеоуроками. Для цього за допомогою смартфона слід сканувати QR-код поряд з елементом та обрати рівень складності вправ, що відкриється на сайті. Завдяки онлайн-завданням заняття проходитимуть з віртуальним тренером. Комплекс розроблених вправ спрямовано на розвиток основних рухових якостей: загальна витривалість, сила, спритність, координація, гнучкість, швидкість.

За словами начальника управління молоді та спорту Сумської ОДА Євгена Походні, в області вже відкрито 23 локації у 23 міських, селищних та сільських територіальних громадах. Зокрема в Лебединській, Білопільській, Ворожбянській, Охтирській, Степанівській (с. Косівщина), Липоводолинській, Миколаївській, Хотінській, Шалигінській, Річківській, Чернеччинській (с. Хухра), Синівській, Андріяшівській та інших. У межах другої черги готуються до відкриття ще 15 в Роменській, Глухівській, Боромлянській (с. Гребениківка), Коровинській та інших. В обласному центрі обрано парк ім. І. Кожедуба і озеро Чешка, хоч є сподівання, що буде ще одна локація — в дитячому парку «Казка», біля якого живуть численні активісти-фізкультурники.

Усі майданчики типові, однак з інноваційним корінням — логобуком, брендбуком, біля кожного парку будуть табличка і карта з визначенням локації. У перспективі там працюватимуть координатори, які не тільки допомагатимуть фізкультурникам і консультуватимуть їх, а й проводитимуть спортивно-масові заходи, майстер-класи, залучаючи спортсменів, тренерів. Тож Сумщина створює всі умови для оновлення масових фізкультурних стандартів, покликаних пожвавити заняття фізкультурою і популяризувати здоровий спосіб життя.

ДОВІДКА «УК»

Соціальний проєкт «Активні парки — локації здорової України» ініціював Президент Володимир Зеленський. 17 грудня 2020 року підписано відповідний указ «Про започаткування соціального проєкту «Активні парки — локації здорової України».

7 квітня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив Положення про соціальний проєкт, який передбачає організацію оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі з інвалідністю, пропаганду здорового способу життя, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, профілактику захворювань і подолання їх наслідків.